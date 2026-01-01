Balapitiya Hotels: unsere Auswahl
Hotels und Resorts fernab von jedem Massentourismus
Ahu Bay
ab CHF 228.– / pro Person
Ahungalla
Swimmingpool, Spa, Veloverleih, Ausflugsangebot, Kochkurse und Partner Wassersport Center (20 Minuten entfernt, am...
Kumu Beach
ab CHF 172.– / pro Person
Balapitiya
Ein grosser Infinity Pool und ein gemütlicher Spa-Bereich laden zum Entspannen ein. Windsurfen, Jet Skiing,...
Shinagawa Beach
ab CHF 61.– / pro Person
Balapitiya
Das Shinagawa liegt am Ende der Bucht am schönen, kilometerlangen Sandstrand und lädt zu Strandspaziergängen und zum...
Spezialisten-Team
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Unterkünfte in Balapitiya – gutes Preis- und Leistungsverhältnis
In dieser Region finden Sie eine Vielzahl an Hotels, die mit einem hervorragenden Preis- und Leistungsverhältnis punkten und überzeugen können. Bei Ihrer Sri Lanka Reise müssen Sie auf Luxus und Komfort keinesfalls verzichten. Der goldene Strand lädt zum Verweilen ein und natürlich wünschen Sie sich bei Ihren Sri Lanka Ferien auch eine exklusive Unterkunft. Zahlreiche Hotelempfehlungen unsererseits können mit einer direkten Strandlage überzeugen. Die wunderschöne Flora und Fauna können Sie gut bei einer Bootsfahrt erleben.
Lassen Sie sich jedoch von unseren Ferienspezialisten zu Balapitiya Reisen beraten. Ob ein Badeaufenthalt oder eine Rundreise durch eines der schönsten und vielfältigsten Länder dieser Welt, von diesen Ferien werden Sie mit Gewissheit noch sehr lange schwärmen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Srilanka-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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