Knecht Reisegruppe Gütesiegel
srilanka Reisen Gütesiegel
srilankareisen
Kalpitiya, Sri Lanka  

Kalpitiya Reisen vom Spezialisten

Kalpitiya steht für Wind, Wasser und wilde Natur: Die Halbinsel im Nordwesten Sri Lankas trennt eine flache Lagune vom offenen Indischen Ozean und gilt als eines der besten Kitesurf-Reviere Asiens. Wer nicht auf dem Brett steht, beobachtet Delfine vor der Küste oder geht im nahen Wilpattu-Nationalpark auf Safari. Hier erfahren Sie, wann sich die Reise lohnt und wie Kalpitiya in Ihre Sri-Lanka-Route passt.

Elements Beach & Nature ResortHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 58.– / pro Person
Kalpitiya
Sport, Natur und Erholung stehen im Vordergrund. Ein stilvoller Infinity-Swimmingpool mit Meersicht sorgt für...

Lage und Anreise: Halbinsel zwischen Lagune und Ozean

Kalpitiya liegt im Nordwesten Sri Lankas: eine schmale Halbinsel, die eine flache, geschützte Lagune vom offenen Indischen Ozean trennt. Das Bild bestimmen Fischerdörfer, Dünen, Salzfelder und Kokoshaine – deutlich ursprünglicher als die bekannten Badeorte im Südwesten der Insel. Die Anreise erfolgt meist per Privattransfer ab dem Flughafen Colombo. Viele Reisende setzen Kalpitiya an den Anfang oder ans Ende ihrer Sri-Lanka-Rundreise – die Lage im Nordwesten passt gut zur Route Richtung Kulturdreieck.

Charakter: Lagune statt Hotelmeile

Kalpitiya ist kein klassisches Badeziel mit Strandpromenade, sondern ein Naturziel mit Charakter. Statt grosser Hotelanlagen finden Sie kleine Lodges, Kite-Camps und familiär geführte Unterkünfte zwischen Lagune und Meer. Die Strände sind weitläufig und oft menschenleer, das Wasser der Lagune flach und ruhig, während auf der Meerseite Wellen warten. Wer Abgeschiedenheit sucht, ist hier richtig.

Aktivitäten: Kitesurfen, Delfine, Wilpattu

Kalpitiya gilt als eines der besten Kitesurf-Reviere Asiens: Die Lagune bietet stehtiefes Flachwasser für Einsteigerinnen und Einsteiger, das offene Meer fordert Fortgeschrittene. Vor der Küste lassen sich auf Bootsausflügen grosse Delfinschulen beobachten – ein Erlebnis, das Sie am besten früh am Morgen einplanen. Und nur eine kurze Fahrt entfernt liegt der Wilpattu-Nationalpark, der grösste Nationalpark Sri Lankas, bekannt für Leoparden und Lippenbären. Mehr dazu lesen Sie auf unserer Seite zu den Nationalparks Sri Lankas.

Beste Reisezeit für Kalpitiya

Kalpitiya hat zwei Windsaisons: Von Mai bis Oktober bringt der Südwestmonsun kräftigen, konstanten Wind – die Hauptsaison für Kitesurfer. Von Dezember bis März weht der Wind moderater, dafür zeigt sich die Westküste dann von ihrer angenehmsten Seite: wenig Regen, ruhige See, gute Bedingungen für Delfinbeobachtung und Badetage. Wer Kiten mit einer klassischen Rundreise kombinieren möchte, wählt darum oft die Monate Dezember bis März. Eine Übersicht über alle Monate und Regionen bietet unsere Seite zur besten Reisezeit für Sri Lanka.

Für wen sich Kalpitiya lohnt

Kalpitiya ist erste Wahl für Kitesurferinnen und Kitesurfer – vom ersten Kurs bis zur Session auf offener See. Genauso spannend ist die Halbinsel für Naturinteressierte, die Delfine und Wilpattu verbinden möchten, sowie für Reisende, die dem Trubel der Südwestküste ausweichen wollen. Weniger geeignet ist der Ort für alle, die ein grosses Angebot an Restaurants und Nachtleben erwarten. Als Sri-Lanka-Spezialist beraten wir Sie persönlich, wie Kalpitiya am besten in Ihre Reise passt – ob als Kite-Basis oder als ruhige Etappe zwischen Kultur und Safari.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Badeferien Sri Lanka

Erholung pur an den schönsten Stränden

Sri Lankas Nationalparks

Auf Tuchfühlung mit der einmaligen Schönheit der Natur

Kombination Malediven und Sri Lanka

Eine Sri Lanka Reise mit einem Aufenthalt auf den Malediven verbinden

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, Reisezeit, Klima und viele weitere Tipps

Kalpitiya hat zwei Windsaisons: Mai bis Oktober mit kräftigem, konstantem Wind während des Südwestmonsuns sowie Dezember bis März mit moderateren Bedingungen. Einsteigerinnen und Einsteiger profitieren vom stehtiefen Flachwasser der Lagune, Fortgeschrittene finden auf der Meerseite Wellen. Wer Kiten mit Badeferien oder einer Rundreise verbinden will, wählt meist Dezember bis März.

Ja. Vor der Küste lassen sich grosse Delfinschulen beobachten, und der nahe Wilpattu-Nationalpark zählt zu den besten Adressen für Leoparden-Safaris in Sri Lanka. Dazu kommen weitläufige, ruhige Strände und die stille Lagunenlandschaft – ideal für Reisende, die Ursprünglichkeit suchen. Ein grosses Restaurant- und Unterhaltungsangebot dürfen Sie allerdings nicht erwarten.

Delfin-Beobachtungen finden per Boot statt und starten in der Regel früh am Morgen. Die besten Chancen bestehen in den Monaten Dezember bis März, wenn die See vor der Westküste am ruhigsten ist. Während des Südwestmonsuns ist das Meer rauer, dann fahren weniger Boote hinaus.

Üblich ist ein Privattransfer ab dem Flughafen Colombo direkt auf die Halbinsel. Dank der Lage im Nordwesten lässt sich Kalpitiya gut mit dem Wilpattu-Nationalpark und dem Kulturdreieck verbinden – oder als entspannter Abschluss einer Rundreise einplanen. Wir stellen Ihnen die Route gerne individuell zusammen.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Srilanka-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren