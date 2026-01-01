Was Galle und die Weligama Bay auszeichnet

Ferien in Galle und an der Weligama Bay verbinden Kultur und Strand so eng wie kaum eine andere Region Sri Lankas. Das Galle Fort zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe: Innerhalb der Festungsmauern reihen sich Kolonialbauten, Boutiquen, Galerien und kleine Museen aneinander, während der weisse Leuchtturm über die Hafeneinfahrt wacht. Ein Spaziergang auf den Wällen am späten Nachmittag, wenn das Licht weich wird und sich halb Galle dort trifft, gehört zu den stimmungsvollsten Momenten einer Sri-Lanka-Reise.

Die Weligama Bay wiederum ist eine weit geschwungene Bucht mit flach abfallendem Sandstrand – ideale Bedingungen für Surfeinsteiger, die hier sanfte, lange Wellen vorfinden. Zwischen beiden Orten liegen weitere Höhepunkte der Südküste: die Badebucht von Unawatuna, die traditionellen Stelzenfischer rund um Koggala und das Fischerstädtchen Mirissa, von dem aus in der Saison Bootsausflüge zur Walbeobachtung starten – mit etwas Glück zeigen sich Blauwale und grosse Delfinschulen.

Beste Reisezeit für Galle und die Weligama Bay

Sri Lankas Südwestküste wird vom Südwestmonsun geprägt, der ungefähr von Mai bis September Regen und höheren Wellengang bringt. Die beste Reisezeit für Galle und die Weligama Bay liegt deshalb zwischen Dezember und März: In diesen Monaten ist das Wetter überwiegend trocken, das Meer ruhig und angenehm warm zum Baden. Die Temperaturen bewegen sich das ganze Jahr über tropisch um die dreissig Grad. Auch der April sowie die Wochen ab Oktober eignen sich gut für Ferien an der Südküste, wobei kurze Schauer dann häufiger auftreten.

Wer während des europäischen Sommers reist, kombiniert die Region am besten mit der Ostküste, die von Mai bis September ihre trockenste Zeit erlebt – eine Rundreise durch das Landesinnere verbindet beide Küsten problemlos.

Praktische Hinweise

Galle erreichen Sie vom internationalen Flughafen bei Colombo über die Schnellstrasse in rund zwei bis drei Stunden; von Galle nach Weligama sind es der Küste entlang nur noch etwa dreissig bis vierzig Minuten. Besonders reizvoll ist die Fahrt mit der Küstenbahn, die zwischen Colombo und Weligama immer wieder direkt dem Meer entlangfährt. Vor Ort bewegen Sie sich bequem mit privatem Fahrer oder Tuk-Tuk, die Altstadt von Galle erkunden Sie am besten zu Fuss.

Viele Gäste verbinden den Badeaufenthalt an der Südküste mit einer vorangehenden Rundreise durch das Kulturdreieck und das Hochland – die Region eignet sich damit ideal als erholsamer Abschluss der Reise.

Für wen sich Galle und die Weligama Bay eignen

Die Region passt zu Reisenden, die Strandferien mit Kultur und Atmosphäre verbinden möchten, statt nur am Pool zu liegen. Paare und Hochzeitsreisende schätzen die stilvollen Boutique-Unterkünfte im Fort und die eleganten Resorts entlang der Küste, Familien die flach abfallende Bucht von Weligama, aktive Gäste das breite Angebot an Surfkursen, Yoga und Ausflügen ins grüne Hinterland mit seinen Teegärten und Zimtplantagen. Gerne stellen unsere Sri-Lanka-Spezialisten Ihre persönliche Kombination aus Fort, Strand und Rundreise zusammen.