Ayurveda Hotels vom Spezialisten

Was eine Ayurveda Kur in Sri Lanka umfasst

Am Beginn jeder Kur steht die Konsultation bei der Ayurveda-Ärztin oder dem Ayurveda-Arzt. Dabei wird Ihr Dosha-Typ bestimmt – das individuelle Verhältnis von Vata, Pitta und Kapha – und daraus ein persönlicher Behandlungsplan abgeleitet. Zu den täglichen Anwendungen gehören meist Ganzkörpermassagen mit warmem Öl (Abhyanga), der Stirnölguss Shirodhara, Kräuterdampfbäder und Packungen. Ergänzt wird das Programm durch eine auf Ihren Typ abgestimmte ayurvedische Küche sowie Yoga und Meditation. Wer eine intensive Reinigung wünscht, wählt eine Panchakarma-Kur, die klassische Entschlackungskur des Ayurveda.

Beste Reisezeit für Ayurveda Hotels in Sri Lanka

Sri Lanka wird von zwei Monsunen geprägt: Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September Regen an die Süd- und Westküste, der Nordostmonsun trifft von Oktober bis Januar die Ostküste. Da die meisten Ayurveda Hotels an der Südwestküste zwischen Colombo und Galle liegen, gelten die Monate Dezember bis März als beste Reisezeit für eine Kur mit Strandferien.

Eine Ayurveda Kur ist jedoch ganzjährig möglich: Manche Gäste schätzen gerade die Monsunmonate, weil die feuchtwarme Luft die Wirkung der Ölbehandlungen unterstützen soll und die Häuser dann ruhiger sind. An der Ostküste liegt die trockene Zeit zwischen Mai und September.

Praktische Hinweise für Ihre Kur

Planen Sie genügend Zeit ein: Damit sich eine spürbare Wirkung einstellt, empfehlen sich mindestens ein bis zwei Wochen, für eine Panchakarma-Kur eher zwei bis drei Wochen. Während der Kur folgt der Tag einem ruhigen Rhythmus aus Behandlungen, Mahlzeiten und Ruhephasen; auf Alkohol und Kaffee wird meist verzichtet. Ausflüge und Besichtigungen legen Sie am besten vor die Kur – etwa eine Rundreise durch das Kulturdreieck oder das Hochland mit seinen Teeplantagen – und lassen die Reise anschliessend im Ayurveda Hotel am Meer ausklingen. Die Anreise erfolgt über den Flughafen Colombo; die Hotels an der Südwestküste erreichen Sie von dort bequem per Transfer.

Für wen sich Ayurveda Ferien in Sri Lanka eignen

Ayurveda Ferien passen für alle, die mehr suchen als Strandferien: für Erholungssuchende, die Stress abbauen und neue Energie tanken möchten, für Einsteigerinnen und Einsteiger, die sanfte Wohlfühlprogramme bevorzugen, ebenso wie für erfahrene Gäste, die eine medizinisch ausgerichtete Kur wünschen. Auch Alleinreisende fühlen sich in den oft familiär geführten Häusern gut aufgehoben. Gerne beraten Sie unsere Spezialistinnen und Spezialisten, welches Ayurveda Hotel in Sri Lanka zu Ihren Bedürfnissen und Ihrer Reisezeit passt.