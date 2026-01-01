Beste Reisezeit: zwei Monsune, zwei Küsten

Sri Lanka ist ganzjährig warm, doch zwei Monsune bestimmen, welche Küste gerade die trockenste Zeit erlebt. Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September Regen an die Süd- und Westküste, der Nordostmonsun trifft von Oktober bis Januar die Ostküste. Für die West- und Südküste sind deshalb die Monate Dezember bis März ideal, für die Ostküste rund um Trincomalee und Passikudah die Zeit von Mai bis September. Das Kulturdreieck im Landesinneren lässt sich fast das ganze Jahr über bereisen.

Eine kompakte Klimatabelle und Empfehlungen nach Aktivität – von Badeferien über Rundreisen bis Ayurveda – finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Sri Lanka.

Einreise und Anreise

Internationales Drehkreuz ist der Flughafen Colombo-Bandaranaike nördlich der Hauptstadt; die Flugzeit ab der Schweiz liegt je nach Verbindung bei rund zehn bis zwölf Stunden. Für die Einreise benötigen Schweizer Gäste einen Reisepass, der in der Regel noch sechs Monate über die Rückreise hinaus gültig sein muss, sowie eine elektronische Einreisegenehmigung, die vor der Abreise online beantragt wird. Da sich Einreisebestimmungen ändern können, prüfen unsere Spezialisten die aktuellen Anforderungen bei der Buchung gemeinsam mit Ihnen.

Gut zu wissen: Währung, Zeit und Verständigung

Bezahlt wird in Sri-Lanka-Rupien; Bargeld beziehen Sie an Geldautomaten in den Städten, gängige Kreditkarten werden in Hotels meist akzeptiert. Die Landessprachen sind Singhalesisch und Tamil, im Tourismus kommen Sie mit Englisch problemlos durch. Die Zeitverschiebung gegenüber der Schweiz beträgt je nach Jahreszeit dreieinhalb bis viereinhalb Stunden. An den Küsten herrschen ganzjährig tropische Temperaturen um die dreissig Grad, im Hochland wird es spürbar kühler – ein leichter Pullover gehört ins Gepäck. Trinken Sie Wasser aus der Flasche und denken Sie an Sonnen- und Mückenschutz.

Unterwegs auf der Insel

Die Distanzen wirken auf der Karte kurz, doch auf den kurvigen Strassen sind die Fahrzeiten länger als erwartet. Bewährt hat sich eine Rundreise mit privatem Chauffeur, der Sie im klimatisierten Fahrzeug von Ort zu Ort bringt – in Sri Lanka herrscht Linksverkehr. Ein Höhepunkt ist die Zugfahrt durch das Teehochland zwischen Kandy und Ella, die zu den schönsten Bahnstrecken Asiens zählt. Für kurze Strecken in den Städten sind Tuk-Tuks das Fortbewegungsmittel der Wahl.

Für wen sich Sri Lanka eignet

Sri Lanka ist ein dankbares Ziel für Einsteiger in die Tropen: Die Etappen sind überschaubar, die Gastfreundschaft ist gross, und die Vielfalt auf kleinem Raum beeindruckt. Kulturinteressierte besuchen den Sigiriya-Felsen und die Königsstädte Anuradhapura und Polonnaruwa, Naturfreunde beobachten in den Nationalparks Elefanten und mit etwas Glück Leoparden. Wer Erholung sucht, kombiniert die Rundreise mit einer Ayurveda-Kur oder Badeferien am Meer; auch Familien fühlen sich dank kurzer Fahrstrecken und kinderfreundlicher Hotellerie wohl. Gerne stellen unsere Sri-Lanka-Spezialisten Ihre Reise individuell zusammen.