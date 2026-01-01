Sri Lanka Reiseinformationen von A bis Z
Sri Lanka Ferien vom Spezialisten
Beste Reisezeit: zwei Monsune, zwei Küsten
Sri Lanka ist ganzjährig warm, doch zwei Monsune bestimmen, welche Küste gerade die trockenste Zeit erlebt. Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September Regen an die Süd- und Westküste, der Nordostmonsun trifft von Oktober bis Januar die Ostküste. Für die West- und Südküste sind deshalb die Monate Dezember bis März ideal, für die Ostküste rund um Trincomalee und Passikudah die Zeit von Mai bis September. Das Kulturdreieck im Landesinneren lässt sich fast das ganze Jahr über bereisen.
Eine kompakte Klimatabelle und Empfehlungen nach Aktivität – von Badeferien über Rundreisen bis Ayurveda – finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Sri Lanka.
Einreise und Anreise
Internationales Drehkreuz ist der Flughafen Colombo-Bandaranaike nördlich der Hauptstadt; die Flugzeit ab der Schweiz liegt je nach Verbindung bei rund zehn bis zwölf Stunden. Für die Einreise benötigen Schweizer Gäste einen Reisepass, der in der Regel noch sechs Monate über die Rückreise hinaus gültig sein muss, sowie eine elektronische Einreisegenehmigung, die vor der Abreise online beantragt wird. Da sich Einreisebestimmungen ändern können, prüfen unsere Spezialisten die aktuellen Anforderungen bei der Buchung gemeinsam mit Ihnen.
Gut zu wissen: Währung, Zeit und Verständigung
Bezahlt wird in Sri-Lanka-Rupien; Bargeld beziehen Sie an Geldautomaten in den Städten, gängige Kreditkarten werden in Hotels meist akzeptiert. Die Landessprachen sind Singhalesisch und Tamil, im Tourismus kommen Sie mit Englisch problemlos durch. Die Zeitverschiebung gegenüber der Schweiz beträgt je nach Jahreszeit dreieinhalb bis viereinhalb Stunden. An den Küsten herrschen ganzjährig tropische Temperaturen um die dreissig Grad, im Hochland wird es spürbar kühler – ein leichter Pullover gehört ins Gepäck. Trinken Sie Wasser aus der Flasche und denken Sie an Sonnen- und Mückenschutz.
Unterwegs auf der Insel
Die Distanzen wirken auf der Karte kurz, doch auf den kurvigen Strassen sind die Fahrzeiten länger als erwartet. Bewährt hat sich eine Rundreise mit privatem Chauffeur, der Sie im klimatisierten Fahrzeug von Ort zu Ort bringt – in Sri Lanka herrscht Linksverkehr. Ein Höhepunkt ist die Zugfahrt durch das Teehochland zwischen Kandy und Ella, die zu den schönsten Bahnstrecken Asiens zählt. Für kurze Strecken in den Städten sind Tuk-Tuks das Fortbewegungsmittel der Wahl.
Für wen sich Sri Lanka eignet
Sri Lanka ist ein dankbares Ziel für Einsteiger in die Tropen: Die Etappen sind überschaubar, die Gastfreundschaft ist gross, und die Vielfalt auf kleinem Raum beeindruckt. Kulturinteressierte besuchen den Sigiriya-Felsen und die Königsstädte Anuradhapura und Polonnaruwa, Naturfreunde beobachten in den Nationalparks Elefanten und mit etwas Glück Leoparden. Wer Erholung sucht, kombiniert die Rundreise mit einer Ayurveda-Kur oder Badeferien am Meer; auch Familien fühlen sich dank kurzer Fahrstrecken und kinderfreundlicher Hotellerie wohl. Gerne stellen unsere Sri-Lanka-Spezialisten Ihre Reise individuell zusammen.
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Die Einreisebestimmungen für Sri Lanka ändern sich ständig. Der Reisepass muss jedoch eine Gültigkeit von noch mindestens sechs Monaten aufweisen. Zudem ist auch ein Visum für die Einreise notwendig. Es handelt sich um ein gebührenpflichtiges Visum, welches online oder direkt am Flughafen beantragt werden kann. Kombinationsreisen mit den Malediven sind besonders beliebt.
Ferien mit Kindern auf Sri Lanka gelten als sehr unproblematisch. Die Einwohner sind kinderlieb und haben ein grosses Herz für Feriengäste mit Kindern. Zudem gibt es auch viele Hotels, welche sich auf Familien spezialisiert haben. Bei den Sir Lanke Ferien kommen alle auf ihre Kosten.
Verschmutztes Wasser und Lebensmittel sind im Land leider keine Seltenheit. Die Feriengäste sollten sich auf jeden Fall vor Hepatitis A schützen. Hierfür gibt es eine Schutzimpfung. Ärzte empfehlen zudem eine Impfung gegen Tollwut und Typhus. Besprechen Sie im Idealfall vor Reiseantritt sämtliche Schutzimpfungen für Sir Lanka mit Ihrem Hausarzt.
Die beste Reisezeit für Sri Lanka hängt von der Region ab, die Sie besuchen möchten. Für die West- und Südküste sowie das Hochland ist der Zeitraum von Dezember bis März ideal. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Der Buddhismus hat einen sehr hohen Stellenwert auf Sri Lanka. Rund 10 Prozent der Einwohner bekennen sich zum Islam und knapp 8 Prozent sind Christen.
Bis zum Jahr 1957 war Englisch die Amtssprache. Bis heute kommen Feriengäste mit dieser Sprache sehr weit.
Für die Anmietung eines Autos wird auf Sri Lanka ein internationaler Führerschein benötigt. Taxis finden Sie in allen Städten und sie sind zumeist auch eine sehr preiswerte Möglichkeit der Fortbewegung auf Sri Lanka. Beachten Sie bei der Fahrt mit einem Mietwagen allerdings die Höchstgeschwindigkeiten.
Im Land gibt es dreipolige Steckdosen. Somit benötigen Staatsbürger aus der Schweiz auf alle Fälle einen Adapter für die bevorstehenden Ferien auf Sri Lanka. Im Land selbst sind solche Adapter leider schwer zu bekommen.
Mit einer einheimischen SIM-Karte können die Telefone oder auch das Internet in der Regel ohne Probleme genutzt werden.
Trinkgelder sind natürlich auch auf Sri Lanka auf einer freiwilligen Basis. In Restaurants ist das Trinkgeld zumeist im Rechnungspreis inbegriffen.
Bezahlt wird mit der Sri-Lanka-Rupie. Bargeld erhalten Sie zum Teil nur in den grösseren Städten.
Die Differenz zur Schweiz beträgt minus 4 Stunden und 30 Minuten. Während der Sommerzeit in Europa ist es eine Stunde weniger.
Wann reisen? Die beste Reisezeit im Detail
Die wichtigste Frage bei der Planung Ihrer Sri-Lanka-Ferien ist der Zeitpunkt: Zwei Monsune bestimmen, welche Küste gerade Sonnenzeit hat. Auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Sri Lanka finden Sie eine kompakte Klimatabelle, Empfehlungen nach Aktivität – von Badeferien über Rundreisen bis Ayurveda – sowie Antworten auf die häufigsten Fragen unserer Gäste.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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