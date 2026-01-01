Strand und Unterwasserwelt

Hikkaduwa liegt an der Südwestküste Sri Lankas und verfügt über einen langen, von Palmen gesäumten Sandstrand. Dem Ort vorgelagert ist ein Korallenriff, das als Meeresschutzgebiet ausgewiesen ist: Schon wenige Meter vom Ufer entfernt lassen sich beim Schnorcheln bunte Rifffische beobachten, und mit etwas Glück ziehen Meeresschildkröten durch das flache Wasser. Der nördliche Strandabschnitt ist ruhiger und eignet sich zum Baden und Schnorcheln, während sich weiter südlich die Surfspots aneinanderreihen.

Entlang der Küstenstrasse finden Sie Restaurants, kleine Läden und Cafés – Hikkaduwa ist lebhafter als viele andere Badeorte des Südens, ohne seinen entspannten Charakter verloren zu haben.

Beste Reisezeit für Hikkaduwa

Für die Südwestküste Sri Lankas gilt: Die beste Reisezeit liegt zwischen Dezember und März. Dann ist das Wetter überwiegend trocken, das Meer ruhig und die Sicht beim Schnorcheln und Tauchen am besten. Von Mai bis September bringt der Südwestmonsun der Süd- und Westküste Regen und raue See; in dieser Zeit weichen Badegäste besser an die Ostküste der Insel aus, die von Mai bis September ihre trockene Phase hat. Die Übergangsmonate April sowie Oktober und November bieten wechselhaftes Wetter mit kurzen, teils kräftigen Schauern – Badeferien sind dann möglich, erfordern aber etwas Flexibilität.

Lage und Ausflüge

Vom internationalen Flughafen bei Colombo erreichen Sie Hikkaduwa über den Southern Expressway in rund zwei bis drei Stunden. Reizvoll ist auch die Küstenbahn von Colombo in Richtung Galle, die über weite Strecken direkt am Meer entlangführt und in Hikkaduwa hält. Das koloniale Galle mit seinem zum UNESCO-Welterbe zählenden Fort liegt nur eine kurze Fahrt südlich und ist ein lohnender Halbtagesausflug. Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert Hikkaduwa mit den Stränden des tiefen Südens, einer Walbeobachtungstour ab Mirissa oder einem Abstecher in den Regenwald von Sinharaja im Hinterland.

Für wen Hikkaduwa passt

Hikkaduwa eignet sich für Badegäste, die Strandleben mit etwas Betrieb schätzen, für Schnorchler und Taucher sowie für Surferinnen und Surfer vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen. Dank der guten Erreichbarkeit ist der Ort zudem ein beliebter Abschluss einer Rundreise: Nach Kulturdreieck und Hochland lassen sich hier einige erholsame Strandtage anhängen, bevor es zurück nach Colombo geht. Ob als Badeverlängerung, Surfferien oder in Kombination mit Ayurveda – unsere Spezialisten stellen Ihre Hikkaduwa Reise nach Ihren Wünschen zusammen.