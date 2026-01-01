Wadduwa & Kalutara Reisen vom Spezialisten
Entspannung und Baden in exotischer Umgebung
Lage und Anreise: Westküste südlich von Colombo
Wadduwa und Kalutara liegen nebeneinander an der Westküste Sri Lankas, südlich der Metropole Colombo. Vom internationalen Flughafen erreichen Sie beide Orte ohne lange Überlandfahrt – ein spürbarer Vorteil gegenüber Badeorten im tiefen Süden oder an der Ostküste der Insel. Diese Lage macht Wadduwa und Kalutara zum passenden Auftakt oder Abschluss einer Rundreise durch Sri Lanka: Sie starten erholt in die Inselrunde oder lassen die Eindrücke zum Schluss in Ruhe am Meer nachklingen.
Charakter und Strände
Das Bild der beiden Orte prägen lange, von Kokospalmen gesäumte Sandstrände, an denen Fischer noch ihre Boote und Netze bereitmachen. Kalutara, an der Mündung des Kalu Ganga gelegen, ist der lebhaftere der beiden Orte und besitzt mit seinem grossen, weithin sichtbaren Stupa ein markantes buddhistisches Wahrzeichen der Westküste. Wadduwa gibt sich dörflicher und stiller. Wer zwischen den Strandtagen etwas Lokalkolorit sucht, findet es auf den Märkten und entlang der Küstenstrasse – ganz ohne touristische Kulisse.
Ayurveda, Wellness und Ausflüge
Wadduwa und Kalutara gehören zu den etablierten Ayurveda-Adressen Sri Lankas: Mehrere Resorts haben sich auf Kuren und Behandlungen spezialisiert, und die ruhige Umgebung begünstigt die Erholung zusätzlich. Wer aktiver sein möchte, unternimmt einen Ausflug nach Colombo oder eine Bootsfahrt auf dem Fluss. Auch Tierbeobachtungen lassen sich einplanen: Die Nationalparks Sri Lankas im Süden der Insel sind für Tagesausflüge oder eine kurze Safari gut mit dem Strandaufenthalt kombinierbar.
Beste Reisezeit für Wadduwa und Kalutara
Die beste Zeit für Badeferien an der Westküste sind die Monate Dezember bis März: Dann ist es überwiegend trocken, die See ruhig und das Meer angenehm zum Baden. Von Mai bis September bringt der Südwestmonsun der Süd- und Westküste mehr Regen und kräftigere Brandung; wer in dieser Zeit reist, weicht besser an die Ostküste aus oder legt den Schwerpunkt auf Kulturdreieck und Hochland. Eine Übersicht über die Wetterfenster aller Regionen finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Sri Lanka.
Für wen sich Wadduwa und Kalutara eignen
Wadduwa und Kalutara sind die richtige Wahl, wenn Sie Erholung ohne Rummel suchen: für Ayurveda-Gäste, für Paare, die stille Strandtage schätzen, und für alle, die nach einer Rundreise noch entspannte Tage am Meer anhängen möchten. Auch für Reisende mit wenig Zeit lohnt sich die Region, weil kaum Ferienzeit auf den Transfer entfällt. Wer dagegen belebte Strandpromenaden, Nachtleben oder eine Surfszene erwartet, ist an anderen Küstenabschnitten Sri Lankas besser aufgehoben – unsere Spezialisten sagen Ihnen offen, welcher Ort zu Ihren Vorstellungen passt.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Sehr gut: Beide Orte liegen an der Westküste südlich von Colombo und gehören zu den am schnellsten erreichbaren Badeorten Sri Lankas. Der Transfer führt ohne lange Überlandfahrt der Küste entlang. Das macht die Region besonders geeignet für den Ferienbeginn direkt nach der Landung oder für die letzten Tage vor dem Rückflug.
Die beste Reisezeit ist von Dezember bis März, wenn an der Westküste Trockenzeit herrscht und die See ruhig ist. Von Mai bis September beeinflusst der Südwestmonsun die Süd- und Westküste mit mehr Regen und stärkerer Brandung. Für reine Badeferien empfehlen wir deshalb die Wintermonate.
Ja, beide Orte zählen zu den bekannten Ayurveda-Destinationen Sri Lankas mit spezialisierten Resorts. Die ruhige, palmengesäumte Umgebung ohne Hochhäuser und Trubel begünstigt eine Kur zusätzlich. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zum passenden Resort und zur sinnvollen Aufenthaltsdauer.
Das bekannteste Wahrzeichen ist der grosse Stupa von Kalutara, der weithin sichtbar an der Küstenstrasse liegt. Der Ort liegt zudem an der Mündung des Kalu Ganga, was ihm eine reizvolle Lage zwischen Fluss und Meer verleiht. Zusammen mit den Märkten und dem langen Sandstrand lässt sich hier gut ein halber Tag abseits des Strandtuchs verbringen.
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