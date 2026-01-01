Sri Lanka Badeferien vom Spezialisten

Einst waren es buddhistische Mönche, die in dem traumhaften Land zweitausend Jahre lang Geschichte schrieben und bewahrten. Sie berichteten von Entstehung und Untergängen verschiedener Dynastien und vieler Despoten. Dies ist die Geschichte eines Landes, der man als Urlauber begegnet, weshalb Sri Lanka Ferien nicht nur zum Baden geeignet sind. Die (nur geografische) „Träne Indiens“ ist schön und wild, bietet aber dennoch eine einmalige Kultur. Undurchdringliche Dschungel und wunderbare Strände sind keine Gegensätze, sondern ergänzen sich gegenseitig.

Deshalb sind Sri Lanka Badeferien an den kilometerlangen paradiesischen Stränden eine gute Art, Strandferien zu verbringen. Verbinden Sie Sri Lanka Badeferien mit einer Reise durch das Land oder verknüpfen Sie sie mit einem der Ayurveda Hotels. Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei der Planung Ihrer Reise gerne weiter.