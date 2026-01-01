Was die Bucht von Passekudah auszeichnet

Passekudah liegt an der Ostküste Sri Lankas, nördlich der Lagunenstadt Batticaloa und unmittelbar neben dem Nachbarstrand Kalkudah. Die flach geschwungene Bucht gehört zu den wenigen Orten der Insel, an denen das Meer über weite Strecken seicht bleibt: Sie können weit hinauswaten, ohne den Boden unter den Füssen zu verlieren. Ein vorgelagertes Riff schützt die Bucht zusätzlich vor hohen Wellen und macht sie zu einem der sichersten Badeorte des Landes – ideal auch für Kinder.

Wer gerne schnorchelt, entdeckt in den Korallenabschnitten vor der Küste eine farbige Unterwasserwelt, und der helle, feine Sand lädt zu langen Strandspaziergängen ein.

Beste Reisezeit für Passekudah

Sri Lanka wird von zwei Monsunen geprägt, die jeweils unterschiedliche Landesteile treffen. Für die Ostküste und damit für Passekudah sind die Monate Mai bis September die beste Reisezeit: Der Südwestmonsun regnet sich dann an der gegenüberliegenden Inselseite ab, während der Osten trocken und sonnig bleibt und das Meer ruhig ist. Zwischen Oktober und Januar bringt der Nordostmonsun Regen und raueres Wasser an die Ostküste; für Badeferien in dieser Zeit empfehlen sich eher die West- und Südküste, die von Dezember bis März Hochsaison haben. Passekudah ist damit das ideale Ziel für Strandferien im europäischen Sommer.

Ausflüge in die Umgebung

Die Lage macht Passekudah zu einem lohnenden Ausgangspunkt für Entdeckungen abseits des Strandes. Im Süden liegt Batticaloa mit seiner weitläufigen Lagune und einem Fort aus der Kolonialzeit. Richtung Landesinneres erreichen Sie in wenigen Fahrstunden das Kulturdreieck mit der alten Königsstadt Polonnaruwa, deren Tempel- und Palastruinen zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Naturfreunde besuchen die Nationalparks Minneriya und Kaudulla, die für ihre grossen Elefantenherden bekannt sind: In der Trockenzeit versammeln sich die Tiere in grosser Zahl an den Stauseen – eines der eindrücklichsten Tierschauspiele Asiens. So verbinden Sie Badetage mühelos mit Kultur und Safari.

Praktische Hinweise

Die Fahrt vom internationalen Flughafen bei Colombo an die Ostküste dauert mehrere Stunden. Viele Gäste kombinieren Passekudah deshalb mit einer Rundreise: zuerst die kulturellen Höhepunkte im Landesinneren, danach ausspannen am flachen Sandstrand – die Ostküste liegt dabei praktisch auf dem Weg. Vor Ort geht es deutlich ruhiger zu als in den touristischen Zentren des Südwestens; Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten finden Sie vor allem in den Hotelanlagen sowie im nahen Batticaloa. Leichte Kleidung, Sonnenschutz und für Tempelbesuche schulter- und kniebedeckende Kleidung gehören ins Gepäck.

Für wen sich Passekudah eignet

Passekudah passt zu Familien mit Kindern, die seichtes, ruhiges Wasser schätzen, zu Paaren und Ruhesuchenden, die stille Strände ohne Rummel bevorzugen, und zu Rundreisenden, die ihre Tour durch das Kulturdreieck mit einigen Strandtagen abrunden möchten. Auch Schnorchler kommen in der geschützten Bucht auf ihre Kosten. Unsere Spezialisten kennen die Ostküste aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne eine massgeschneiderte Reise mit Badeaufenthalt in Passekudah zusammen – ob als reine Strandferien oder als Kombination aus Rundreise, Safari und Strand.