Kandy – das kulturelle Herz Sri Lankas

Kandy liegt auf rund 500 Metern über Meer im zentralen Bergland und war die letzte Hauptstadt der singhalesischen Könige, bevor die Insel unter britische Herrschaft fiel. Bis heute gilt die Stadt als religiöses und kulturelles Zentrum des Landes: Die Altstadt mit dem Zahntempel zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe, und traditionelle Tanz- und Trommelvorführungen gehören zu den bekanntesten kulturellen Erlebnissen der Insel. Rund um den zentralen Markt finden Sie Gewürze, Batikarbeiten, Holzschnitzereien und Edelsteine, für welche die Region bekannt ist. Der Botanische Garten von Peradeniya mit seinen Palmenalleen und Orchideenhäusern zählt zu den bedeutendsten Gartenanlagen Asiens.

Beste Reisezeit für Kandy

Sri Lanka wird von zwei Monsunen geprägt: Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September vor allem der Süd- und Westküste Regen, während der Nordostmonsun von Oktober bis Januar die Ostküste trifft. Kandy gehört klimatisch zur Zone der Westküste: Die trockensten und sonnigsten Monate liegen zwischen Dezember und März – in dieser Zeit lässt sich auch das Bergland am besten bereisen. Dank der Höhenlage sind die Temperaturen ganzjährig milder als an der Küste; abends kann es spürbar abkühlen, eine leichte Jacke gehört deshalb ins Gepäck.

Grundsätzlich ist Kandy das ganze Jahr über ein lohnendes Ziel, denn auch in der Monsunzeit fallen die Schauer oft kurz und kräftig aus und lassen genug Raum für Besichtigungen.

Praktische Hinweise für Ihre Reise

Von Colombo und dem internationalen Flughafen erreichen Sie Kandy in rund drei bis vier Stunden per Strasse oder Bahn. Die Stadt ist ein idealer Ausgangspunkt: Nördlich schliesst das Kulturdreieck mit Sigiriya, Dambulla und Polonnaruwa an, südlich beginnt eine der schönsten Bahnstrecken Asiens, die durch Teeplantagen ins Hochland nach Nuwara Eliya und Ella führt. Für den Besuch des Zahntempels gilt: Schultern und Knie bedecken, die Schuhe werden am Eingang abgegeben.

Planen Sie für Kandy mindestens ein bis zwei Übernachtungen ein, damit neben dem Tempel auch Zeit für den Botanischen Garten, einen Spaziergang um den See und eine Tanzvorführung bleibt.

Für wen sich Ferien in Kandy eignen

Kandy passt zu Reisenden, die Kultur, Geschichte und tropische Natur verbinden möchten. Als Etappe einer Rundreise durch Sri Lanka ist die Stadt fast unumgänglich – ob auf dem Weg vom Kulturdreieck ins Teehochland oder als Zwischenhalt vor Badeferien an der West- und Südküste, die sich von Dezember bis März ideal anschliessen lassen. Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Der Botanische Garten, der Kandy Lake und die farbenfrohen Tanzshows sind kurzweilig und gut zugänglich.

Wer es ruhiger mag, findet in den grünen Hügeln rund um die Stadt Unterkünfte mit Aussicht auf Teefelder und Reisterrassen. Gerne stellen unsere Sri-Lanka-Spezialisten Ihre Kandy Reise individuell zusammen – von der Hotelauswahl bis zur kompletten Rundreise mit privatem Fahrer.