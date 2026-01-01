Sri Lanka für Geniesser ab Colombo

1 . Tag Colombo – Horathapola (A) Ihre Reiseleitung begrüsst Sie am internationalen Flughafen von Bandaranaike. Cirka einstündige Fahrt in Ihr idyllisch gelegenes Hotel. Je nach Jahreszeit werden Sie weit möglichst im Horathapola Coconut Estate in die Geheimnisse der Kokosnussölproduktion eingeweiht.

2 . Tag Horathapola – Anuradhapura (F, M, A) Auf der heutigen cirka 3 ½-stündigen Fahrt ins Landesinnere besichtigen Sie Mihintale, eine der ältesten Anlagen des Buddhismus in Sri Lanka. Das Kloster liegt auf einem Berg mit wunderschöner Aussicht auf die Ebene. Die Treppe, die zum Kloster hinaufführt, ist malerisch mit Frangipani-Bäumen und weissen Blüten geschmückt. Schon bald erreichen Sie die wunderschöne Anlage des Uga Ulagalla Resorts, wo eine Pool Villa für drei Nächte für Sie reserviert ist.

3 . Tag Anuradhapura (F, M, A) Nach dem Frühstück erwartet Sie der erste historische Höhepunkt: Auf dem Velo erkunden Sie die heilige Stadt Anuradhapura, die im 4. Jahrhundert vor Christus gegründet und 1982 zum Unesco Weltkulturerbe erklärt wurde. Ihre Tour beginnt etwas ausserhalb inmitten von Reisfeldern. Von hier radeln Sie entlang versteckter Pfade, vorbei an lokalen Dörfern, ehemaligen Bewässerungssystemen und Stauseen. Nach einer abwechslungsreichen Fahrt erreichen Sie Anuradhapura mit dem Brazen-Palast, der drittältesten Stupa Ruwanweliseya Dagoba, dem Isurumuniya Tempel und dem ältesten geschichtlich dokumentierten Baum der Welt, dem Sri Maha Bodhi. Nach dem Mittagessen kehren Sie in Ihr Resort zurück, wo Sie sich in Ihrer Pool Villa entspannen oder an einem der angebotenen Aktivitäten teilnehmen können.

4 . Tag Anuradhapura – Sigiriya – Anuradhapura (F, M, A) Am heutigen Tag erklimmen Sie den Sigriya Felsen mit der aus dem 5. Jahrhundert stammenden Sigiriya Festung. Die «Lion Rock» Zitadelle ragt 200 Meter empor und ist von beeindruckender Schönheit. Bezaubernd angelegte Wasser-Gärten, die den Löwenfelsen umrahmen, sind ebenso wie die Fresken der «Wolkenmädchen», die über eine spiralförmige Treppe erreicht werden, das Verweilen wert. Nach dem Mittagessen mit kleiner Kochvorführung kehren Sie ins Hotel zurück. Am Nachmittag unternehmen Sie eine kurze Pirschfahrt im nahegelegenen Nachchaduwa. Dieser einzigartige Ausflug führt Sie abseits der ausgetretenen Pfade über Schotterpisten durch eine ländliche, von Reisfeldern geprägte Landschaft. Verschiedene Vögel und Büffel werden häufig gesichtet, ebenso wie andere Wildtiere, darunter je nach Jahreszeit auch Elefanten. Sie erreichen den malerischen Nachchaduwa-See, ein riesiger Stausee, der von dichten Wäldern und den fernen Hügeln eingerahmt wird. Hier geniessen Sie einen «Sundowner» in wunderbarer Umgebung.

5 . Tag Anuradhapura – Dambulla – Kandy (F, M) Am Morgen führen wir Sie zum Höhlentempel von Dambulla – mit einem Komplex aus fünf Höhlen und mehr als 2'000 m² bemalter Wände und Decken ist er wohl der beeindruckendste Höhlentempel Sri Lankas und zu Recht ein Weltkulturerbe. Zudem eröffnet der Tempel einen Blick auf über 150 Buddha Darstellungen von denen sich eine, aus dem Fels gehauen, über 14 Meter streckt. Danach fahren Sie nach Kandy, dem bis zum heutigen Tag kulturellen und geistigen Zentrum der Insel.

6 . Tag Kandy (F, M) Morgens, wenn es am wenigsten Besucher hat, zeigen wir Ihnen den Tempel des heiligen Zahns – die wichtigste religiöse Stätte Sri Lankas und andere Sehenswürdigkeiten der Stadt. Zum Tagträumen lädt am Nachmittag der botanische Garten von Peradeniya ein – auf mehr als 60 Hektar Fläche zeigen sich hier Gärten, Bäume und Pflanzen von ihrer farbenfrohesten Seite.

7 . Tag Kandy – Nuwara Eliya – Kandapola (F, M, A) Während einer Zugfahrt bieten sich Ihnen herrliche Ausblicke auf die magische Landschaft. Picknick-Mittagessen im Zug. Nachmittags spazieren Sie bei deutlich kühleren Temperaturen durch Teeplantagen und können einige Teeblätter selber pflücken. Ein wahrer Genuss ist nicht nur die traumhafte Kulisse der Teeplantagen Sri Lankas, sondern auch die Naturprodukte. Nach der Besichtigung einer Teefabrik erreichen Sie Ihr heutiges Boutique Hotel, eine 4-Zimmer Villa, erhöht und mitten im Teegebiet gelegen mit Infinity-Pool und spektakulärer Aussicht. Geniessen Sie ein Gourmet-Abendessen inklusive Wein und Apéro/Digestif.

8 . Tag Kandapola – Ella – Yala (F, M, A) Entlang der Teeplantagen führt Ihre Reise in die Ella Region mit ihren beeindruckenden Wasserfällen. Unterwegs besuchen Sie den einen kleinen Hindu Tempel und durchqueren die malerische Landschaft des Ella Tals. An der Stelle, wo sich der Indische Ozean mit dem Dschungel vereint, erreichen Sie Ihre Unterkunft im Yala Nationalpark. Die Wild Coast Tented Lodge bietet eine einzigartige Verbindung von Natur und hochwertigem Luxus. Die grosszügigen Luxuszelte, jeweils mit eigener Terrasse ausgestattet, lassen keine Wünsche offen. Als Höhepunkt des Tages kommen Sie der beeindruckenden Tierwelt ganz nahe: Im ältesten Nationalpark Sri Lankas begeben Sie sich auf eine abendliche Fahrt mit dem Geländewagen - halten Sie Ausschau nach Elefanten, Leoparden, zahlreichen Vogelarten, Wild und Krokodilen. Abends bleibt genügend Zeit um sich am Hauptpool zu erfrischen und dabei den Blick auf den Ozean zu geniessen. Gegen Aufpreis können wir Ihnen gerne auch eine Suite mit eigenem Pool anbieten.

9 . Tag Yala (F, M, A) Frühmorgens unternehmen Sie eine weitere Exkursion, um zu sehen, wie die Tierwelt im Yala Nationalpark erwacht. Die Atmosphäre morgens im Park unterscheidet sich stark von derjenigen des Abends aufgrund unterschiedlicher Lichtverhältnisse und Temperaturen. Geniessen Sie heute die Annehmlichkeiten Ihrer luxuriösen Unterkunft. Der grosszügige Poolbereich lädt zum Verweilen ein und im wunderschönen Spa werden wohltuende Massagen und Spa Anwendungen angeboten. Optional können Sie heute einen letzten abendlichen Ausflug in den Nationalpark unternehmen (gegen Aufpreis). Ihre Teilnahme hängt wohl davon ab, ob Sie die gewünschten Tiere vorher bereits gesichtet haben oder nicht.

10 . Tag Yala - Galle (F, M) Nach dem Frühstück führt Sie die Küstenstrasse nach Galle. Am äussersten, südwestlichen Küstenabschnitt der Insel gelegen, wurde die Galle Festung im 16. Jahrhundert von den Portugiesen erbaut. Als die Holländer im 17. Jahrhundert die Führung übernahmen, entwickelte sich das Fort zu Sri Lankas Haupthafen und zum wichtigsten Handelszentrum. Da die Briten im 18. Jahrhundert nur wenig veränderten, ist die Festung, so wie Besucher sie heutzutage erleben, authentischer Zeitzeuge des Festungsbaus im 17. Jahrhundert. Sie übernachten in einem geschichtsträchtigen, ehemaligen Herrenhaus mitten in der Stadt. Das charmante Boutique Hotel im Kolonialstil und dessen gediegene Atmosphäre versprüht den Glanz früherer Zeiten – ein idealer Abschluss Ihrer luxuriösen Rundreise.

11 . Tag Galle – Colombo (F) Nach dem Frühstück endet Ihre Rundreise mit dem Transfer nach Colombo in die Stadt oder zum Flughafen.