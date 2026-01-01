Der Yala Nationalpark ist das bekannteste und älteste Naturschutzgebiet in Sri Lanka. Der 1'500 km² grosse Park kann eine der dichtesten Leopardenpopulationen weltweit vorweisen und ist dementsprechend bei Besuchern sehr beliebt. Es wäre aber falsch «nur» wegen den Leoparden zum Yala Nationalpark reisen zu wollen. Der Park beheimatet zahlreiche Säugetier- und Vogelarten und hat auch landschaftlich mit Steppen, Dünen, Lagunen und einer malerischen Küsten­landschaft sehr viel zu bieten.

Leider kann der Park die Besuchermassen kaum bewältigen und daher ist es umso wichtiger, die richtige Wahl der Unterkunft und des Erlebnisses im Yala Nationalpark zu treffen, damit einem der Besuch auch tatsächlich als positives Erlebnis in Erinnerung bleibt.



Uga Chena Huts

Inmitten der wunderschönen, tropischen und wilden Natur befindet sich das luxuriöse Uga Chena Huts unweit vom Eingang des Yala Nationalparks.

In der weitläufigen Anlage verteilen sich 18 Pool Villen, die im Einklang mit der Natur in die herrliche Landschaft eingebettet sind. Die Villen bieten viel Privatsphäre und sind mit Liebe zum Detail, mit edlem Holz und natürlichen Materialien dekoriert worden. Sie sind mit den modernsten Annehmlichkeiten eines Luxusresorts ausgestattet und verfügen über eine Terrasse mit privatem Pool, Liegestühlen, Loungebereich und einer freistehenden Badewanne im Zimmer. Das wunderschöne Spa und der grosszügige Poolbereich laden zum Entspannen ein.