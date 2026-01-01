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Uga Chena Huts - Yala Nationalpark Safari - 2 Tage ab Colombo

Der Yala Nationalpark ist das bekannteste und älteste Naturschutzgebiet in Sri Lanka. Der 1'500 km² grosse Park kann eine der dichtesten Leopardenpopulationen weltweit vorweisen und ist dementsprechend bei Besuchern sehr beliebt. Es wäre aber falsch «nur» wegen den Leoparden zum Yala Nationalpark reisen zu wollen. Der Park beheimatet zahlreiche Säugetier- und Vogelarten und hat auch landschaftlich mit Steppen, Dünen, Lagunen und einer malerischen Küsten­landschaft sehr viel zu bieten.

Leider kann der Park die Besuchermassen kaum bewältigen und daher ist es umso wichtiger, die richtige Wahl der Unterkunft und des Erlebnisses im Yala Nationalpark zu treffen, damit einem der Besuch auch tatsächlich als positives Erlebnis in Erinnerung bleibt.

Uga Chena Huts
Inmitten der wunderschönen, tropischen und wilden Natur befindet sich das luxuriöse Uga Chena Huts unweit vom Eingang des Yala Nationalparks.

In der weitläufigen Anlage verteilen sich 18 Pool Villen, die im Einklang mit der Natur in die herrliche Landschaft eingebettet sind. Die Villen bieten viel Privatsphäre und sind mit Liebe zum Detail, mit edlem Holz und natürlichen Materialien dekoriert worden. Sie sind mit den modernsten Annehmlichkeiten eines Luxusresorts ausgestattet und verfügen über eine Terrasse mit privatem Pool, Liegestühlen, Loungebereich und einer freistehenden Badewanne im Zimmer. Das wunderschöne Spa und der grosszügige Poolbereich laden zum Entspannen ein.

Uga Chena Huts - Yala Nationalpark Safari - 2 Tage ab Colombo
ab CHF 890.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Süd- oder Westküste
Highlights:
- Ältestes Naturschutzgebiet Sri Lankas
- Dichteste Leopardenpopulation weltweit
- Zahlreiche weitere Wildtiere und Vögel
- Safaris im komfortablen Geländewagen
- Begleitung durch sehr erfahrenen Ranger
- Einzigartige Safari-Lodge direkt am Meer
- Eigene, edle Villa mit privatem Pool
- Restaurant mit traumhafter Aussicht
- Luxuriöses Spa zum Entspannen
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Colombo - Yala (M, A)

Transfer von Colombo oder vom Etappenort Ihrer Rundreise nach Yala. Am frühen Nachmittag erreichen Sie die Chena Huts, nahe am Haupteingang des Nationalparks. Ab jetzt ist Natur pur und geniessen angesagt. Am späteren Nachmittag begeben Sie sich auf eine Safari und halten Ausschau nach Elefanten, Leoparden, zahlreichen Vogelarten, Wild und Krokodilen. Zu den beeindruckendsten Erlebnissen im Park zählen zudem das Beobachten der heimischen Vögel während der Migration.

2. Tag Yala - Strandaufenthalt (F)

Frühmorgens unternehmen Sie eine weitere Exkursion, um zu sehen, wie die Tierwelt im Yala Nationalpark erwacht. Die Atmosphäre morgens im Park unterscheidet sich stark von derjenigen des Abends aufgrund unterschiedlicher Licht­ver­hältnisse und Temperaturen.

Nach dem Frühstück heisst es Abschied nehmen. Ihre Kurztour endet mit dem Transfer in Ihr Strandhotel an der Süd- oder Westküste Sri Lankas.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in den Uga Chena Huts
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel oder Flughafen Colombo bis Strandhotel West- oder Südküste
  • Englisch sprechendes Hotelpersonal und Englisch sprechender Park-Ranger/Geländewagen-Fahrer während den Tierbeobachtungen mit anderen Teilnehmern
  • Abreise täglich
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Sämtliche Getränke
  • Sämtliche Eintrittsgelder
Nicht enthalten
  • Visum für Sri Lanka

Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 890.– / pro Person

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