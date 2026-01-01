Colombo Hotels: unsere Auswahl
Relaxen in Sri Lankas Hauptstadt
Hotels in Colombo: Auf die Lage kommt es an
Colombo ist in nummerierte Stadtteile gegliedert, und die Wahl des Quartiers prägt den Aufenthalt. Rund um das historische Fort und die Uferpromenade Galle Face Green konzentrieren sich viele Stadthotels der gehobenen Klasse – mit Blick auf den Indischen Ozean und kurzen Wegen zu Kolonialbauten, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Das angrenzende Pettah ist das quirlige Basarviertel mit engen Gassen, Märkten und der auffälligen rot-weissen Jami-Ul-Alfar-Moschee. Deutlich ruhiger geht es in Cinnamon Gardens zu: Das grüne Villenviertel um den Viharamahadevi-Park und das Nationalmuseum eignet sich für alle, die dem Trubel etwas ausweichen möchten.
Südlich des Zentrums liegt schliesslich Mount Lavinia mit seinem Stadtstrand – eine Option für alle, die Stadtbesichtigung und Meerluft verbinden wollen.
Beste Reisezeit für Colombo
Colombo liegt an der Westküste Sri Lankas und damit im Einflussbereich des Südwestmonsuns, der von Mai bis September die Süd- und Westküste trifft. Die beste Reisezeit für die Westküste – und damit auch für Colombo – sind die Monate Dezember bis März: Dann ist es überwiegend trocken und sonnig. Tropisch warm ist es ganzjährig, die Temperaturen bewegen sich meist um die 30 Grad.
Auch während des Monsuns ist ein Stopp in Colombo problemlos möglich; die Schauer fallen oft kurz und heftig, dazwischen zeigt sich immer wieder die Sonne. Wer anschliessend an die Ostküste um Trincomalee weiterreist, profitiert von Mai bis September sogar vom dort trockenen Wetter.
Praktische Hinweise für Ihren Aufenthalt
Der Verkehr in Colombo ist dicht; planen Sie für Transfers innerhalb der Stadt genügend Zeit ein. Kurze Strecken legen Sie am einfachsten mit dem Tuk-Tuk zurück, für längere Fahrten empfiehlt sich ein Fahrzeug mit Fahrer. Sehenswert sind neben Fort und Pettah der buddhistische Gangaramaya-Tempel am Beira-See, der Independence Square sowie das Nationalmuseum mit seiner Sammlung zur Geschichte der Insel.
Vom Bahnhof Colombo Fort fahren Züge der Küstenlinie Richtung Süden – die Fahrt dem Meer entlang nach Galle zählt zu den schönsten Bahnstrecken des Landes. Abends lohnt sich ein Spaziergang über das Galle Face Green, wo sich Einheimische zum Sonnenuntergang an den Essensständen treffen.
Für wen sich Colombo eignet
Colombo passt zu Reisenden, die Sri Lanka nicht nur von Stränden und Tempeln, sondern auch von seiner urbanen, gelebten Seite kennenlernen möchten. Als Auftakt oder Abschluss einer Rundreise, als Zwischenhalt vor den Badeferien an der West- oder Südküste oder als Stopover auf dem Weg nach Asien oder Australien ist die Stadt ideal. Gerne stellen wir Ihnen das passende Hotel in Colombo zusammen – abgestimmt auf Ihre Route, Ihr Budget und Ihre Reisezeit.
Shangri-La Colombo
ab CHF 134.– / pro Person
Colombo
Der grosszügige, im vierten Stockwerk liegende Swimmingpool bietet eine Rundumsicht auf die Stadt, die Port City...
Wallawwa
ab CHF 144.– / pro Person
Colombo
Ein Swimmingpool im idyllischen Garten bietet sich zum entspannen an. Im Z Spa werden verschiedene Massagen und...
Nyne Hotels - Lake Lodge
ab CHF 75.– / pro Person
Colombo
Eine Vielzahl von Ausflügen und Aktivitäten können über das Hotel organisiert werden. Golfplatz in der Nähe.
Colombo Court Hotel & Spa
ab CHF 55.– / pro Person
Colombo
Swimmingpool, Jacuzzi, Fitnesscenter, Spa, Bibliothek, Live Musik jeden Samstag
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Die beste Reisezeit für Colombo sind die Monate Dezember bis März: Dann ist es an der Westküste Sri Lankas überwiegend trocken und sonnig. Tropisch warm ist es ganzjährig bei rund 30 Grad. Auch während des Südwestmonsuns von Mai bis September ist ein Stopp problemlos möglich – die Schauer fallen meist kurz und heftig, dazwischen scheint immer wieder die Sonne.
Das hängt von Ihren Vorlieben ab: Rund um das Fort und die Uferpromenade Galle Face Green liegen viele gehobene Stadthotels mit Meerblick und kurzen Wegen zu Kolonialbauten und Restaurants. Cinnamon Gardens, das grüne Villenviertel um Viharamahadevi-Park und Nationalmuseum, ist deutlich ruhiger. Wer Stadt und Strand verbinden möchte, wählt Mount Lavinia mit Stadtstrand südlich des Zentrums.
Ein bis zwei Nächte genügen in der Regel, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Colombos zu erleben und entspannt in die Rundreise oder Badeferien zu starten. Da der internationale Flughafen Bandaranaike rund eine Fahrstunde nördlich der Stadt liegt, lohnt sich eine Übernachtung besonders bei später Ankunft oder frühem Abflug.
Sehenswert sind das historische Fort, das quirlige Basarviertel Pettah mit der rot-weissen Jami-Ul-Alfar-Moschee, der buddhistische Gangaramaya-Tempel am Beira-See, der Independence Square und das Nationalmuseum. Abends lohnt sich ein Spaziergang über das Galle Face Green, wo sich Einheimische zum Sonnenuntergang an den Essensständen treffen. Ein Highlight ist zudem die Küstenbahn nach Galle.
Colombo eignet sich für Reisende, die Sri Lanka auch von seiner urbanen, gelebten Seite kennenlernen möchten – ideal als Auftakt oder Abschluss einer Rundreise, als Zwischenhalt vor Badeferien an der West- oder Südküste oder als Stopover auf dem Weg nach Asien oder Australien. Ein bis zwei Nächte reichen dafür meist aus.
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