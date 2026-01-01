Sigiriya Habarana & Kandalama Reisen vom Spezialisten
Drei besondere Orte
Water Garden Sigiriya
ab CHF 299.– / pro Person
Sigiriya
Dieses moderne und sehr weitläufige Resort bietet einen herrlichen Blick zum legendären, nur 6 km entfernten Sigiriya...
Aliya Resort & Spa
ab CHF 76.– / pro Person
Sigiriya
Das Herzstück dieser hübschen Anlage ist ohne Zweifel der spektakuläre Infinity-Pool mit Blick zum Sigiriya Felsen....
Hotel Sigiriya
ab CHF 83.– / pro Person
Sigiriya
Swimmingpool mit Liegestühlen und traumhaftem Ausblick auf den Sigiriya Felsen, Spa mit umfangreichem Angebot an...
Lage und Anreise: im Herzen des Kulturdreiecks
Sigiriya, Habarana und Kandalama liegen nahe beieinander im Zentrum Sri Lankas – genau dort, wo das Kulturdreieck seine grösste Dichte an Sehenswürdigkeiten erreicht. Die Anreise erfolgt meist ab Colombo beziehungsweise dem Flughafen, in der Regel als Etappe einer Sri Lanka Rundreise. Habarana ist dabei der klassische Knotenpunkt: Von hier aus sind der Löwenfelsen, der Höhlentempel von Dambulla und die Nationalparks der Umgebung auf kurzen Wegen erreichbar.
Drei Orte, drei Charaktere
Sigiriya selbst ist ein überschaubarer Ort in Sichtweite des Löwenfelsens – ideal, wenn Sie den Aufstieg gleich am frühen Morgen unternehmen möchten. Habarana punktet mit der zentralsten Lage und Lodges im Grünen, während Kandalama ruhig am Stausee liegt, eingebettet in Wald und Felslandschaft. Wer tagsüber Kultur besichtigt und abends Ruhe am Wasser sucht, ist in Kandalama richtig; wer möglichst kurze Fahrwege zu allen Höhepunkten will, wählt Habarana.
Aktivitäten: Felsenfestung, Höhlentempel und Elefanten
Der Aufstieg auf den Löwenfelsen ist der Höhepunkt jedes Besuchs: Unterwegs passieren Sie die berühmten Wolkenmädchen-Fresken, oben erwarten Sie die Reste der Felsenfestung und ein weiter Blick über die Ebene. Planen Sie den Aufstieg früh am Morgen, bevor Hitze und Besucherandrang zunehmen. In unmittelbarer Nähe liegt der Höhlentempel von Dambulla, ebenfalls UNESCO-Welterbe, mit seinen Buddha-Statuen und Wandmalereien.
Für Tierbeobachtungen bietet sich der Minneriya-Nationalpark an: Von etwa Juli bis Oktober versammeln sich dort wilde Elefanten zum bekannten «Gathering» – eines der eindrücklichsten Naturschauspiele der Insel. Weitere Safari-Optionen finden Sie in unserer Übersicht der Nationalparks Sri Lankas.
Beste Reisezeit für Sigiriya, Habarana und Kandalama
Das Kulturdreieck liegt in der trockeneren Mitte der Insel und lässt sich grundsätzlich ganzjährig bereisen; besonders günstig sind die Monate Januar bis September. Da Sri Lanka von zwei Monsunen geprägt wird – der Südwestmonsun trifft von Mai bis September die Süd- und Westküste, der Nordostmonsun von Oktober bis Januar die Ostküste –, hängt der ideale Zeitpunkt vor allem davon ab, welche Küstenabschnitte Sie mit dem Kulturdreieck kombinieren. Eine Übersicht dazu bietet unsere Seite zur besten Reisezeit für Sri Lanka. Wer das Elefanten-Gathering in Minneriya erleben möchte, reist idealerweise zwischen Juli und Oktober.
Für wen sich die Region eignet
Die Region gehört auf praktisch jede erste Sri-Lanka-Route: Kulturinteressierte erleben zwei UNESCO-Welterbestätten auf engem Raum, Naturfreunde ergänzen eine Safari, und Familien schätzen die kurzen Distanzen zwischen den Höhepunkten. Der Aufstieg auf den Löwenfelsen verlangt etwas Trittsicherheit und Kondition, ist aber für die meisten Gäste gut machbar. Danach lässt sich die Reise im Hochland fortsetzen oder mit Badeferien an der Küste ausklingen. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Kombination aus Ort, Hotel und Route zusammen – abgestimmt auf Ihr Tempo und Ihre Interessen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Das hängt von Ihren Prioritäten ab: Habarana ist der zentrale Knotenpunkt mit den kürzesten Fahrwegen zu allen Sehenswürdigkeiten des Kulturdreiecks. Sigiriya eignet sich, wenn Sie den Löwenfelsen früh am Morgen besteigen möchten. Kandalama liegt ruhig am Stausee und bietet einige Luxushotels – ideal, wenn Sie Besichtigungen mit Erholung verbinden wollen.
Das Kulturdreieck lässt sich grundsätzlich ganzjährig bereisen, besonders günstig sind die Monate Januar bis September. Für den Aufstieg selbst empfiehlt sich der frühe Morgen: Dann sind die Temperaturen angenehmer und der Besucherandrang ist geringer.
Ja, Habarana ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Safari im nahen Minneriya-Nationalpark. Das berühmte Gathering, bei dem sich wilde Elefanten in grosser Zahl versammeln, findet etwa von Juli bis Oktober statt. Ihre Safari lässt sich problemlos mit dem Besuch von Löwenfelsen und Dambulla kombinieren.
In der Regel genügen zwei bis drei Nächte, um den Löwenfelsen, den Höhlentempel von Dambulla und eine Safari in Minneriya in Ruhe zu erleben. Wer zusätzlich Vogelbeobachtungen im Schutzgebiet Kaludiya Pokuna oder mehr Erholung am Stausee einplanen möchte, verlängert entsprechend. Unsere Spezialisten stimmen die Etappen Ihrer Route darauf ab.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Srilanka-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Wadduwa & Kalutara Reisen vom Spezialisten
- Waikkal Hotels: unsere Auswahl
- Wilpattu Reisen vom Spezialisten
- Yala Nationalpark Hotels im Überblick
- Anduradhapura Hotels und Unterkünfte
- Balapitiya Hotels: unsere Auswahl
- Beruwela & Bentota Hotels im Überblick
- Colombo Hotels: unsere Auswahl
- Ella Hotels und Unterkünfte
- Gal Oya Nationalpark Hotels und Unterkünfte
- Galle & Weligama Bay Hotels im Überblick
- Hatton Reisen vom Spezialisten