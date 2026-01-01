Kulu Safaris - Yala Nationalpark Safari - 3 Tage ab Colombo
Kulu Safaris - Yala Nationalpark Safari - 3 Tage ab Colombo
ab CHF 1240.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Süd- oder Westküste
Highlights:
- Ältestes Naturschutzgebiet Sri Lankas
- Dichteste Leopardenpopulation weltweit
- Zahlreiche weitere Wildtiere und Vögel
- Safaris im komfortablen Geländewagen
- Begleitung durch sehr erfahrenen Ranger
- Richtiges Safari-Feeling im Zeltcamp
- Traumhafte Lage direkt an einem See
- Sehr engagiertes und erfahrenes Personal
- 10 Fahrminuten zum Eingang des Block 1
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Colombo – Yala (M, A)
Transfer von Colombo oder vom Etappenort Ihrer Rundreise nach Yala. Am frühen Nachmittag erreichen Sie das Buschcamp, fernab von Hektik und Besuchermassen, an einem wenig besuchten Ort des Nationalparks. Jetzt beginnt Ihr Abenteuer. Am späteren Nachmittag begeben Sie sich auf eine dreistündige Exkursion mit modernen Toyota Landcruisern und halten Ausschau nach Elefanten, Leoparden, zahlreichen Vogelarten, Wild und Krokodilen. Ihr Guide ist ein Experte in Sachen Wildlife und wird Ihnen Interessantes über Flora und Fauna berichten. Abends geniessen Sie ein herzhaftes Abendessen unter dem Sternenhimmel.
2. Tag Yala (F, M, A)
Heute haben Sie nochmals Gelegenheit bei einer je dreistündigen Fahrt im Geländewagen am frühen Morgen und am späten Nachmittag weitere Tiere zu beobachten. Tagsüber können Sie sie es sich im Camp gemütlich machen und sich mit einem Buch oder mit Spielen unterhalten.
3. Tag Yala – Strandaufenthalt (F)
Nach dem Frühstück heisst es Abschied nehmen. Ihre Kurztour endet mit dem Transfer in Ihr Strandhotel an der Süd- oder Westküste Sri Lankas.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Safarizelt
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel oder Flughafen Colombo bis Strandhotel West- oder Südküste
- Englisch sprechendes Hotelpersonal und Englisch sprechender Park-Ranger/Geländewagen-Fahrer während den Tierbeobachtungen mit anderen Teilnehmern
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Getränke
- Sämtliche Eintrittsgelder
- Visum für Sri Lanka
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 1240.– / pro Person