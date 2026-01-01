Passekudah Hotels und Unterkünfte
Entspannung am goldgelben Sandstrand
Was die Bucht von Passekudah auszeichnet
Passekudah liegt an der Ostküste Sri Lankas, nördlich der Lagunenstadt Batticaloa und unmittelbar neben dem Nachbarstrand Kalkudah. Die flach geschwungene Bucht gehört zu den wenigen Orten der Insel, an denen das Meer über weite Strecken seicht bleibt: Sie können weit hinauswaten, ohne den Boden unter den Füssen zu verlieren. Ein vorgelagertes Riff schützt die Bucht zusätzlich vor hohen Wellen und macht sie zu einem der sichersten Badeorte des Landes – ideal auch für Kinder.
Wer gerne schnorchelt, entdeckt in den Korallenabschnitten vor der Küste eine farbige Unterwasserwelt, und der helle, feine Sand lädt zu langen Strandspaziergängen ein.
Beste Reisezeit für Passekudah
Sri Lanka wird von zwei Monsunen geprägt, die jeweils unterschiedliche Landesteile treffen. Für die Ostküste und damit für Passekudah sind die Monate Mai bis September die beste Reisezeit: Der Südwestmonsun regnet sich dann an der gegenüberliegenden Inselseite ab, während der Osten trocken und sonnig bleibt und das Meer ruhig ist. Zwischen Oktober und Januar bringt der Nordostmonsun Regen und raueres Wasser an die Ostküste; für Badeferien in dieser Zeit empfehlen sich eher die West- und Südküste, die von Dezember bis März Hochsaison haben. Passekudah ist damit das ideale Ziel für Strandferien im europäischen Sommer.
Ausflüge in die Umgebung
Die Lage macht Passekudah zu einem lohnenden Ausgangspunkt für Entdeckungen abseits des Strandes. Im Süden liegt Batticaloa mit seiner weitläufigen Lagune und einem Fort aus der Kolonialzeit. Richtung Landesinneres erreichen Sie in wenigen Fahrstunden das Kulturdreieck mit der alten Königsstadt Polonnaruwa, deren Tempel- und Palastruinen zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Naturfreunde besuchen die Nationalparks Minneriya und Kaudulla, die für ihre grossen Elefantenherden bekannt sind: In der Trockenzeit versammeln sich die Tiere in grosser Zahl an den Stauseen – eines der eindrücklichsten Tierschauspiele Asiens. So verbinden Sie Badetage mühelos mit Kultur und Safari.
Praktische Hinweise
Die Fahrt vom internationalen Flughafen bei Colombo an die Ostküste dauert mehrere Stunden. Viele Gäste kombinieren Passekudah deshalb mit einer Rundreise: zuerst die kulturellen Höhepunkte im Landesinneren, danach ausspannen am flachen Sandstrand – die Ostküste liegt dabei praktisch auf dem Weg. Vor Ort geht es deutlich ruhiger zu als in den touristischen Zentren des Südwestens; Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten finden Sie vor allem in den Hotelanlagen sowie im nahen Batticaloa. Leichte Kleidung, Sonnenschutz und für Tempelbesuche schulter- und kniebedeckende Kleidung gehören ins Gepäck.
Für wen sich Passekudah eignet
Passekudah passt zu Familien mit Kindern, die seichtes, ruhiges Wasser schätzen, zu Paaren und Ruhesuchenden, die stille Strände ohne Rummel bevorzugen, und zu Rundreisenden, die ihre Tour durch das Kulturdreieck mit einigen Strandtagen abrunden möchten. Auch Schnorchler kommen in der geschützten Bucht auf ihre Kosten. Unsere Spezialisten kennen die Ostküste aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Reise mit Badeaufenthalt in Passekudah zusammen – ob als reine Strandferien oder als Kombination aus Rundreise, Safari und Strand.
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Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Die beste Reisezeit für Passekudah an der Ostküste Sri Lankas sind die Monate Mai bis September: Dann regnet sich der Südwestmonsun auf der gegenüberliegenden Inselseite ab, während der Osten trocken und sonnig bleibt und das Meer ruhig ist. Zwischen Oktober und Januar bringt der Nordostmonsun Regen – dann eignen sich eher die West- und Südküste. Passekudah ist damit ideal für Strandferien im europäischen Sommer.
Ja, Passekudah gilt als einer der sichersten Badeorte Sri Lankas. Das Meer bleibt in der flach geschwungenen Bucht über weite Strecken seicht, es gibt kaum Unterströmung, und ein vorgelagertes Riff schützt vor hohen Wellen. Kinder können gefahrlos schwimmen und weit hinauswaten, ohne den Boden unter den Füssen zu verlieren – ideal für Familienferien am Strand.
Passekudah liegt an der Ostküste Sri Lankas, nördlich der Lagunenstadt Batticaloa und direkt neben dem Nachbarstrand Kalkudah. Die Fahrt vom internationalen Flughafen bei Colombo dauert mehrere Stunden. Viele Gäste kombinieren den Badeort deshalb mit einer Rundreise durch das Kulturdreieck – die Ostküste liegt dabei praktisch auf dem Weg.
Von Passekudah aus erreichen Sie im Süden Batticaloa mit seiner weitläufigen Lagune und einem Fort aus der Kolonialzeit. In wenigen Fahrstunden liegt das Kulturdreieck mit der UNESCO-Königsstadt Polonnaruwa. Naturfreunde besuchen die Nationalparks Minneriya und Kaudulla, wo sich in der Trockenzeit grosse Elefantenherden an den Stauseen versammeln – so verbinden Sie Badetage mit Kultur und Safari.
Ja, Schnorchler kommen in der geschützten Bucht von Passekudah auf ihre Kosten. In den Korallenabschnitten vor der Küste entdecken Sie eine farbige Unterwasserwelt. Das Wasser ist glasklar, ein vorgelagertes Riff schützt die Bucht vor hohen Wellen, und der helle, feine Sand lädt danach zu langen Strandspaziergängen ein.
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