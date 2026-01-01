Weite Strände und ein Stück ursprüngliches Sri Lanka

Die Strände rund um Tangalle gehören zu den weitläufigsten der Insel: kilometerlange Sandstreifen, gesäumt von Kokospalmen, dazwischen felsige Abschnitte und geschützte Buchten. Die Brandung des Indischen Ozeans kann hier kräftig ausfallen – zum Schwimmen eignen sich vor allem die ruhigeren, durch Felsen oder Riffe geschützten Abschnitte, während die offenen Strände zu langen Spaziergängen einladen. Verglichen mit der dichter bebauten Südwestküste um Bentota oder Hikkaduwa geht es in Tangalle deutlich beschaulicher zu: Statt grosser Hotelanlagen prägen kleinere Unterkünfte, Fischerdörfer und Lagunenlandschaften das Bild.

Ausflüge in die Umgebung

Tangalle ist ein idealer Ausgangspunkt, um den tiefen Süden der Insel zu entdecken. Im Landesinneren liegt der Felsentempel von Mulkirigala, dessen Höhlenheiligtümer mit liegenden Buddha-Statuen und Malereien über mehrere Terrassen in den Fels gebaut wurden – der Aufstieg wird mit einer weiten Aussicht über Palmenwälder belohnt. Am Strand von Rekawa, östlich von Tangalle, kommen nachts Meeresschildkröten an Land, um ihre Eier abzulegen; geführte Beobachtungen sind mit etwas Glück möglich. Sehenswert ist auch das Blowhole von Hummanaya an der Küste Richtung Dickwella, wo die Brandung hohe Fontänen durch eine Felsspalte drückt.

Und wer Sri Lankas Tierwelt erleben möchte, erreicht von Tangalle aus die Nationalparks Bundala und Yala für eine Safari zu Elefanten, Wasservögeln und – mit Glück – Leoparden.

Beste Reisezeit für Tangalle

Das Klima Sri Lankas wird von zwei Monsunen geprägt. Der Südwestmonsun bringt von etwa Mai bis September Regen an die Süd- und Westküste, der Nordostmonsun trifft von Oktober bis Januar vor allem die Ostküste. Für Tangalle an der Südküste gelten deshalb die Monate Dezember bis März als beste Reisezeit: Dann ist das Wetter überwiegend trocken und sonnig, das Meer vergleichsweise ruhig. Auch in der Übergangszeit sind Badeferien möglich, dann sollten Sie jedoch mit einzelnen Schauern und stärkerem Wellengang rechnen. Ganzjährig bleibt es tropisch warm.

Für wen sich Tangalle eignet

Tangalle ist die richtige Wahl für alle, die Ruhe und Ursprünglichkeit suchen: Paare, Individualreisende und Erholungssuchende, die den Trubel der touristischeren Küstenorte hinter sich lassen möchten. Besonders beliebt ist der Ort als entspannter Abschluss einer Sri-Lanka-Rundreise – nach Tempeln, Teeplantagen und Safaris lässt sich hier der Rhythmus der Insel noch einmal in aller Gelassenheit geniessen. Wer abwechslungsreiches Nachtleben oder ein grosses Unterhaltungsangebot erwartet, ist an der Südwestküste besser aufgehoben; wer dagegen lange Strandspaziergänge, frischen Fisch und tropische Natur schätzt, findet hier Badeferien abseits der ausgetretenen Pfade.

Als Spezialist für Fernreisen stellen wir Ihre Sri-Lanka-Reise individuell zusammen – ob reine Badeferien in Tangalle oder eine Kombination aus Rundreise und Strand. Unsere Beraterinnen und Berater kennen die Region aus eigener Erfahrung und empfehlen Ihnen gerne die passende Unterkunft und Reiseroute.