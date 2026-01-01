Hikkaduwa Hotels: unsere Auswahl
Vom Eldorado für Hippies zum Strandparadies
Strand und Unterwasserwelt
Hikkaduwa liegt an der Südwestküste Sri Lankas und verfügt über einen langen, von Palmen gesäumten Sandstrand. Dem Ort vorgelagert ist ein Korallenriff, das als Meeresschutzgebiet ausgewiesen ist: Schon wenige Meter vom Ufer entfernt lassen sich beim Schnorcheln bunte Rifffische beobachten, und mit etwas Glück ziehen Meeresschildkröten durch das flache Wasser. Der nördliche Strandabschnitt ist ruhiger und eignet sich zum Baden und Schnorcheln, während sich weiter südlich die Surfspots aneinanderreihen.
Entlang der Küstenstrasse finden Sie Restaurants, kleine Läden und Cafés – Hikkaduwa ist lebhafter als viele andere Badeorte des Südens, ohne seinen entspannten Charakter verloren zu haben.
Beste Reisezeit für Hikkaduwa
Für die Südwestküste Sri Lankas gilt: Die beste Reisezeit liegt zwischen Dezember und März. Dann ist das Wetter überwiegend trocken, das Meer ruhig und die Sicht beim Schnorcheln und Tauchen am besten. Von Mai bis September bringt der Südwestmonsun der Süd- und Westküste Regen und raue See; in dieser Zeit weichen Badegäste besser an die Ostküste der Insel aus, die von Mai bis September ihre trockene Phase hat. Die Übergangsmonate April sowie Oktober und November bieten wechselhaftes Wetter mit kurzen, teils kräftigen Schauern – Badeferien sind dann möglich, erfordern aber etwas Flexibilität.
Lage und Ausflüge
Vom internationalen Flughafen bei Colombo erreichen Sie Hikkaduwa über den Southern Expressway in rund zwei bis drei Stunden. Reizvoll ist auch die Küstenbahn von Colombo in Richtung Galle, die über weite Strecken direkt am Meer entlangführt und in Hikkaduwa hält. Das koloniale Galle mit seinem zum UNESCO-Welterbe zählenden Fort liegt nur eine kurze Fahrt südlich und ist ein lohnender Halbtagesausflug. Wer mehr Zeit mitbringt, kombiniert Hikkaduwa mit den Stränden des tiefen Südens, einer Walbeobachtungstour ab Mirissa oder einem Abstecher in den Regenwald von Sinharaja im Hinterland.
Für wen Hikkaduwa passt
Hikkaduwa eignet sich für Badegäste, die Strandleben mit etwas Betrieb schätzen, für Schnorchler und Taucher sowie für Surferinnen und Surfer vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen. Dank der guten Erreichbarkeit ist der Ort zudem ein beliebter Abschluss einer Rundreise: Nach Kulturdreieck und Hochland lassen sich hier einige erholsame Strandtage anhängen, bevor es zurück nach Colombo geht. Ob als Badeverlängerung, Surfferien oder in Kombination mit Ayurveda – unsere Spezialisten stellen Ihre Hikkaduwa Reise nach Ihren Wünschen zusammen.
Haritha Villas & Spa
ab CHF 331.– / pro Person
Hikkaduwa
Grosser Salzwasserpool, perfekt um sich abzukühlen. Im erstklassigen Jungle Spa werden Massagen sowie weitere...
Aditya Resort
ab CHF 105.– / pro Person
Hikkaduwa
Strandspaziergänge zählen zu den beliebtesten Aktivitäten im Aditya. Schöner Poolbereich, der zum Entspannen...
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Die beste Reisezeit für Hikkaduwa liegt zwischen Dezember und März: Das Wetter ist überwiegend trocken, das Meer ruhig und die Sicht beim Schnorcheln und Tauchen am besten. Von Mai bis September bringt der Südwestmonsun Regen und raue See – dann weichen Badegäste besser an die Ostküste aus. April, Oktober und November sind wechselhaft mit kurzen, teils kräftigen Schauern.
Vom internationalen Flughafen bei Colombo erreichen Sie Hikkaduwa über den Southern Expressway in rund zwei bis drei Stunden. Besonders reizvoll ist die Küstenbahn von Colombo in Richtung Galle: Sie führt über weite Strecken direkt am Meer entlang und hält in Hikkaduwa. Der Ort liegt rund 100 Kilometer südlich von Colombo an der Südwestküste Sri Lankas.
Hikkaduwa passt zu Badegästen, die Strandleben mit etwas Betrieb schätzen, zu Schnorchlern und Tauchern sowie zu Surferinnen und Surfern vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen. Dank der guten Erreichbarkeit ist der Ort zudem ein beliebter Abschluss einer Rundreise: Nach Kulturdreieck und Hochland lassen sich hier erholsame Strandtage anhängen – auch kombiniert mit Ayurveda.
Ja. Dem Ort ist ein Korallenriff vorgelagert, das als Meeresschutzgebiet ausgewiesen ist. Schon wenige Meter vom Ufer entfernt beobachten Sie beim Schnorcheln bunte Rifffische, mit etwas Glück ziehen Meeresschildkröten durchs flache Wasser. Glasbodenboote führen zu den Korallengärten, und Taucher erkunden unter Wasser Wracks gesunkener Schiffe. Der ruhigere Nordstrand eignet sich am besten zum Baden und Schnorcheln.
Das koloniale Galle mit seinem UNESCO-Welterbe-Fort liegt nur eine kurze Fahrt südlich und ist ein lohnender Halbtagesausflug. Wer mehr Zeit hat, kombiniert Hikkaduwa mit den Stränden des tiefen Südens, einer Walbeobachtungstour ab Mirissa oder einem Abstecher in den Regenwald von Sinharaja im Hinterland.
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