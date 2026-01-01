Sri Lanka-Malediven-Kombi
Nationalparks und Traumstrände
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Die perfekte Kombination
Sri Lanka Ferien
Die Insel Sri Lanka hat einen dichten Regenwald, der Ihnen überall ein schattiges Plätzchen bietet. Nur im Süden ist das Land eher flach, weshalb Gäste bei Sri Lanka Reisen immer wieder von tiefen Tälern und grossen, mit Bäumen bedeckten Bergen schwärmen. Das Klima ist feucht und heiss, weshalb Orchideen prächtig gedeihen und die Blätterdächer der Bäume des Regenwaldes atemberaubende Eindrücke vermitteln.
Sri Lanka Reisen verschaffen Ihnen Impressionen von malerischen Dörfern, in denen die Bougainvillea grosse Höhen erreichen und Frangipani in voller Blüte stehen. Überall finden Sie Mönche, die die Kinder segnen und ab und an gesellt sich ein Kiosk an den Wegesrand.
Entspannung auf den Malediven-Atollen nach einer Rundreise durch Sri Lanka
Haben Sie Ihre Ferien mit einem Abendspaziergang am Meer begonnen oder den Sonnenuntergang auf dem Löwenfelsen von Sigiriya erlebt? Sind Sie bei einer Rundreise durch Sri Lanka zum Höhlentempel von Dambulla gekommen? Oder haben Sie die zum Weltkulturerbe zählenden Paläste von Polonnaruwa besichtigt und den heiligen Zahn im Tempel von Kandy besucht? Dann werden Sie von Eindrücken und Impressionen nur so überschlagen sein.
Sind Sie dann noch durch die Nationalparks gefahren, haben dort Elefanten erlebt oder waren Sie im Botanischen Garten von Paradeniya mit seinen über 4'000 Pflanzenarten, dann werden Sie sich danach sehnen, die vielen Eindrücke zu verarbeiten. Nichts ist besser, als anschliessend Badeferien auf den Malediven zu machen, wo Sie Ruhe und Sonne im Überfluss erwarten.
Reale Fata Morgana aus Wasser und Himmel
Es ist keine Fata Morgana, sondern Realität: Die maledivischen Atolle mit mehr als tausend meist kleinen Inseln, Hütten und weissen Stränden sind einfach ein Traum. Das Wasser mit fast durchgehend 28 Grad Temperatur und Korallenriffe laden zum Tauchen und Schnorcheln ein. Natürlich kommen auch Gäste, die Erholung suchen, an den schneeweissen Stränden nicht zu kurz. Die „Water-Villas“, die auf Stelzen errichtet wurden, laden zum Relaxen ein. Das Paradies ist der Garten Eden, eine reale Fata Morgana aus Wasser und Himmel, eben Gottes schönster Teil der Schöpfung.
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, die für Sie Ihre Kombinationsreisen Malediven und Sri Lanka zusammenstellen. Beide Inseln warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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