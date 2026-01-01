Ella Hotels und Unterkünfte
Wanderungen im Hochland von Sri Lanka
Was Ella auszeichnet
Zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten zählt die Nine Arch Bridge, ein Eisenbahnviadukt aus der britischen Kolonialzeit, das sich in neun Bögen durch dichtes Grün spannt – mehrmals täglich fährt hier der Zug vorbei, ein beliebtes Fotomotiv. Ebenfalls lohnend ist der Aufstieg auf den Little Adams Peak: Der Weg führt gemütlich durch Teeplantagen und ist auch für weniger geübte Wanderer gut machbar. Deutlich anspruchsvoller ist die Tour auf den eingangs erwähnten Ella Felsen, die mit einem weiten Panorama über das Hochland belohnt.
Wenige Kilometer ausserhalb des Ortes stürzen die Ravana-Wasserfälle direkt neben der Strasse in die Tiefe. Ein Erlebnis für sich ist zudem die Anreise: Die Zugstrecke von Kandy über Nuwara Eliya nach Ella gilt als eine der schönsten Bahnfahrten Asiens und führt stundenlang durch Teegärten, Nebelwald und über alte Viadukte.
Beste Reisezeit für Ella
Sri Lanka wird von zwei Monsunen geprägt: Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September Regen an die Süd- und Westküste, der Nordostmonsun trifft von Oktober bis Januar vor allem die Ostküste. Ella liegt am östlichen Rand des Hochlands und profitiert während des Südwestmonsuns von einer gewissen Leelage – als zuverlässigste Zeit mit den klarsten Aussichten gelten dennoch die Monate Dezember bis März. Grundsätzlich ist Ella das ganze Jahr über bereisbar, kurze Schauer sind im Hochland allerdings jederzeit möglich.
Wegen der Höhenlage ist es spürbar kühler als an der Küste: Tagsüber angenehm mild, kühlen die Abende deutlich ab – eine leichte Jacke gehört ins Gepäck.
Praktische Hinweise
Ella ist kompakt: Restaurants, Cafés und der Bahnhof liegen im Ortskern nah beieinander, die meisten Ausflugsziele sind zu Fuss oder mit einem kurzen Tuk-Tuk-Transfer erreichbar. Für Wanderungen empfehlen sich die frühen Morgenstunden, wenn die Sicht am klarsten ist und die Temperaturen angenehm sind. Von Ella aus lässt sich die Reise gut fortsetzen: Die Südküste mit ihren Stränden ist in wenigen Fahrstunden erreichbar, ebenso die Nationalparks Udawalawe und Yala. Ella eignet sich damit ideal als Zwischenstation einer Rundreise, die Hochland, Tierbeobachtung und Strand verbindet.
Für wen sich Hotels in Ella eignen
Ella passt zu Reisenden, die aktiv sein möchten, ohne auf Komfort zu verzichten: Wanderer, Naturliebhaber und Fotografen kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Paare, die das kühle Hochlandklima und die Aussicht auf die Berge geniessen wollen. Das Angebot an Unterkünften reicht von einfachen Gästehäusern bis zu stilvollen Boutique-Hotels, viele davon mit Blick über das Ella Gap oder mitten zwischen den Teefeldern gelegen. Unsere Spezialisten kennen die Region aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne eine Sri-Lanka-Reise zusammen, in der Ella genau die Rolle spielt, die zu Ihren Ferien passt.
Melheim Resort
ab CHF 89.– / pro Person
Ella/Haputale/Koslanda
Das sympathische Resort liegt auf 900 m. ü. M. idyllisch auf einer Anhöhe mit weiten Ausblicken in die Berge und ist...
Living Heritage Koslanda
ab CHF 116.– / pro Person
Ella/Haputale/Koslanda
Ein wunderschön inmitten eines Waldes gelegenes Boutique Hotel. Die fünf «Forest Pavilions» bieten ein...
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Als zuverlässigste Zeit mit den klarsten Aussichten gelten die Monate Dezember bis März. Grundsätzlich ist Ella das ganze Jahr über bereisbar, da der Ort am östlichen Rand des Hochlands während des Südwestmonsuns von einer gewissen Leelage profitiert. Kurze Schauer sind im Hochland jederzeit möglich, und wegen der Höhenlage kühlen die Abende deutlich ab – eine leichte Jacke gehört ins Gepäck.
Zu den Höhepunkten zählen die Nine Arch Bridge, ein Eisenbahnviadukt aus der britischen Kolonialzeit, der leichte Aufstieg auf den Little Adams Peak durch Teeplantagen sowie die anspruchsvollere Wanderung auf den Ella Felsen mit weitem Panorama über das Hochland. Wenige Kilometer ausserhalb stürzen zudem die Ravana-Wasserfälle direkt neben der Strasse in die Tiefe.
Besonders lohnend ist die Anreise mit dem Zug: Die Bahnstrecke von Kandy über Nuwara Eliya nach Ella gilt als eine der schönsten Bahnfahrten Asiens und führt stundenlang durch Teegärten, Nebelwald und über alte Viadukte. Ella liegt rund 54 Kilometer südöstlich von Nuwara Eliya im Hochland Sri Lankas, auf etwa 1'000 Metern Höhe.
Ella passt zu Reisenden, die aktiv sein möchten, ohne auf Komfort zu verzichten: Wanderer, Naturliebhaber und Fotografen ebenso wie Paare, die das kühle Hochlandklima geniessen. Das Angebot reicht von einfachen Gästehäusern bis zu stilvollen Boutique-Hotels, viele mit Blick über das Ella Gap oder mitten zwischen den Teefeldern gelegen.
Ja, Ella eignet sich ideal als Zwischenstation einer Rundreise, die Hochland, Tierbeobachtung und Strand verbindet. Die Südküste mit ihren Stränden ist in wenigen Fahrstunden erreichbar, ebenso die Nationalparks Udawalawe und Yala. Die Sri-Lanka-Spezialisten von Knecht Reisen beraten Sie gerne bei Planung, Hotelwahl und Durchführung Ihrer Reise.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Srilanka-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Sinharaja Hotels: unsere Auswahl
- Tangalle Hotels: unsere Auswahl
- Trincomalee Hotels: unsere Auswahl
- Udawalawe Nationalpark Reisen vom Spezialisten
- Wadduwa & Kalutara Reisen vom Spezialisten
- Waikkal Hotels: unsere Auswahl
- Wilpattu Reisen vom Spezialisten
- Yala Nationalpark Hotels im Überblick
- Anduradhapura Hotels und Unterkünfte
- Balapitiya Hotels: unsere Auswahl
- Beruwela & Bentota Hotels im Überblick
- Colombo Hotels: unsere Auswahl