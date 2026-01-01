Sri Lanka Kompakt ab Colombo

1 . Tag Colombo - Dambulla - Sigiriya Ihre Rundreise beginnt mit einer vier- bis fünfstündigen Fahrt ins Zentrum der Insel. Am Nachmittag besuchen Sie den imposanten Höhlentempel von Dambulla – mit einem Komplex aus fünf Höhlen und mehr als 2'000 m² bemalter Wände und Decken ist er wohl der beeindruckendste Höhlentempel Sri Lankas und zu Recht ein Weltkulturerbe. Zudem eröffnet der Tempel einen Blick auf über 150 Buddha Darstellungen von denen sich eine, aus dem Fels gehauen, über 14 Meter streckt.

2 . Tag Sigiriya - Polonnaruwa - Sigiriya (F) Vom gemütlichen Frühstückstisch geht es zur beeindruckenden Sigiriya Festung. Sie erklimmen den Sigriya Felsen mit der aus dem 5. Jahrhundert stammenden Sigiriya Festung. Die «Lion Rock» Zitadelle ragt 200 Meter empor und ist von beeindruckender Schönheit. Bezaubernd angelegte Wasser-Gärten, die den Löwenfelsen umrahmen, sind ebenso wie die Fresken der «Wolkenmädchen», die über eine spiralförmige Treppe erreicht werden, das Verweilen wert. Der Besuch des mittelalterlichen Königreiches Po­lo­nnaruwa steht nachmittags auf dem Programm. Dieser Ort lässt auch heute noch das har­monische Miteinander verschiedener Kul­turen und Religio­nen erahnen; buddhistische und hinduistische Tempel finden in einem Komplex ihren Platz.

3 . Tag Sigiriya - Kandy (F) Weiterfahrt nach Kandy und wo Sie den botanischen Garten von Peradeniya besuchen, der zu den schönsten Südasiens zählt. Dieser idyllische Ort lädt dazu ein, zu verweilen und zumindest einen Teil der 60 Hektar Grünfläche mit über 10'000 Bäumen zu erkunden. Hier sind auch exotische Pflanzen wie Kaffee, Tee, Kautschuk und Muskat beheimatet – Pflanzen, die eine wesentliche Rolle in der Wirtschaft Sri Lankas spielen. Der Abend klingt mit einer typischen Tanz­vor­füh­rung, wie sie seit Generationen in Kandy ausgeübt wird, aus.

4 . Tag Kandy - Nuwara Eliya (F) Morgens, wenn es am wenigsten Besucher hat, zeigen wir Ihnen den Tempel des heiligen Zahns – die wichtigste religiöse Stätte Sri Lankas! Das Hochland ist für sein spezielles Klima bekannt. Sie erreichen Nuwara Eliya nach einer Serpentinenfahrt entlang von Teeplantagen – gerne ermöglichen wir Ihnen einen Halt, um sich mit Einheimischen auszutauschen oder Tee zu pflücken. Weitere Informationen zum Thema Tee erhalten Sie während eines Besuchs einer Teeplantage und -fabrik; hier schliesst sich der Kreis von der Pflanze bis hin zum Genuss.

5 . Tag Nuwara Eliya – Colombo (F) Nach dem Frühstück bringen wir Sie, entlang malerischer Teeplantagen, zurück nach Colombo.