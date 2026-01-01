Lage: im Süden zwischen Hochland und Küste

Der Udawalawe Nationalpark liegt im Süden Sri Lankas rund um den gleichnamigen Stausee, am Übergang vom zentralen Hochland zur Südküste. Diese Lage macht ihn zum idealen Zwischenstopp: Wer vom Teeland Richtung Meer unterwegs ist, passiert den Park praktisch auf direktem Weg. Auch von den Badeorten der Südküste ist Udawalawe als Ausflug oder Übernachtungsstopp gut erreichbar. Entsprechend einfach lässt sich der Park in nahezu jede Route einbauen, ohne grosse Umwege zu fahren.

Offene Savanne mit freier Sicht

Anders als viele dicht bewachsene Schutzgebiete besteht Udawalawe zu grossen Teilen aus offener Graslandschaft. Für Sie als Besucher heisst das: freie Sicht bis zum Horizont und ungewöhnlich gute Beobachtungs- und Fotobedingungen – die Tiere verschwinden hier nicht nach wenigen Metern im Dickicht. Der Stausee im Zentrum des Parks zieht zudem zahlreiche Wasservögel an. Wie sich Udawalawe von den übrigen Schutzgebieten der Insel unterscheidet, zeigt unsere Übersicht der Nationalparks in Sri Lanka.

Elefanten: die beste Adresse der Insel

Udawalawe gilt als bester Ort Sri Lankas, um wilde Elefanten zu erleben. Grosse Herden ziehen das ganze Jahr über durch den Park, oft mit Jungtieren – auf einer Jeep-Safari am frühen Morgen oder späten Nachmittag stehen die Chancen auf Sichtungen so gut wie nirgendwo sonst im Land. Direkt beim Park liegt zudem das Elephant Transit Home, eine Aufzuchtstation für verwaiste Elefantenkälber, die dort auf die Auswilderung vorbereitet werden. Ein Besuch ergänzt die Safari um eine berührende Perspektive auf den Schutz dieser Tiere.

Beste Reisezeit für Udawalawe

Die Elefantenherden sind ganzjährig im Park präsent – einen grundsätzlich falschen Monat gibt es für Udawalawe deshalb kaum. Wer die Safari mit Badeferien an der Süd- oder Westküste verbinden möchte, reist bevorzugt zwischen Dezember und März, ausserhalb des Südwestmonsuns. In Kombination mit Kulturdreieck und Hochland funktioniert der Park das ganze Jahr. Details zu Monsunen und Regionen finden Sie in unserem Überblick zur besten Reisezeit für Sri Lanka.

Für wen sich Udawalawe lohnt

Der Park ist die richtige Wahl für alle, die auf ihrer ersten Sri-Lanka-Reise sicher Elefanten sehen möchten – gerade Familien schätzen die verlässlichen Sichtungen und die überschaubare Dauer der Pirschfahrten. Fotografinnen und Fotografen profitieren von der offenen Landschaft und dem Licht am Stausee. Seine volle Wirkung entfaltet Udawalawe als Etappe einer individuell geplanten Route: Unsere Spezialistinnen und Spezialisten bauen den Park gerne in Ihre Sri-Lanka-Rundreise ein – abgestimmt auf Reisezeit, Tempo und Ihre weiteren Wünsche.