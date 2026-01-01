Sri Lanka im Sommer ab Colombo

1 . Tag Colombo – Hatton Ihre Reiseleitung begrüsst Sie am internationalen Flughafen von Bandaranaike. Rund vierstündige Fahrt ins zentrale Hochland Sri Lankas, wo der Teeanbau eine besonders wichtige Rolle spielt. Ihre Unterkunft bietet einen faszinierenden Ausblick auf die herrliche Landschaft Hattons.

2 . Tag Hatton - Nuwara Eliya (F) Ihre Weiterreise führt Sie im Zug nach Nuwara Eliya. «Die Stadt über den Wolken» liegt auf 1'889 m und ist die höchstgelegene Stadt Sri Lankas. Hier erinnert noch heute vieles an die britische Kolonialzeit: Villen im Landhausstil, in denen früher zumeist englische Teeplantagen­besitzer wohnten, schön angelegte Parks, Reitclubs und Golfplätze. Auf der Stadtrundfahrt erhalten Sie spannende Einblicke in diese einzigartige Stadt.

3 . Tag Nuawara Eliya - Gal Oya (F) Morgens Besuch einer Teefabrik und -plantage. Danach geht es wieder bergabwärts ins östliche Flachland bis Sie schliesslich nach insgesamt rund 5 Stunden Fahrt den Nationalpark Gal Oya erreichen. Der noch wenig bekannte Gal Oya Nationalpark wurde 1965 errichtet um das Einzugsgebiet des dortigen Stausees zu schützen. Er ist bis heute der einzige Nationalpark Sri Lankas bei welchem man vom Boot aus Tiere wie Elefanten, Wildschweine, Hirsche, Schakale, Sumpfkrokodile und eine Reihe seltener exotischer Vögel beobachten kann.

4 . Tag Gal Oya (F) Heute geht’s frühmorgens los. Zusammen mit einem lokalen Naturforscher (und anderen Teilnehmern) sind Sie im Jeep sowie zu Fuss im Park unterwegs und beobachten die Tierwelt aus nächster Nähe. Hier können Sie auf Elefanten, Wildschweine, Hirsche sowie exotische Vögel treffen. Picknick-Frühstück an einem Wasserfall. Gegen Mittag gehen Sie zurück in Ihre Unterkunft und haben Zeit zu entspannen und die Anlage zu geniessen. Am späteren Nachmittag machen Sie sich bereit, Wildtiere vom Wasser aus zu beobachten (Bootstour mit anderen Teilnehmern). Dies ist eine einzigartige Möglichkeit, in den Lebensraum der Tiere einzutauchen. Mit etwas Glück können Sie Elefanten sehen, die zwischen den Inseln schwimmen oder am Rande des Sees baden.

5 . Tag Gal Oya - Dambulla - Sigiriya (F) Weiterfahrt zum «kulturellen Dreieck», einem weiteren Höhepunkte des Landes. Unterwegs besuchen Sie den Höhlen­tem­pel von Dambulla, welcher von König Wala­gam­ba­hu im 1. Jahr­hundert vor Christi erbaut und zu Recht als Unesco Weltkulturstätte erklärt wurde. Der Tem­pel um­fasst einen Komplex aus fünf Höhlen, in denen sich mehr als 2'000 m² Decken- und Wandmalereien befinden. Zudem er­öffnet der Tempel einen Blick auf über 150 Buddha Dar­stel­lungen von denen sich eine, aus dem Fels gehauen, über 14 Meter streckt.

6 . Tag Sigiriya - Minneriya/Kaudulla - Sigiriya (F) Der heutige Tag beginnt sportlich. Die 200 Meter in die Höhe ragende Sigiriya Zitadelle ist Bestandteil der Fels­enfestung aus dem 5. Jahr­hun­dert. Das ebenso zum Unesco Welt­erbe erklärte Fort erkunden Sie in all seiner Schönheit. Zu der Festung gehören unter anderem die Fresken der «Wol­ken­mädchen von Sigiriya», die nur über eine geschützte Treppe erreichbar sind sowie grossflächige Gar­ten­anlagen, de­ren Was­ser­gärten den beeindruckenden Felssockel um­ringen. Es folgt ein Spatziergang durch ein ländliches Dorf. Nachmit­tags treffen Sie während einer Fahrt mit dem Jeep bestimmt auf Elefanten, welche sich am Wasser erfrischen. Zwischen Juni und September können Herden mit bis zu 300 Tieren im Minneriya National Park bewundert werden. In den darauf folgenden Monaten ziehen die grossen grauen Rie­sen in Richtung Kaudulla Park, wo sich die Tiere in kleinen Herden, aber nicht minder spektakulär, präsentieren.

7 . Tag Sigiriya - Polonnaruwa - Strandaufenthalt Ostküste (F) Auf dem Weg in Richtung Ostküste steht der Besuch des mittelalterlichen Königreiches Polonnaruwa auf dem Programm. Dieser Ort lässt auch heute noch das harmonische Miteinander verschiedener Kulturen und Religionen erahnen; buddhistische und hinduistische Tempel finden in einem Komplex ihren Platz. Am Nachmittag führt Sie Ihre Reise weiter an die traumhaften Strände der Ostküste wo Ihre Rundreise endet.