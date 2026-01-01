Uga Chena Huts - Yala Nationalpark Safari - 3 Tage ab Colombo
Uga Chena Huts - Yala Nationalpark Safari - 3 Tage ab Colombo
ab CHF 1590.– / pro Person
ab Colombo bis Strandhotel Süd- oder Westküste
Highlights:
- Ältestes Naturschutzgebiet Sri Lankas
- Dichteste Leopardenpopulation weltweit
- Zahlreiche weitere Wildtiere und Vögel
- Safaris im komfortablen Geländewagen
- Begleitung durch sehr erfahrenen Ranger
- Einzigartige Safari-Lodge direkt am Meer
- Eigene, edle Villa mit privatem Pool
- Restaurant mit traumhafter Aussicht
- Luxuriöses Spa zum Entspannen
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Colombo - Yala (M, A)
Transfer von Colombo oder vom Etappenort Ihrer Rundreise nach Yala. Am frühen Nachmittag erreichen Sie die Chena Huts, nahe am Haupteingang des Nationalparks. Ab jetzt ist Natur pur und Geniessen angesagt. Am späteren Nachmittag begeben Sie sich auf eine erste Fahrt im Geländewagen und halten Ausschau nach Elefanten, Leoparden, zahlreichen Vogelarten, Wild und Krokodilen. Zu den beeindruckendsten Erlebnissen im Park zählen zudem das Beobachten der heimischen Vögel während der Migration.
2. Tag Yala (F, M, A)
Frühmorgens unternehmen Sie eine weitere Exkursion, um zu sehen, wie die Tierwelt im Yala Nationalpark erwacht. Die Atmosphäre morgens im Park unterscheidet sich stark von derjenigen des Abends aufgrund unterschiedlicher Lichtverhältnisse und Temperaturen. Tagsüber können Sie Ihre Pool Villa und die Annehmlichkeiten Ihres Resorts geniessen. Abends haben Sie die Möglichkeit nochmals auf einer abendlichen Geländewagenfahrt Tiere zu beobachten. Ihre Teilnahme hängt wahrscheinlich davon ab, ob Sie bei den vorherigen Fahrten die gewünschten Tiere bereits gesichtet haben oder nicht.
3. Tag Yala - Strandaufenthalt (F)
Nach dem Frühstück heisst es Abschied nehmen. Ihre Kurztour endet mit dem Transfer in Ihr Strandhotel an der Süd- oder Westküste Sri Lankas.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in den Uga Chena Huts
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel oder Flughafen Colombo bis Strandhotel West- oder Südküste
- Englisch sprechendes Hotelpersonal und Englisch sprechender Park-Ranger/Geländewagen-Fahrer während den Tierbeobachtungen mit anderen Teilnehmern
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Getränke
- Sämtliche Eintrittsgelder
- Visum für Sri Lanka
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 1590.– / pro Person