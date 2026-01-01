Sri Lanka Nationalparks
Auf Safari durch Sri Lanka
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Umwerfende Flora und Fauna
Dickhäuter aus nächster Nähe erleben
Sri Lanka verfügt über viele Nationalparks. Der Kaudulla Nationalpark befindet sich etwa 22 Kilometer nördlich von Habarana. Der zentrale Ort und gleichzeitig Treffpunkt ist ein Stausee, an dem die Elefanten regelmässig zusammenkommen, wenn die sengende Sonne auch die letzten Tümpel hat vertrocknen lassen. Gäste, die sich jedoch nicht für die grossen Dickhäuter interessieren, werden eine faszinierende Vogelwelt vorfinden und mit etwas Glück können Sie sogar einen Leoparden entdecken.
Ein weiterer Nationalpark, der Horton Plains Nationalpark, befindet sich auf einer Höhe von etwa zweitausend Metern. Er wird von den höchsten Bergen Sri Lankas gesäumt und von Wanderwegen durchzogen, der Sie zu ausgedehnten Wanderungen einlädt.
„World's End“ – eine 825 Meter tiefe Klippe
Im Horton Plains Nationalpark befindet sich eine 825 Meter senkrecht in die Tiefe fallende Klippe, die vom Volksmund „World's End“ genannt wurde. Aber keine Angst, hier ist die Welt nicht zu Ende, sondern dort ballen sich nur Wolken. Zu den Sri Lanka Nationalparks zählt auch der Bundala Nationalpark bei Tissa und Hambantota. Er verfügt über eine üppige Flora und besteht aus einem Feuchtgebiet, in dem viele Wasservögel, Schildkröten und sogar Krokodile leben.
Der Bundala Nationalpark ist etwa 20 Kilometer lang und befindet sich am Küstenstreifen Sri Lankas. Der grösste aller Parks ist jedoch Wilpattu, der 2010 wiedereröffnet wurde. Gäste finden hier bei Safaris durch Sri Lanka viele Wasserstellen mit einer grossen Leoparden- und Elefantenpopulation.
Der Yala Nationalpark
Wenn Sie eine der Rundreisen durch Sri Lanka machen, werden Sie am Yala-Nationalpark nicht vorbeikommen. Hier erleben Sie eine atemberaubende Tierwelt und vor allem können Sie auf Leoparden treffen, die die Stars des Parks und gleichzeitig ein beliebtes Fotomotiv sind. Sind Sie im Uda Walawe Nationalpark unterwegs, werden Sie dort auf grosse Elefantenherden treffen. Der Park befindet sich im südlichen Teil des Landes und wird von Südwestmonsun und der Regenzeit geprägt.
Krokodile, Wasserbüffel und Warane sind hier zu Hause. Westlich befindet sich das „Elephant Orphanage“, ein Waisenheim für Elefanten, wo Sie die täglichen Fütterungen beobachten können. Die meisten srilankischen Nationalparks bieten ihren Gästen Übernachtungsmöglichkeiten. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen Ihre individuellen Ferien zusammenstellen und Ihnen wertvolle Informationen mit auf den Weg geben.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Srilanka-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Sri Lanka Gruppenreisen vom Spezialisten
- Sri Lanka Hotels vom Spezialisten
- Ayurveda Hotels vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Sri Lanka Reisen
- Beste Reisezeit für Sri Lanka
- Sri Lanka Badeferien vom Spezialisten
- Sri Lanka-Malediven-Kombi
- Sri Lanka Reiseinformationen von A bis Z
- Sri Lanka Rundreisen mit Komfort vom Spezialist…