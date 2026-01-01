Hambantota Reisen vom Spezialisten
Lage und Anreise
Hambantota liegt an der Südostküste Sri Lankas, mitten im trockenen Süden der Insel. Die Anreise erfolgt in der Regel ab Colombo entlang der Südküste – vorbei an Galle und Tangalle – oder quer durchs Landesinnere aus dem Hochland. Auf vielen Sri Lanka Rundreisen bildet die Region den Übergang zwischen Kulturprogramm und Küste: erst Tempel und Teeberge, dann zwei bis drei Safaritage rund um Hambantota, bevor es an die Strände weitergeht.
Salzfelder und ruhige Strände
Hambantota ist kein herausgeputzter Badeort, sondern eine gewachsene Küstenstadt mit Hafen und Markt – genau das macht ihren Reiz aus. Charakteristisch sind die Salzfelder am Stadtrand: flache Becken, in denen Meerwasser verdunstet und die in der Sonne weiss glitzern. Die Strände der Südküste rund um Hambantota sind weitläufig und deutlich ruhiger als in den bekannten Ferienorten weiter westlich. Fürs Schwimmen gilt wie an der ganzen offenen Südküste: Beachten Sie die örtlichen Hinweise zur Strömung.
Safaris in Yala und Bundala
Der wichtigste Grund für einen Halt in Hambantota ist die Nähe zu zwei sehr unterschiedlichen Schutzgebieten. Der Yala-Nationalpark ist Sri Lankas berühmtester Park, bekannt für seine Leoparden, dazu Elefanten, Krokodile und Wasserbüffel. Der kleinere Bundala-Nationalpark ist ein Vogelparadies: Lagunen und Salzpfannen ziehen unzählige Wasser- und Zugvögel an, darunter Flamingos. Wer beide Parks kombiniert, erlebt Safari in zwei Facetten – Grosswild am Morgen in Yala, Vogelbeobachtung am Nachmittag in Bundala. Einen Überblick über alle Parks der Insel gibt unsere Seite zu den Nationalparks Sri Lankas.
Beste Reisezeit für Hambantota
Hambantota liegt in der Trockenzone Sri Lankas und zählt zu den niederschlagsärmsten Gegenden der Insel. Der Südwestmonsun von Mai bis September trifft vor allem die Süd- und Westküste weiter westlich; der trockene Südosten bekommt davon spürbar weniger ab. Als klassische beste Zeit für die Süd- und Westküste gelten die Monate Dezember bis März – dann stimmen auch die Bedingungen für Safaris, weil sich die Tiere an den Wasserstellen sammeln. Eine Übersicht nach Regionen und Monaten finden Sie unter beste Reisezeit Sri Lanka.
Für wen sich Hambantota eignet
Hambantota passt zu Reisenden, denen Tierbeobachtung wichtiger ist als Strandinfrastruktur: Safarifans, Vogelliebhaber und Wiederholungsbesucher, die den Süden abseits der bekannten Orte erleben möchten. Wer zwei Wochen klassische Badeferien mit grosser Hotelauswahl sucht, ist an anderen Küstenabschnitten besser aufgehoben. Für einige Tage Natur pur mit ruhigen Stränden vor der Tür ist die Region dagegen genau richtig. Gerne planen unsere Spezialisten Hambantota als Etappe Ihrer individuellen Reise ein und beraten Sie zur passenden Kombination.
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Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Hambantota liegt im trockenen Südosten Sri Lankas und ist dadurch vergleichsweise wetterstabil. Als beste Zeit gelten die Monate Dezember bis März, wenn an der Süd- und Westküste Trockenzeit herrscht. Für Safaris sind trockene Monate besonders günstig, weil sich die Tiere an den verbleibenden Wasserstellen sammeln.
Die Stadt ist Ausgangspunkt für zwei Schutzgebiete: den Yala-Nationalpark, berühmt für seine Leoparden und Elefanten, und den Bundala-Nationalpark, ein Vogelparadies mit Lagunen und Salzpfannen. Beide lassen sich gut an aufeinanderfolgenden Tagen besuchen. So erleben Sie Grosswild und Vogelwelt auf einer einzigen Etappe Ihrer Reise.
Ja, die Strände der Südküste rund um Hambantota sind ruhig und wenig frequentiert. Die Region ist allerdings eher Natur- als klassische Badedestination; die Hotelauswahl ist kleiner als im Südwesten der Insel. Beachten Sie beim Schwimmen an der offenen Südküste die örtlichen Hinweise zur Strömung.
Für Safaris in Yala und Bundala rechnen Sie am besten zwei bis drei Nächte ein. So bleibt Zeit für eine Pirschfahrt am frühen Morgen, eine Vogelbeobachtungstour und einen entspannten Strandtag. Als Etappe einer Rundreise durch den Süden passt das gut in den Reiseverlauf.
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