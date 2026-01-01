Sri Lanka Hotels vom Spezialisten
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Luxushotels für gelungene Ferien
Eine Sri Lanka Rundreise wird Ihre hohen Erwartungen garantiert erfüllen können. Bei solchen Ferien bedarf es selbstverständlich auch einer komfortablen Unterkunft. Besonders dann, wenn Sie die Abenteuerreise noch mit einem Badeaufenthalt kombinieren möchten. Besuchen Sie die eindrucksvollen Tempelanlagen und zollen auch Sie dem heiligen Zahn Buddhas Tribut. Für Sri Lanka Ferien können wir Ihnen das Hotel Cinnamon Citadel empfehlen. Das 4-Sterne-Hotel ist ein perfekter Ausgangspunkt für die Erkundung der Umgebung. Unsere Spezialisten stehen Ihnen natürlich sehr gerne beratend zur Seite.
Sie werden diese Sri Lanka Ferien noch sehr lange und in positiver Erinnerung behalten. Ob mit Freunden, der Familie oder für Flitterwochen, wir haben mit Sicherheit die passende Unterkunft für Sie parat. Worauf warten Sie also noch? Überlassen Sie uns die komplette Vorbereitung und lehnen Sie sich entspannt zurück.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Srilanka-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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