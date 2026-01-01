Kandy Hotels: unsere Auswahl
Zu Besuche in der alten Königsstadt
Kandy – das kulturelle Herz Sri Lankas
Kandy liegt auf rund 500 Metern über Meer im zentralen Bergland und war die letzte Hauptstadt der singhalesischen Könige, bevor die Insel unter britische Herrschaft fiel. Bis heute gilt die Stadt als religiöses und kulturelles Zentrum des Landes: Die Altstadt mit dem Zahntempel zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe, und traditionelle Tanz- und Trommelvorführungen gehören zu den bekanntesten kulturellen Erlebnissen der Insel. Rund um den zentralen Markt finden Sie Gewürze, Batikarbeiten, Holzschnitzereien und Edelsteine, für welche die Region bekannt ist. Der Botanische Garten von Peradeniya mit seinen Palmenalleen und Orchideenhäusern zählt zu den bedeutendsten Gartenanlagen Asiens.
Beste Reisezeit für Kandy
Sri Lanka wird von zwei Monsunen geprägt: Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September vor allem der Süd- und Westküste Regen, während der Nordostmonsun von Oktober bis Januar die Ostküste trifft. Kandy gehört klimatisch zur Zone der Westküste: Die trockensten und sonnigsten Monate liegen zwischen Dezember und März – in dieser Zeit lässt sich auch das Bergland am besten bereisen. Dank der Höhenlage sind die Temperaturen ganzjährig milder als an der Küste; abends kann es spürbar abkühlen, eine leichte Jacke gehört deshalb ins Gepäck.
Grundsätzlich ist Kandy das ganze Jahr über ein lohnendes Ziel, denn auch in der Monsunzeit fallen die Schauer oft kurz und kräftig aus und lassen genug Raum für Besichtigungen.
Praktische Hinweise für Ihre Reise
Von Colombo und dem internationalen Flughafen erreichen Sie Kandy in rund drei bis vier Stunden per Strasse oder Bahn. Die Stadt ist ein idealer Ausgangspunkt: Nördlich schliesst das Kulturdreieck mit Sigiriya, Dambulla und Polonnaruwa an, südlich beginnt eine der schönsten Bahnstrecken Asiens, die durch Teeplantagen ins Hochland nach Nuwara Eliya und Ella führt. Für den Besuch des Zahntempels gilt: Schultern und Knie bedecken, die Schuhe werden am Eingang abgegeben.
Planen Sie für Kandy mindestens ein bis zwei Übernachtungen ein, damit neben dem Tempel auch Zeit für den Botanischen Garten, einen Spaziergang um den See und eine Tanzvorführung bleibt.
Für wen sich Ferien in Kandy eignen
Kandy passt zu Reisenden, die Kultur, Geschichte und tropische Natur verbinden möchten. Als Etappe einer Rundreise durch Sri Lanka ist die Stadt fast unumgänglich – ob auf dem Weg vom Kulturdreieck ins Teehochland oder als Zwischenhalt vor Badeferien an der West- und Südküste, die sich von Dezember bis März ideal anschliessen lassen. Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Der Botanische Garten, der Kandy Lake und die farbenfrohen Tanzshows sind kurzweilig und gut zugänglich.
Wer es ruhiger mag, findet in den grünen Hügeln rund um die Stadt Unterkünfte mit Aussicht auf Teefelder und Reisterrassen. Gerne stellen unsere Sri-Lanka-Spezialisten Ihre Kandy Reise individuell zusammen – von der Hotelauswahl bis zur kompletten Rundreise mit privatem Fahrer.
Santani Wellness Kandy
ab CHF 385.– / pro Person
Kandy
Wunderschöner 16 Meter langer Infinity-Pool in tropischer Umgebung. Das Hotel bietet ausserdem Yoga-Stunden sowie...
Cinnamon Citadel
ab CHF 67.– / pro Person
Kandy
Diese Anlage verfügt über total 119 Zimmer und befindet sich etwas ausserhalb der Stadt Kandy. Die 39 m² grossen...
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Die trockensten und sonnigsten Monate in Kandy liegen zwischen Dezember und März – ideal auch fürs Bergland. Dank der Höhenlage auf rund 500 Metern sind die Temperaturen ganzjährig milder als an der Küste; abends kühlt es spürbar ab, eine leichte Jacke gehört ins Gepäck. Grundsätzlich lohnt sich Kandy das ganze Jahr, da Monsunschauer oft kurz und kräftig ausfallen.
Von Colombo und dem internationalen Flughafen erreichen Sie Kandy in rund drei bis vier Stunden – wahlweise per Strasse oder mit der Bahn. Die Stadt liegt auf rund 500 Metern im zentralen Bergland und ist ein idealer Ausgangspunkt: nördlich schliesst das Kulturdreieck an, südlich beginnt die Bahnstrecke durch die Teeplantagen nach Nuwara Eliya und Ella.
Höhepunkt ist der Zahntempel am Kandy Lake, einer der heiligsten Orte des Buddhismus und Teil der UNESCO-Weltkulturerbe-Altstadt. Dazu kommen die Buddha-Statue auf dem Bahirawakanda-Berg, der Botanische Garten von Peradeniya mit Palmenalleen und Orchideenhäusern, traditionelle Tanz- und Trommelvorführungen sowie der Markt mit Gewürzen, Batik, Holzschnitzereien und Edelsteinen.
Planen Sie mindestens ein bis zwei Übernachtungen ein. So bleibt neben dem Besuch des Zahntempels genug Zeit für den Botanischen Garten von Peradeniya, einen Spaziergang um den Kandy Lake und eine traditionelle Tanzvorführung. Für den Tempelbesuch gilt: Schultern und Knie bedecken, die Schuhe werden am Eingang abgegeben.
Kandy eignet sich für Reisende, die Kultur, Geschichte und tropische Natur verbinden möchten, und ist als Rundreise-Etappe fast unumgänglich – etwa zwischen Kulturdreieck und Teehochland oder vor Badeferien an der West- und Südküste. Auch Familien kommen dank Botanischem Garten, Kandy Lake und farbenfrohen Tanzshows auf ihre Kosten; Ruhesuchende finden Unterkünfte mit Aussicht auf Teefelder.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Srilanka-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Wilpattu Reisen vom Spezialisten
- Yala Nationalpark Hotels im Überblick
- Anduradhapura Hotels und Unterkünfte
- Balapitiya Hotels: unsere Auswahl
- Beruwela & Bentota Hotels im Überblick
- Colombo Hotels: unsere Auswahl
- Ella Hotels und Unterkünfte
- Gal Oya Nationalpark Hotels und Unterkünfte
- Galle & Weligama Bay Hotels im Überblick
- Hatton Reisen vom Spezialisten
- Hikkaduwa Hotels: unsere Auswahl
- Hambantota Reisen vom Spezialisten