Glanzlichter Sri Lankas mit Uga ab Colombo

1 . Tag Colombo - Negombo Ihre Reiseleitung begrüsst Sie am internationalen Flughafen von Bandaranaike. Kurzer Transfer in Ihr nahe beim Flughafen gelegenes Boutique Hotel. Am Nachmittag besuchen Sie die Stadt Negombo, welche für den Fischfang, die europäischen Bauten aus der Kolonialzeit sowie den kilometerlangen goldfarbenen Sandstrand bekannt ist.

2 . Tag Negombo - Anuradhapura (F, A) Nachder heutigen cirka 3 ½-stündigen Fahrt zum kulturellen Dreieck, besuchen Sie die antike Hauptstadt des Landes, Anuradhapura, welche bis heute für ihre zahlreichen religiösen und archäologischen Stätten bekannt ist und zum Unesco Weltkulturerbe gehört. Nach einem spannenden Rundgang wartet bereits eine wunderschöne Pool Villa auf Sie. Rest des Tages zur freien Verfügung. Freuen Sie sich ein ganz besonderes und authentisches Dinner-Erlebnis im Uga Ulagalla.

3 . Tag Anuradhapura - Sigiriya - Anuradhapura (F, A) Am Morgen haben Sie die Möglichkeit Ihre herrliche Villa oder weitere Annehmlichkeiten des Hotels zu geniessen. Nachmittags erklimmen Sie den Sigriya Felsen mit der aus dem 5. Jahrhundert stammenden Sigiriya Festung. Der «Löwenfelsen» ragt 200 Meter empor und ist von beeindruckender Schönheit. Bezaubernd angelegte Wassergärten, die den Felsen umrahmen, ebenso wie die Fresken der «Wolkenmädchen», die über eine spiralförmige Treppe erreicht werden, erwarten Sie hier.

4 . Tag Anuradhapura - Nachchaduwa - Anuradhapura (F, A) Der heutige Morgen steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie die idyllische Ruhe im Hotel, begeben Sie sich auf eine spannende Velotour durch die ländliche Umgebung oder buchen Sie einen Ausflug über das Hotel. Am Nachmittag begeben Sie sich in einem Safari Jeep zum malerischen Nachchaduwa Stausee wo Sie eine abwechslungsreiche Flora und Fauna erwartet. Der krönende Abschluss des Tages ist ein herrliches Picknick zum Sonnenuntergang.

5 . Tag Anuradhapura - Polonnaruwa - Passekudah (F) Vom Landesinnern geht es heute auf an die traumhafte Ostküste der Insel. Auf etwa halbem Weg erreichen Sie die zweite mittelalterliche Königshauptstadt, Polon­naruwa, in der zwischen dem 16. und 18. Jahr­hundert geherrscht wurde und welche heute ebenfalls zum Unesco Weltkulturerbe gehört. Dieser Ort lässt auch heute noch das har­monische Miteinander verschiedener Kul­turen und Religio­nen erahnen; buddhistische und hinduistische Tempel finden in einem Komplex ihren Platz. Am Nachmittag erreichen Sie Ihr Strandhotel Uga Bay an der Ostküste.

6 . Tag Passekudah (F) Am heutigen Tag haben Sie Zeit, das bezaubernde Hotel und den traumhaften Strand zu geniessen oder nach Belieben Aktivitäten in der Umgebung zu unternehmen.

7 . Tag Passekudah - Yala (F, M, A) Nach dem Frühstück beginnt Ihre fünfstündige Fahrt in Richtung Südküste. Unterwegs Besuch eines Felsentempels mit sieben in den Stein gemeiselten Statuen, worunter sich auch die grösste Buddha Statue Sri Lankas befindet. Am späteren Nachmittag kommen Sie der beeindruckenden Tierwelt ganz nahe: Im ältesten Nationalpark Sri Lankas begeben Sie sich auf eine Fahrt mit dem Safari Jeep - halten Sie Ausschau nach Elefanten, Leoparden, zahlreichen Vogelarten, Wild, Feldhasen, Krokodilen und mehr.

8 . Tag Yala (F, M, A) Frühmorgens unternehmen Sie eine weitere Pirschfahrt, um zu sehen, wie die Tierwelt im Yala Nationalpark erwacht. Die Atmosphäre morgens im Park unterscheidet sich stark von derjenigen des Abends aufgrund unterschiedlicher Lichtverhältnisse und Temperaturen. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. Geniessen Sie in Ihre wunderschöne Villa, den Strand oder die restlichen Annehmlichkeiten des Hotels. Abends haben Sie noch ein letztes Mal die Möglichkeit mit dem Geländewagen auf Tierbeobachtung in den Nationalpark zu gehen (gegen Aufpreis).

9 . Tag Yala - Ella - Hatton (F, M, A) Nach dem Frühstück geht Ihre Reise heute weiter ins Hochland der Insel. Ihr Fahrer bringt Sie zum Bahnhof von Ella, wo die malerische Zugfahrt beginnt, welche herrliche Ausblicke auf die magische Landschaft gewährt.

10 . Tag Hatton (F, M, A) Am Vormittag tauchen Sie in die Welt des bekannten Ceylon Tee ein. Geniessen Sie die herrlich kühle Brise des Hochlandes, während Sie auf einer gemütlichen Tour durch die Teefelder alle interessanten Details rund um den Tee erfahren. Später stehen Ihnen vom Hotel unterschiedlichen Aktivitäen zur Auswahl, wobei Sie die idyllische Umgebung und traumhafte Natur erkunden können.

11 . Tag Hatton - Colombo - Negombo (F) Vom Hochland führt die Reise zurück an die Westküste der Insel. Von der ruhigen Natur in Hatton stürzen Sie sich heute in das quirlige Stadtleben von Colombo. Auf einer ca. vierstündigen Tuk Tuk Rundfahrt erhalten Sie spannende Einblicke in die Grossstadt und deren Geschichte.

12 . Tag Negombo - Colombo/Flughafen/Badeferien Hotel (F) Mit dem Transfer zum Flughafen oder zu Ihrem nächsten Hotel endet Ihre Rundreise.