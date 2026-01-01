Trincomalee Hotels: unsere Auswahl
Reise zu einem geschichtsträchtigen Ort
Strände und Meer: Uppuveli, Nilaveli und Pigeon Island
Nördlich von Trincomalee reihen sich die Badeorte Uppuveli und Nilaveli aneinander – lange, helle Sandstrände mit flach abfallendem, meist ruhigem Wasser. Dem Strand von Nilaveli vorgelagert liegt Pigeon Island, ein kleiner Nationalpark mit Korallenriff: Beim Schnorcheln sehen Sie mit etwas Glück Riffhaie, Meeresschildkröten und farbenprächtige Fischschwärme. Vor der Küste ziehen zudem Blau- und Pottwale vorbei; Walbeobachtungsfahrten starten in den Morgenstunden direkt ab Trincomalee. Damit zählt die Region zu den vielseitigsten Badezielen Sri Lankas.
Beste Reisezeit für Trincomalee
Sri Lanka wird von zwei Monsunen geprägt, die jeweils unterschiedliche Küsten treffen. Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September Regen an die Süd- und Westküste – die Ostküste rund um Trincomalee bleibt in dieser Zeit weitgehend trocken und sonnig. Die beste Reisezeit für Trincomalee liegt deshalb zwischen Mai und September; das Meer ist dann ruhig und ideal zum Baden und Schnorcheln. Von Oktober bis Januar sorgt der Nordostmonsun an der Ostküste für Regen und raue See.
Trincomalee ergänzt sich damit gut mit der Westküste, deren beste Zeit von Dezember bis März dauert: Je nach Reisedatum wählen Sie einfach die passende Küste der Insel.
Hotels in Trincomalee und praktische Hinweise
Die meisten Hotels und Resorts liegen nicht im Stadtzentrum, sondern an den Stränden von Uppuveli und Nilaveli – vom einfachen Strandhotel bis zum komfortablen Resort direkt am Meer. Die Anreise erfolgt in der Regel über Colombo; die Fahrt an die Ostküste lässt sich gut mit Zwischenhalten im Kulturdreieck verbinden, etwa in Sigiriya, Polonnaruwa oder Anuradhapura. So kombinieren Sie Kultur und Strand in einer einzigen Rundreise.
Für wen sich Ferien in Trincomalee eignen
Trincomalee passt zu Reisenden, die das authentische Sri Lanka abseits der stärker frequentierten Westküste suchen: Schnorchler und Taucher, Familien mit Kindern, die ruhiges, flaches Wasser schätzen, sowie Kombinationsreisende, die eine Kulturrundreise im europäischen Sommer mit Badeferien abschliessen möchten. Wer belebte Strandpromenaden und ein grosses Ausgehangebot erwartet, ist an der Westküste besser aufgehoben – in Trincomalee dominieren Ruhe, Natur und ein entspanntes Tempo. Gerne stellen unsere Sri-Lanka-Spezialisten Ihre individuelle Reise mit Hotels in Trincomalee zusammen.
Jungle Beach an Uga Experience
ab CHF 99.– / pro Person
Trincomalee
Der naturbelassene Strand lädt zum Jogging oder für Spaziergänge ein. Diverse Wassersportaktivitäten können gebucht...
Trinco Blu by Cinnamon
ab CHF 58.– / pro Person
Trincomalee
Grosser Swimmingpool und separates Kinderbecken inmitten der schönen Anlage und harmonisches Spa mit Massagen und...
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Die beste Reisezeit für Trincomalee liegt zwischen Mai und September: Während der Südwestmonsun die Süd- und Westküste Sri Lankas trifft, bleibt die Ostküste weitgehend trocken und sonnig, das Meer ist ruhig und ideal zum Baden und Schnorcheln. Von Oktober bis Januar bringt der Nordostmonsun dagegen Regen und raue See an die Ostküste.
Nördlich von Trincomalee reihen sich die Badeorte Uppuveli und Nilaveli aneinander – lange, helle Sandstrände mit flach abfallendem, meist ruhigem Wasser. Dem Strand von Nilaveli vorgelagert liegt Pigeon Island, ein kleiner Nationalpark mit Korallenriff, in dem Sie beim Schnorcheln Riffhaie, Meeresschildkröten und farbenprächtige Fischschwärme beobachten können.
Trincomalee eignet sich für Reisende, die das authentische Sri Lanka abseits der stärker besuchten Westküste suchen: Schnorchler und Taucher, Familien mit Kindern dank ruhigem, flachem Wasser sowie Kombinationsreisende, die eine Kulturrundreise im europäischen Sommer mit Badeferien abschliessen. Wer belebte Strandpromenaden und ein grosses Ausgehangebot erwartet, ist an der Westküste besser aufgehoben.
Die Anreise erfolgt in der Regel über Colombo, von wo Sie an die Ostküste fahren. Die Strecke lässt sich gut mit Zwischenhalten im Kulturdreieck verbinden, etwa in Sigiriya, Polonnaruwa oder Anuradhapura – so kombinieren Sie Kultur und Strand in einer einzigen Rundreise. Die meisten Hotels liegen an den Stränden von Uppuveli und Nilaveli.
Ja, vor der Küste von Trincomalee ziehen Blau- und Pottwale vorbei. Walbeobachtungsfahrten starten in den Morgenstunden direkt ab Trincomalee. Beste Chancen bestehen während der Hauptsaison von Mai bis September, wenn das Meer an der Ostküste ruhig ist – ideal kombinierbar mit Schnorcheln am Korallenriff von Pigeon Island.
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