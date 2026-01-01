Lage und Anreise: im Herzen des Kulturdreiecks

Sigiriya, Habarana und Kandalama liegen nahe beieinander im Zentrum Sri Lankas – genau dort, wo das Kulturdreieck seine grösste Dichte an Sehenswürdigkeiten erreicht. Die Anreise erfolgt meist ab Colombo beziehungsweise dem Flughafen, in der Regel als Etappe einer Sri Lanka Rundreise. Habarana ist dabei der klassische Knotenpunkt: Von hier aus sind der Löwenfelsen, der Höhlentempel von Dambulla und die Nationalparks der Umgebung auf kurzen Wegen erreichbar.

Drei Orte, drei Charaktere

Sigiriya selbst ist ein überschaubarer Ort in Sichtweite des Löwenfelsens – ideal, wenn Sie den Aufstieg gleich am frühen Morgen unternehmen möchten. Habarana punktet mit der zentralsten Lage und Lodges im Grünen, während Kandalama ruhig am Stausee liegt, eingebettet in Wald und Felslandschaft. Wer tagsüber Kultur besichtigt und abends Ruhe am Wasser sucht, ist in Kandalama richtig; wer möglichst kurze Fahrwege zu allen Höhepunkten will, wählt Habarana.

Aktivitäten: Felsenfestung, Höhlentempel und Elefanten

Der Aufstieg auf den Löwenfelsen ist der Höhepunkt jedes Besuchs: Unterwegs passieren Sie die berühmten Wolkenmädchen-Fresken, oben erwarten Sie die Reste der Felsenfestung und ein weiter Blick über die Ebene. Planen Sie den Aufstieg früh am Morgen, bevor Hitze und Besucherandrang zunehmen. In unmittelbarer Nähe liegt der Höhlentempel von Dambulla, ebenfalls UNESCO-Welterbe, mit seinen Buddha-Statuen und Wandmalereien.

Für Tierbeobachtungen bietet sich der Minneriya-Nationalpark an: Von etwa Juli bis Oktober versammeln sich dort wilde Elefanten zum bekannten «Gathering» – eines der eindrücklichsten Naturschauspiele der Insel. Weitere Safari-Optionen finden Sie in unserer Übersicht der Nationalparks Sri Lankas.

Beste Reisezeit für Sigiriya, Habarana und Kandalama

Das Kulturdreieck liegt in der trockeneren Mitte der Insel und lässt sich grundsätzlich ganzjährig bereisen; besonders günstig sind die Monate Januar bis September. Da Sri Lanka von zwei Monsunen geprägt wird – der Südwestmonsun trifft von Mai bis September die Süd- und Westküste, der Nordostmonsun von Oktober bis Januar die Ostküste –, hängt der ideale Zeitpunkt vor allem davon ab, welche Küstenabschnitte Sie mit dem Kulturdreieck kombinieren. Eine Übersicht dazu bietet unsere Seite zur besten Reisezeit für Sri Lanka. Wer das Elefanten-Gathering in Minneriya erleben möchte, reist idealerweise zwischen Juli und Oktober.

Für wen sich die Region eignet

Die Region gehört auf praktisch jede erste Sri-Lanka-Route: Kulturinteressierte erleben zwei UNESCO-Welterbestätten auf engem Raum, Naturfreunde ergänzen eine Safari, und Familien schätzen die kurzen Distanzen zwischen den Höhepunkten. Der Aufstieg auf den Löwenfelsen verlangt etwas Trittsicherheit und Kondition, ist aber für die meisten Gäste gut machbar. Danach lässt sich die Reise im Hochland fortsetzen oder mit Badeferien an der Küste ausklingen. Unsere Spezialisten stellen Ihnen die passende Kombination aus Ort, Hotel und Route zusammen – abgestimmt auf Ihr Tempo und Ihre Interessen.