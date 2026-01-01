Knecht Reisegruppe Gütesiegel
srilanka Reisen Gütesiegel
srilankareisen

Kulu Safaris - Yala Nationalpark Safari - 3 Tage ab Colombo

Der Yala Nationalpark ist das bekannteste und älteste Naturschutzgebiet in Sri Lanka. Der 1'500 km² grosse Park kann eine der dichtesten Leopardenpopulationen weltweit vorweisen und ist dementsprechend bei Besuchern sehr beliebt. Es wäre aber falsch «nur» wegen den Leoparden zum Yala Nationalpark reisen zu wollen. Der Park beheimatet zahlreiche Säugetier- und Vogelarten und hat auch landschaftlich mit Steppen, Dünen, Lagunen und einer malerischen Küsten­landschaft sehr viel zu bieten.

Leider kann der Park die Besuchermassen kaum bewältigen und daher ist es umso wichtiger, die richtige Wahl der Unterkunft und des Erlebnisses im Yala Nationalpark zu treffen, damit einem der Besuch auch tatsächlich als positives Erlebnis in Erinnerung bleibt.

Kulu Safaris
Das gemütliche Camp liegt nahe der Grenze zum Yala Nationalpark mitten in der Natur an einem idyllischen See. Es besteht aus fest installierten Safarizelten, welche über richtige Betten sowie eigener Heisswasser-Dusche und WC verfügen.

Diese sind etwas erhöht vom Boden auf einer hölzernen Plattform errichtet und mit Moskitonetzen ausgerüstet, so dass keine Insekten ins Zelt kriechen können. Im Lounge Zelt werden authentische, sehr leckere Mahlzeiten serviert. Tagsüber stehen Kajaks bereit oder Dschungel-Treks können organisiert werden. Das freundliche Personal ist sehr hilfsbereit und die Guides sind wahre Experten in Sachen Tierbeobachtungen. Das Camp engagiert sich zudem für einen umweltfreundlichen Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt.

Kulu Safaris - Yala Nationalpark Safari - 3 Tage ab Colombo
ab CHF 1240.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Süd- oder Westküste
Highlights:
- Ältestes Naturschutzgebiet Sri Lankas
- Dichteste Leopardenpopulation weltweit
- Zahlreiche weitere Wildtiere und Vögel
- Safaris im komfortablen Geländewagen
- Begleitung durch sehr erfahrenen Ranger
- Richtiges Safari-Feeling im Zeltcamp
- Traumhafte Lage direkt an einem See
- Sehr engagiertes und erfahrenes Personal
- 10 Fahrminuten zum Eingang des Block 1
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Colombo – Yala (M, A)

Transfer von Colombo oder vom Etappenort Ihrer Rundreise nach Yala. Am frühen Nachmittag erreichen Sie das Busch­camp, fernab von Hektik und Besuchermassen, an einem wenig besuchten Ort des Nationalparks. Jetzt beginnt Ihr Abenteuer. Am späteren Nachmittag begeben Sie sich auf eine dreistündige Exkursion mit modernen Toyota Land­crui­sern und halten Ausschau nach Elefanten, Leoparden, zahlreichen Vo­gel­arten, Wild und Krokodilen. Ihr Guide ist ein Experte in Sachen Wildlife und wird Ihnen Interessantes über Flora und Fauna berichten. Abends geniessen Sie ein herzhaftes Abend­essen unter dem Sternenhimmel.

2. Tag Yala (F, M, A)

Heute haben Sie nochmals Gelegenheit bei einer je dreistündigen Fahrt im Geländewagen am frühen Morgen und am späten Nachmittag weitere Tiere zu beobachten. Tagsüber können Sie sie es sich im Camp gemütlich machen und sich mit einem Buch oder mit Spielen unterhalten.

3. Tag Yala – Strandaufenthalt (F)

Nach dem Frühstück heisst es Abschied nehmen. Ihre Kurztour endet mit dem Transfer in Ihr Strandhotel an der Süd- oder Westküste Sri Lankas.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einem Safarizelt
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel oder Flughafen Colombo bis Strandhotel West- oder Südküste
  • Englisch sprechendes Hotelpersonal und Englisch sprechender Park-Ranger/Geländewagen-Fahrer während den Tierbeobachtungen mit anderen Teilnehmern
  • Abreise täglich
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Sämtliche Getränke
  • Sämtliche Eintrittsgelder
Nicht enthalten
  • Visum für Sri Lanka

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 1240.– / pro Person

Ähnliche Reisen