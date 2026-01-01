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Cape Weligama, Sri Lanka

Sri Lanka Hotels vom Spezialisten

Unterkünfte für unvergessliche Ferien

Sie träumen davon an einem wunderschönen Strand zu entspannen und sich in einem luxuriösen Hotel von zahlreichen Annehmlichkeiten verwöhnen zu lassen? In solchen Fällen sind unsere Hotels in Sri Lanka wie für Sie geschaffen. Ein kleines, ruhiges und exklusives Resort ist das Gal Oya Hotel, welches mit einer traumhaften Lage am See überzeugen kann. Die Bungalows der Anlage wurden harmonisch in die Landschaft integriert und die Serviceleistungen können sich sehen lassen.

Direkt vor der Haustür befindet sich der Dschungel, den Sie mit einem erfahrenen Guide an der Seite erkunden können. Bestaunen Sie Elefantenherden in ihrer natürlichen Umgebung und freuen Sie sich auf Luxus pur in Ihrem Hotelzimmer. Unsere Spezialisten stehen Ihnen für Unterkünfte auf Sri Lanka gerne beratend zur Verfügung.

Hotels nach Regionen

Anuradhapura
Balapitiya
Beruwela & Bentota
Colombo
Ella
Gal Oya Nationalpark
Galle & Weligama Bay
Hatton
Hikkaduwa
Hambantota
Kalpitiya
Kandy
Negombo & Mt. Lavinia
Nuwara Eliya
Passekudah
Sigiriya, Habarana & Kandalama
Sinharaja
Tangalle
Trincomalee
Udawalawe Nationalpark
Wadduwa & Kalutara
Waikkal
Wilpattu
Yala Nationalpark

Luxushotels für gelungene Ferien

Eine Sri Lanka Rundreise wird Ihre hohen Erwartungen garantiert erfüllen können. Bei solchen Ferien bedarf es selbstverständlich auch einer komfortablen Unterkunft. Besonders dann, wenn Sie die Abenteuerreise noch mit einem Badeaufenthalt kombinieren möchten. Besuchen Sie die eindrucksvollen Tempelanlagen und zollen auch Sie dem heiligen Zahn Buddhas Tribut. Für Sri Lanka Ferien können wir Ihnen das Hotel Cinnamon Citadel empfehlen. Das 4-Sterne-Hotel ist ein perfekter Ausgangspunkt für die Erkundung der Umgebung. Unsere Spezialisten stehen Ihnen natürlich sehr gerne beratend zur Seite.

Sie werden diese Sri Lanka Ferien noch sehr lange und in positiver Erinnerung behalten. Ob mit Freunden, der Familie oder für Flitterwochen, wir haben mit Sicherheit die passende Unterkunft für Sie parat. Worauf warten Sie also noch? Überlassen Sie uns die komplette Vorbereitung und lehnen Sie sich entspannt zurück.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Badeferien Sri Lanka

Erholung pur an den schönsten Stränden

Sri Lankas Nationalparks

Auf Tuchfühlung mit der einmaligen Schönheit der Natur

Kombination Malediven und Sri Lanka

Eine Sri Lanka Reise mit einem Aufenthalt auf den Malediven verbinden

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, Reisezeit, Klima und viele weitere Tipps

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Srilanka-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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