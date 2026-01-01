Ella Hotels und Unterkünfte

Was Ella auszeichnet

Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählt die Nine Arch Bridge, ein Eisenbahnviadukt aus der britischen Kolonialzeit, das sich in neun Bögen durch dichtes Grün spannt – mehrmals täglich fährt hier der Zug vorbei, ein beliebtes Fotomotiv. Ebenfalls lohnend ist der Aufstieg auf den Little Adams Peak: Der Weg führt gemütlich durch Teeplantagen und ist auch für weniger geübte Wanderer gut machbar. Deutlich anspruchsvoller ist die Tour auf den eingangs erwähnten Ella Felsen, die mit einem weiten Panorama über das Hochland belohnt.

Wenige Kilometer ausserhalb des Ortes stürzen die Ravana-Wasserfälle direkt neben der Strasse in die Tiefe. Ein Erlebnis für sich ist zudem die Anreise: Die Zugstrecke von Kandy über Nuwara Eliya nach Ella gilt als eine der schönsten Bahnfahrten Asiens und führt stundenlang durch Teegärten, Nebelwald und über alte Viadukte.

Beste Reisezeit für Ella

Sri Lanka wird von zwei Monsunen geprägt: Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September Regen an die Süd- und Westküste, der Nordostmonsun trifft von Oktober bis Januar vor allem die Ostküste. Ella liegt am östlichen Rand des Hochlands und profitiert während des Südwestmonsuns von einer gewissen Leelage – als zuverlässigste Zeit mit den klarsten Aussichten gelten dennoch die Monate Dezember bis März. Grundsätzlich ist Ella das ganze Jahr über bereisbar, kurze Schauer sind im Hochland allerdings jederzeit möglich.

Wegen der Höhenlage ist es spürbar kühler als an der Küste: Tagsüber angenehm mild, kühlen die Abende deutlich ab – eine leichte Jacke gehört ins Gepäck.

Praktische Hinweise

Ella ist kompakt: Restaurants, Cafés und der Bahnhof liegen im Ortskern nah beieinander, die meisten Ausflugsziele sind zu Fuss oder mit einem kurzen Tuk-Tuk-Transfer erreichbar. Für Wanderungen empfehlen sich die frühen Morgenstunden, wenn die Sicht am klarsten ist und die Temperaturen angenehm sind. Von Ella aus lässt sich die Reise gut fortsetzen: Die Südküste mit ihren Stränden ist in wenigen Fahrstunden erreichbar, ebenso die Nationalparks Udawalawe und Yala. Ella eignet sich damit ideal als Zwischenstation einer Rundreise, die Hochland, Tierbeobachtung und Strand verbindet.

Für wen sich Hotels in Ella eignen

Ella passt zu Reisenden, die aktiv sein möchten, ohne auf Komfort zu verzichten: Wanderer, Naturliebhaber und Fotografen kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Paare, die das kühle Hochlandklima und die Aussicht auf die Berge geniessen wollen. Das Angebot an Unterkünften reicht von einfachen Gästehäusern bis zu stilvollen Boutique-Hotels, viele davon mit Blick über das Ella Gap oder mitten zwischen den Teefeldern gelegen. Unsere Spezialisten kennen die Region aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne eine Sri-Lanka-Reise zusammen, in der Ella genau die Rolle spielt, die zu Ihren Ferien passt.