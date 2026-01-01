Wilpattu Reisen vom Spezialisten
Lage und Anreise: im Nordwesten, nahe am Kulturdreieck
Der Wilpattu Nationalpark liegt im Nordwesten Sri Lankas an der Westseite der Insel. Von Colombo oder vom Flughafen bei Negombo erreichen Sie die Parkregion in wenigen Autostunden, und auch Anuradhapura liegt nicht weit entfernt. Damit fügt sich Wilpattu fast von selbst in eine Rundreise durch Sri Lanka ein – etwa als Safari-Auftakt vor dem Kulturdreieck oder als Abschluss vor der Rückkehr an die Küste.
Natur und Charakter: die Villus machen den Unterschied
Wilpattu ist der grösste Nationalpark des Landes und unterscheidet sich deutlich von den bekannten Parks im Süden. Dichter Trockenwald wechselt mit offenen Lichtungen und den charakteristischen Villus – natürlichen, flachen Seen, die sich mit Regenwasser füllen und Tiere aus dem ganzen Park anziehen. An ihren Ufern zeigen sich Wasservögel, Hirsche und Krokodile, mit etwas Geduld auch die beiden heimlichen Stars: der Leopard und der seltene Lippenbär.
Der vielleicht wichtigste Unterschied ist aber die Ruhe. Wilpattu wird deutlich weniger besucht als Yala. Statt Jeep-Kolonnen rund um eine Leopardensichtung erleben Sie hier lange Passagen, in denen Sie allein unterwegs sind – Safari, wie sie sein sollte.
Safari im Wilpattu: so läuft der Pirschtag ab
Unterwegs sind Sie im offenen Geländefahrzeug mit Fahrer und Tracker, wahlweise als Halbtages- oder Ganztagessafari. Die frühen Morgenstunden und der späte Nachmittag sind am ergiebigsten, weil die Tiere dann zu den Villus ziehen. Der dichte Wald verlangt etwas mehr Geduld als offenes Grasland – dafür wirken die Begegnungen umso intensiver, wenn ein Leopard plötzlich auf der Sandpiste vor Ihnen steht. Wie sich Wilpattu von den übrigen Schutzgebieten unterscheidet, zeigt unser Überblick über die Nationalparks Sri Lankas.
Beste Reisezeit für Wilpattu
Der Nordwesten gehört zur Trockenzone der Insel. Die meiste Feuchtigkeit bringt der Nordostmonsun zwischen Oktober und Januar; in den trockeneren Monaten danach konzentrieren sich die Tiere zunehmend an den verbleibenden Wasserstellen – gute Karten für Sichtungen. Wer die Safari mit Badeferien an der Westküste verbinden will, deren beste Zeit von Dezember bis März dauert, wählt idealerweise die Monate ab Januar. Eine Übersicht nach Regionen und Monaten finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Sri Lanka.
Für wen sich Wilpattu eignet
Wilpattu passt zu Reisenden, die Wildbeobachtung ohne Rummel suchen: Fotografen, Wiederholungsbesucher, die Yala bereits kennen, und Familien, die sich Zeit für eine ganztägige Pirschfahrt nehmen möchten. Wer zum ersten Mal nach Sri Lanka reist und maximale Sichtungsdichte will, ist in Yala gut aufgehoben – wer das stillere, intensivere Buscherlebnis sucht, im Wilpattu. Unsere Spezialisten kennen beide Parks aus eigener Erfahrung und bauen die Safari so in Ihre Route ein, dass Fahrzeiten, Reisezeit und Ihre Wünsche zusammenpassen.
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Yala bietet eine hohe Leopardendichte, ist dafür aber deutlich stärker besucht. Wilpattu ist der grösste Park des Landes, spürbar ruhiger und mit seinen Villus landschaftlich eigenständig. Für Erstbesucher mit wenig Zeit spricht viel für Yala – für alle, die eine ungestörte Safari suchen, klar für Wilpattu.
Die meiste Feuchtigkeit fällt während des Nordostmonsuns zwischen Oktober und Januar. In den trockeneren Monaten danach sammeln sich die Tiere an den Villus, was die Chancen auf Sichtungen erhöht. Praktisch: Ab Januar lässt sich die Safari gut mit der besten Badezeit an der Westküste von Dezember bis März kombinieren.
Der Park ist vor allem für Leoparden und Lippenbären bekannt. Dazu kommen unter anderem Elefanten, Hirsche, Krokodile und viele Wasservogelarten, die sich an den natürlichen Seen einfinden. Eine Garantie gibt es im dichten Trockenwald nicht – gerade das macht jede Begegnung besonders.
Der Park liegt im Nordwesten, auf halbem Weg zwischen der Westküste und Anuradhapura, und passt darum gut an den Anfang oder das Ende einer Route durchs Kulturdreieck. Wir empfehlen mindestens eine Übernachtung in Parknähe, damit Sie die ergiebigen Morgenstunden mitnehmen. Unsere Spezialisten stimmen Route, Reisezeit und Safariwünsche persönlich mit Ihnen ab.
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