Beruwela & Bentota Hotels im Überblick
Ferien in traumhaften Badeorten Sri Lankas
Beste Reisezeit für Beruwela und Bentota
Sri Lanka wird von zwei Monsunen geprägt: Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September Regen an die Süd- und Westküste, der Nordostmonsun trifft von Oktober bis Januar vor allem die Ostküste. Für Badeferien in Beruwela und Bentota eignen sich deshalb die Monate Dezember bis März am besten: Das Meer ist ruhig, die Sonne zeigt sich zuverlässig, und die Temperaturen bewegen sich tagsüber um die 30 Grad. Auch ausserhalb dieser Monate ist ein Aufenthalt möglich, Sie müssen dann jedoch mit kräftigen Schauern und höherem Wellengang rechnen. Dank des tropischen Klimas bleibt das Wasser ganzjährig angenehm warm.
Aktivitäten und Ausflüge rund um Bentota
Neben Baden und Wassersport bietet die Region abwechslungsreiche Ausflugsziele. Eine Bootsfahrt auf dem Bentota Ganga führt durch Mangrovenwälder, in denen Warane, Affen und zahlreiche Wasservögel leben. Ähnlich lohnend ist eine Flusssafari auf dem Madu-Fluss bei Balapitiya, dessen inselreiches Feuchtgebiet unter Schutz steht. In Ambalangoda gewähren die Werkstätten der Maskenschnitzer Einblick in ein traditionelles Handwerk, und die Festungsstadt Galle mit ihrem kolonialen Fort, das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, erreichen Sie in rund einer Stunde.
Die bereits erwähnte Aufzuchtstation in Kosgoda lässt sich gut mit einem Strandtag verbinden und zeigt anschaulich, wie verletzte und frisch geschlüpfte Meeresschildkröten geschützt werden.
Für wen sich Beruwela und Bentota eignen
Die beiden Orte passen zu unterschiedlichen Reisewünschen: Familien schätzen die ruhigen Badeabschnitte und die grosszügigen Resortanlagen, Aktive die Wassersportmöglichkeiten auf der Lagune, Erholungssuchende die Ayurveda-Angebote. Besonders bewährt hat sich die Kombination aus Rundreise und Badeferien: Nach Tagen mit Tempelbesuchen im Kulturdreieck, Teeplantagen im Hochland oder Safaris in den Nationalparks klingen die Ferien am Strand von Bentota entspannt aus. Unsere Sri-Lanka-Spezialisten stellen Ihnen gerne ein individuelles Programm zusammen, vom passenden Hotel direkt am Meer bis zur massgeschneiderten Route durch das Landesinnere.
Cinnamon Bentota Beach
ab CHF 140.– / pro Person
Bentota
Hübsche Poollandschaft mit zwei Pools und Kinderbecken. Toller Spa mit Ayurveda-Anwendungen, Fitnesscenter, Kids Club...
Nyne Hotels - Rock Villa
ab CHF 194.– / pro Person
Bentota
Von tropischem Grün umgebener Swimmingpool, kleiner aber feiner Spa-Bereich sowie Yoga-Angebot.
Nyne Hotels - The Muse
ab CHF 150.– / pro Person
Bentota
Schöner Poolbereich, der zum Entspannen einlädt. Wassersportaktivitäten wie Jet Ski werden auf Anfrage angeboten....
Taru Villas - The Long House
ab CHF 231.– / pro Person
Bentota
Gemütlicher Swimmingpool mit Sonnendeck, Liegen und Sonnenschirmen. Nebst einem Fitnesscenter bietet das Hotel ein...
Lanka Princess Ayurveda Hotel
ab CHF 74.– / pro Person
Beruwela
Grosses Ayurveda Kurzentrum mit zahlreichen Körper- und Beautybehandlungen, Yoga, Tai-Chi und Meditation. Mehrmals...
Thaala Bentota Resort
ab CHF 69.– / pro Person
Bentota
Im Garten befinden sich 2 Swimmingpools mit separatem Kinderbecken, Liegen und Sonnenschirme. Der sehr breite...
NH Bentota Ceysands Hotel
ab CHF 104.– / pro Person
Bentota
Geniessen Sie den schönen Strand oder den grossen Swimmingpool zum Sonnenbaden. Sehr beliebt sind die...
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Die beste Reisezeit für Badeferien in Beruwela und Bentota sind die Monate Dezember bis März: Das Meer ist ruhig, die Sonne zeigt sich zuverlässig und die Temperaturen liegen tagsüber um die 30 Grad. Ausserhalb dieser Zeit bringt der Südwestmonsun von Mai bis September kräftige Schauer und höheren Wellengang. Das Wasser bleibt dank des tropischen Klimas ganzjährig angenehm warm.
Beruwela und Bentota liegen an der Südwestküste Sri Lankas, rund zwei Autostunden südlich des internationalen Flughafens von Colombo. Dank dieser vergleichsweise kurzen Anreise eignen sich die beiden Nachbarorte ideal als Start- oder Endpunkt einer Rundreise durch Sri Lanka, etwa nach Tagen im Kulturdreieck, im Hochland oder in den Nationalparks.
Die Nachbarorte passen zu verschiedenen Reisewünschen: Familien schätzen die ruhigen Badeabschnitte und grosszügigen Resortanlagen, Aktive die Wassersportmöglichkeiten wie Surfen, Wasserski und Wakeboard auf der Lagune, Erholungssuchende die Ayurveda-Angebote. Besonders bewährt hat sich die Kombination aus Rundreise durch Sri Lanka und anschliessenden Badeferien am Strand von Bentota.
Empfehlenswert sind Bootsfahrten auf dem Bentota Ganga durch Mangrovenwälder mit Waranen, Affen und Wasservögeln sowie eine Flusssafari auf dem geschützten Madu-Fluss bei Balapitiya. Weitere Ziele: die Schildkröten-Aufzuchtstation in Kosgoda, die Maskenschnitzer-Werkstätten in Ambalangoda, der Botanische Garten «Brief Garden» bei Kalawila und die Festungsstadt Galle mit ihrem UNESCO-Weltkulturerbe-Fort, rund eine Stunde entfernt.
Ja, das Schwimmen im Meer ist in Beruwela und Bentota gefahrlos möglich, da einige vorgelagerte Inseln als natürliche Wellenbrecher dienen. Bentota ist zudem für seinen langen, breiten Sandstrand und die ruhige Lagune bekannt, in der auch Wassersport wie Wasserski und Wakeboard betrieben wird. Am ruhigsten ist das Meer von Dezember bis März.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Srilanka-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Nuwara Eliya Hotels und Unterkünfte
- Passekudah Hotels und Unterkünfte
- Sigiriya Habarana & Kandalama Reisen vom Spezia…
- Sinharaja Hotels: unsere Auswahl
- Tangalle Hotels: unsere Auswahl
- Trincomalee Hotels: unsere Auswahl
- Udawalawe Nationalpark Reisen vom Spezialisten
- Wadduwa & Kalutara Reisen vom Spezialisten
- Waikkal Hotels: unsere Auswahl
- Wilpattu Reisen vom Spezialisten
- Yala Nationalpark Hotels im Überblick
- Anduradhapura Hotels und Unterkünfte