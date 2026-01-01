Strände und Meer: Uppuveli, Nilaveli und Pigeon Island

Nördlich von Trincomalee reihen sich die Badeorte Uppuveli und Nilaveli aneinander – lange, helle Sandstrände mit flach abfallendem, meist ruhigem Wasser. Dem Strand von Nilaveli vorgelagert liegt Pigeon Island, ein kleiner Nationalpark mit Korallenriff: Beim Schnorcheln sehen Sie mit etwas Glück Riffhaie, Meeresschildkröten und farbenprächtige Fischschwärme. Vor der Küste ziehen zudem Blau- und Pottwale vorbei; Walbeobachtungsfahrten starten in den Morgenstunden direkt ab Trincomalee. Damit zählt die Region zu den vielseitigsten Badezielen Sri Lankas.

Beste Reisezeit für Trincomalee

Sri Lanka wird von zwei Monsunen geprägt, die jeweils unterschiedliche Küsten treffen. Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September Regen an die Süd- und Westküste – die Ostküste rund um Trincomalee bleibt in dieser Zeit weitgehend trocken und sonnig. Die beste Reisezeit für Trincomalee liegt deshalb zwischen Mai und September; das Meer ist dann ruhig und ideal zum Baden und Schnorcheln. Von Oktober bis Januar sorgt der Nordostmonsun an der Ostküste für Regen und raue See.

Trincomalee ergänzt sich damit gut mit der Westküste, deren beste Zeit von Dezember bis März dauert: Je nach Reisedatum wählen Sie einfach die passende Küste der Insel.

Hotels in Trincomalee und praktische Hinweise

Die meisten Hotels und Resorts liegen nicht im Stadtzentrum, sondern an den Stränden von Uppuveli und Nilaveli – vom einfachen Strandhotel bis zum komfortablen Resort direkt am Meer. Die Anreise erfolgt in der Regel über Colombo; die Fahrt an die Ostküste lässt sich gut mit Zwischenhalten im Kulturdreieck verbinden, etwa in Sigiriya, Polonnaruwa oder Anuradhapura. So kombinieren Sie Kultur und Strand in einer einzigen Rundreise.

Für wen sich Ferien in Trincomalee eignen

Trincomalee passt zu Reisenden, die das authentische Sri Lanka abseits der stärker frequentierten Westküste suchen: Schnorchler und Taucher, Familien mit Kindern, die ruhiges, flaches Wasser schätzen, sowie Kombinationsreisende, die eine Kulturrundreise im europäischen Sommer mit Badeferien abschliessen möchten. Wer belebte Strandpromenaden und ein grosses Ausgehangebot erwartet, ist an der Westküste besser aufgehoben – in Trincomalee dominieren Ruhe, Natur und ein entspanntes Tempo. Gerne stellen unsere Sri-Lanka-Spezialisten Ihre individuelle Reise mit Hotels in Trincomalee zusammen.