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Ayurveda, Sri Lanka

Ayurveda Hotels vom Spezialisten

Tiefe Entspannung Körper und Geist

Die Lehre der ältesten ganzheitlichen Heilkunst der Menschheit soll schon dreitausend Jahre alt sein. Ayurveda bedeutet «Wissen vom Leben» und hat seinen Ursprung u. a. in Sri Lanka. Körper, Sinne, Verstand und Seele bieten dieses Leben, mit den Energien Vata, Pitta und Kapha. Verbinden Sie unseren Hotels mit einer Ayurveda Kur in Sri Lanka und gönnen Sie sich Tiefenentspannung für Körper und Geist.

Ayurveda Hotels in Sri Lanka sind beliebt und bieten Gästen grüne Oasen der Ruhe und Entspannung, Parks mit Palmen und traumhafte Sandstrände. Unsere Spezialisten verraten Ihnen, wo Sie die schönsten Ayurveda Hotels von Sri Lanka für Ihre Strandferien finden.

Was Sri Lanka als Ayurveda-Destination besonders macht, ist die gelebte Tradition: Die Heilkunst ist auf der Insel fest im Alltag verankert und wird seit Generationen weitergegeben. In den Ayurveda Hotels arbeiten ausgebildete Ayurveda-Ärzte und erfahrene Therapeutinnen und Therapeuten; viele Häuser pflegen eigene Kräutergärten, aus denen Öle, Tees und Packungen frisch zubereitet werden. Dazu kommt die Lage: Das tropische Klima, die warme Meeresluft und der Wechsel zwischen Behandlung, Ruhe und Strand schaffen Bedingungen, unter denen eine Kur ihre Wirkung entfalten kann.

Was eine Ayurveda Kur in Sri Lanka umfasst

Am Beginn jeder Kur steht die Konsultation bei der Ayurveda-Ärztin oder dem Ayurveda-Arzt. Dabei wird Ihr Dosha-Typ bestimmt – das individuelle Verhältnis von Vata, Pitta und Kapha – und daraus ein persönlicher Behandlungsplan abgeleitet. Zu den täglichen Anwendungen gehören meist Ganzkörpermassagen mit warmem Öl (Abhyanga), der Stirnölguss Shirodhara, Kräuterdampfbäder und Packungen. Ergänzt wird das Programm durch eine auf Ihren Typ abgestimmte ayurvedische Küche sowie Yoga und Meditation. Wer eine intensive Reinigung wünscht, wählt eine Panchakarma-Kur, die klassische Entschlackungskur des Ayurveda.

Beste Reisezeit für Ayurveda Hotels in Sri Lanka

Sri Lanka wird von zwei Monsunen geprägt: Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September Regen an die Süd- und Westküste, der Nordostmonsun trifft von Oktober bis Januar die Ostküste. Da die meisten Ayurveda Hotels an der Südwestküste zwischen Colombo und Galle liegen, gelten die Monate Dezember bis März als beste Reisezeit für eine Kur mit Strandferien.

Eine Ayurveda Kur ist jedoch ganzjährig möglich: Manche Gäste schätzen gerade die Monsunmonate, weil die feuchtwarme Luft die Wirkung der Ölbehandlungen unterstützen soll und die Häuser dann ruhiger sind. An der Ostküste liegt die trockene Zeit zwischen Mai und September.

Praktische Hinweise für Ihre Kur

Planen Sie genügend Zeit ein: Damit sich eine spürbare Wirkung einstellt, empfehlen sich mindestens ein bis zwei Wochen, für eine Panchakarma-Kur eher zwei bis drei Wochen. Während der Kur folgt der Tag einem ruhigen Rhythmus aus Behandlungen, Mahlzeiten und Ruhephasen; auf Alkohol und Kaffee wird meist verzichtet. Ausflüge und Besichtigungen legen Sie am besten vor die Kur – etwa eine Rundreise durch das Kulturdreieck oder das Hochland mit seinen Teeplantagen – und lassen die Reise anschliessend im Ayurveda Hotel am Meer ausklingen. Die Anreise erfolgt über den Flughafen Colombo; die Hotels an der Südwestküste erreichen Sie von dort bequem per Transfer.

Für wen sich Ayurveda Ferien in Sri Lanka eignen

Ayurveda Ferien passen für alle, die mehr suchen als Strandferien: für Erholungssuchende, die Stress abbauen und neue Energie tanken möchten, für Einsteigerinnen und Einsteiger, die sanfte Wohlfühlprogramme bevorzugen, ebenso wie für erfahrene Gäste, die eine medizinisch ausgerichtete Kur wünschen. Auch Alleinreisende fühlen sich in den oft familiär geführten Häusern gut aufgehoben. Gerne beraten Sie unsere Spezialistinnen und Spezialisten, welches Ayurveda Hotel in Sri Lanka zu Ihren Bedürfnissen und Ihrer Reisezeit passt.

Lanka Princess Ayurveda HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 74.– / pro Person
Beruwela
Grosses Ayurveda Kurzentrum mit zahlreichen Körper- und Beautybehandlungen, Yoga, Tai-Chi und Meditation. Mehrmals...

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, Reisezeit, Klima und viele weitere Tipps

Als beste Reisezeit gelten Dezember bis März, da die meisten Ayurveda Hotels an der Südwestküste zwischen Colombo und Galle liegen und der Südwestmonsun dort von Mai bis September Regen bringt. Eine Kur ist aber ganzjährig möglich: In den Monsunmonaten sind die Häuser ruhiger, und die feuchtwarme Luft soll die Wirkung der Ölbehandlungen unterstützen. An der Ostküste ist es zwischen Mai und September trocken.

Für eine spürbare Wirkung empfehlen sich mindestens ein bis zwei Wochen. Wer eine intensive Reinigung wünscht und eine Panchakarma-Kur wählt – die klassische Entschlackungskur des Ayurveda –, sollte eher zwei bis drei Wochen einplanen. Der Kurtag folgt einem ruhigen Rhythmus aus Behandlungen, Mahlzeiten und Ruhephasen; auf Alkohol und Kaffee wird meist verzichtet.

Jede Kur beginnt mit einer Konsultation beim Ayurveda-Arzt, der Ihren Dosha-Typ – das Verhältnis von Vata, Pitta und Kapha – bestimmt und einen persönlichen Behandlungsplan erstellt. Täglich folgen meist Ölmassagen (Abhyanga), der Stirnölguss Shirodhara, Kräuterdampfbäder und Packungen, ergänzt durch typgerechte ayurvedische Küche, Yoga und Meditation.

Ayurveda Ferien eignen sich für Erholungssuchende, die Stress abbauen und neue Energie tanken möchten, für Einsteiger, die sanfte Wohlfühlprogramme bevorzugen, und für erfahrene Gäste, die eine medizinisch ausgerichtete Kur wünschen. Auch Alleinreisende fühlen sich in den oft familiär geführten Häusern gut aufgehoben. Die Spezialisten von Knecht Reisen beraten Sie bei der Hotelwahl.

Die Anreise erfolgt über den Flughafen Colombo; von dort erreichen Sie die Ayurveda Hotels an der Südwestküste bequem per Transfer. Tipp: Legen Sie Ausflüge wie eine Rundreise durch das Kulturdreieck oder das Hochland mit seinen Teeplantagen vor die Kur und lassen Sie die Reise anschliessend im Ayurveda Hotel am Meer ausklingen.

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