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Balapitiya, Sri Lanka

Balapitiya Hotels: unsere Auswahl

Hotels und Resorts fernab von jedem Massentourismus

Balapitiya Reisen sorgen im Südwesten von Sri Lanka für Ruhe und Entspannung. Fernab des Massentourismus können Sie an palmengesäumten Stränden dem Stress und der Hektik des Alltags entfliehen. In dieser Region finden Sie das echte und ursprüngliche Sri Lanka vor. Wenn Sie der Tradition des Landes folgen möchten, sollten Sie dem Ort Ambalangoda besuchen. Hier hat die Maskenschnitzerei einen sehr hohen Stellenwert. Für Ihren gelungenen Aufenthalt auf Balapitiya Reisen haben unsere Spezialisten eine exklusive Auswahl an Hotels für Sie parat.

Mit unserer Auswahl werden die Balapitiya Reisen mit Garantie zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ob mit Freunden, der Familie oder Honeymoon, Sri Lanka kann ganzjährig bereist werden. Sei es nun Erholung und Entspannung am Strand oder ein Abenteuerurlaub in Balapitiya, wir haben mit Sicherheit das gewünschte und passende Ferienangebot für Sie. Gönnen Sie sich eine kleine Auszeit im wunderschönen Sri Lanka.

Ahu BayHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 228.– / pro Person
Ahungalla
Swimmingpool, Spa, Veloverleih, Ausflugsangebot, Kochkurse und Partner Wassersport Center (20 Minuten entfernt, am...
Kumu BeachHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 172.– / pro Person
Balapitiya
Ein grosser Infinity Pool und ein ge­mütlicher Spa-Bereich laden zum Entspannen ein. Wind­surfen, Jet Skiing,...
Shinagawa BeachHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 61.– / pro Person
Balapitiya
Das Shinagawa liegt am Ende der Bucht am schönen, kilometerlangen Sandstrand und lädt zu Strandspaziergängen und zum...
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Unterkünfte in Balapitiya – gutes Preis- und Leistungsverhältnis

In dieser Region finden Sie eine Vielzahl an Hotels, die mit einem hervorragenden Preis- und Leistungsverhältnis punkten und überzeugen können. Bei Ihrer Sri Lanka Reise müssen Sie auf Luxus und Komfort keinesfalls verzichten. Der goldene Strand lädt zum Verweilen ein und natürlich wünschen Sie sich bei Ihren Sri Lanka Ferien auch eine exklusive Unterkunft. Zahlreiche Hotelempfehlungen unsererseits können mit einer direkten Strandlage überzeugen. Die wunderschöne Flora und Fauna können Sie gut bei einer Bootsfahrt erleben.

Lassen Sie sich jedoch von unseren Ferienspezialisten zu Balapitiya Reisen beraten. Ob ein Badeaufenthalt oder eine Rundreise durch eines der schönsten und vielfältigsten Länder dieser Welt, von diesen Ferien werden Sie mit Gewissheit noch sehr lange schwärmen.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Badeferien Sri Lanka

Erholung pur an den schönsten Stränden

Sri Lankas Nationalparks

Auf Tuchfühlung mit der einmaligen Schönheit der Natur

Kombination Malediven und Sri Lanka

Eine Sri Lanka Reise mit einem Aufenthalt auf den Malediven verbinden

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, Reisezeit, Klima und viele weitere Tipps

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Srilanka-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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