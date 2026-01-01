Kulu Safaris - Yala Nationalpark Safari - 3 Tage ab Colombo

Der Yala Nationalpark ist das bekannteste und älteste Naturschutzgebiet in Sri Lanka. Der 1'500 km² grosse Park kann eine der dichtesten Leopardenpopulationen weltweit vorweisen und ist dementsprechend bei Besuchern sehr beliebt. Es wäre aber falsch «nur» wegen den Leoparden zum Yala Nationalpark reisen zu wollen. Der Park beheimatet zahlreiche Säugetier- und Vogelarten und hat auch landschaftlich mit Steppen, Dünen, Lagunen und einer malerischen Küsten­landschaft sehr viel zu bieten.

Leider kann der Park die Besuchermassen kaum bewältigen und daher ist es umso wichtiger, die richtige Wahl der Unterkunft und des Erlebnisses im Yala Nationalpark zu treffen, damit einem der Besuch auch tatsächlich als positives Erlebnis in Erinnerung bleibt.



Kulu Safaris

Das gemütliche Camp liegt nahe der Grenze zum Yala Nationalpark mitten in der Natur an einem idyllischen See. Es besteht aus fest installierten Safarizelten, welche über richtige Betten sowie eigener Heisswasser-Dusche und WC verfügen.

Diese sind etwas erhöht vom Boden auf einer hölzernen Plattform errichtet und mit Moskitonetzen ausgerüstet, so dass keine Insekten ins Zelt kriechen können. Im Lounge Zelt werden authentische, sehr leckere Mahlzeiten serviert. Tagsüber stehen Kajaks bereit oder Dschungel-Treks können organisiert werden. Das freundliche Personal ist sehr hilfsbereit und die Guides sind wahre Experten in Sachen Tierbeobachtungen. Das Camp engagiert sich zudem für einen umweltfreundlichen Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt.