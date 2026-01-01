Die Entfernungen im Indischen Ozean sind überschaubar. Es ist möglich, in etwas mehr als einer Stunde von Sri Lanka zu den vielen kleinen Inseln der Malediven zu fliegen. Zwischen beiden einmaligen Urlaubsgebieten befinden sich gerade einmal eintausend Kilometer, weshalb sich eine Sri Lanka-Malediven-Kombi-Rundreise, beginnend beim Abenteuer Sri Lanka bis zu Badeferien auf den Malediven anbietet. Beide Inseln sind fast Nachbarn, aber dennoch unterschiedlich. Sri Lanka besticht durch Zeugnisse einer grossen kulturellen Vergangenheit und einer tropischen Vegetation, während auf den Malediven die Wellen des Ozeans dominieren.

Beide haben jedoch etwas gemeinsam: Nämlich lange, weisse Sandstrände, die niemals enden wollen. Kombinationsreisen Malediven und Sri Lanka eignen sich für alle, die beide Paradiese und ihre jeweiligen Eigenarten miteinander verbinden wollen. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen individuell eine Inselkombination zusammenstellen.