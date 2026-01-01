Beste Reisezeit für Beruwela und Bentota

Sri Lanka wird von zwei Monsunen geprägt: Der Südwestmonsun bringt von Mai bis September Regen an die Süd- und Westküste, der Nordostmonsun trifft von Oktober bis Januar vor allem die Ostküste. Für Badeferien in Beruwela und Bentota eignen sich deshalb die Monate Dezember bis März am besten: Das Meer ist ruhig, die Sonne zeigt sich zuverlässig, und die Temperaturen bewegen sich tagsüber um die 30 Grad. Auch ausserhalb dieser Monate ist ein Aufenthalt möglich, Sie müssen dann jedoch mit kräftigen Schauern und höherem Wellengang rechnen. Dank des tropischen Klimas bleibt das Wasser ganzjährig angenehm warm.

Aktivitäten und Ausflüge rund um Bentota

Neben Baden und Wassersport bietet die Region abwechslungsreiche Ausflugsziele. Eine Bootsfahrt auf dem Bentota Ganga führt durch Mangrovenwälder, in denen Warane, Affen und zahlreiche Wasservögel leben. Ähnlich lohnend ist eine Flusssafari auf dem Madu-Fluss bei Balapitiya, dessen inselreiches Feuchtgebiet unter Schutz steht. In Ambalangoda gewähren die Werkstätten der Maskenschnitzer Einblick in ein traditionelles Handwerk, und die Festungsstadt Galle mit ihrem kolonialen Fort, das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, erreichen Sie in rund einer Stunde.

Die bereits erwähnte Aufzuchtstation in Kosgoda lässt sich gut mit einem Strandtag verbinden und zeigt anschaulich, wie verletzte und frisch geschlüpfte Meeresschildkröten geschützt werden.

Für wen sich Beruwela und Bentota eignen

Die beiden Orte passen zu unterschiedlichen Reisewünschen: Familien schätzen die ruhigen Badeabschnitte und die grosszügigen Resortanlagen, Aktive die Wassersportmöglichkeiten auf der Lagune, Erholungssuchende die Ayurveda-Angebote. Besonders bewährt hat sich die Kombination aus Rundreise und Badeferien: Nach Tagen mit Tempelbesuchen im Kulturdreieck, Teeplantagen im Hochland oder Safaris in den Nationalparks klingen die Ferien am Strand von Bentota entspannt aus. Unsere Sri-Lanka-Spezialisten stellen Ihnen gerne ein individuelles Programm zusammen, vom passenden Hotel direkt am Meer bis zur massgeschneiderten Route durch das Landesinnere.