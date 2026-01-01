Höhepunkte Sri Lankas ab Colombo

1 . Tag Colombo Flughafen – Colombo Ayubowan - Herzlich willkommen in Sri Lanka! Nach Ankunft Transfer in Ihr Stadthotel in Colombo. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. Je nach Ankunftszeit kann am späteren Nachmittag optional eine spannende Rundfahrt per Tuk Tuk dazu gebucht werden, wo Sie die Sehenswürdigkeiten der quirligen Stadt erkunden (gegen Aufpreis).

2 . Tag Colombo – Dambulla – Sigiriya (F) Auf der heutigen circa vierstündigen Fahrt ins Landesinnere wartet bereits einer der zahlreichen Höhepunkte dieser Reise. Der Höhlen­tem­pel von Dambulla wurde von König Wala­gam­ba­hu im 1. Jahr­hundert vor Christi Geburt erbaut und zu Recht als Unesco Weltkulturstätte erklärt. Der Tem­pel um­fasst einen Komplex aus fünf Höhlen, in denen sich mehr als 2'000 m² Decken- und Wandmalereien befinden. Zudem er­öffnet der Tempel einen Blick auf über 150 Buddha Dar­stel­lungen von denen sich eine, aus dem Fels gehauen, über 14 Meter streckt.

3 . Tag Sigiriya (F) Der heutige Tag beginnt sportlich. Der 200 Meter in die Höhe ragende Sigiriya Felsen (auch «Löwenfelsen» genannt) stammt aus dem 5. Jahrhundert und diente als Felsenfestung. Heute zählt das beeindruckende Bauwerk ebenfalls zum Unesco Weltkulturerbe. Zu der Festung gehören unter anderem die Fresken der «Wol­ken­mädchen von Sigiriya», die nur über eine geschützte Treppe erreichbar sind sowie grossflächige Gar­ten­anlagen, de­ren Was­ser­gärten den beeindruckenden Felssockel um­ringen. Es folgt ein Spaziergang durch die schöne Land­schaft zu einem kleinen Dorf, wo Sie in das ländliche Leben Sri Lankas eintauchen.

4 . Tag Sigiriya – Polonnaruwa – Minneriya/Kaudulla – Sigiriya (F) Am Vormittag machen Sie sich auf, das mittelalterliche König­reich Polon­naruwa zu entdecken, in dem zwischen dem 16. und 18. Jahr­hundert geherrscht wurde. Dieser Ort lässt auch heute noch das har­monische Miteinander verschiedener Kul­turen und Religio­nen erahnen; buddhistische und hinduistische Tempel finden in einem Komplex ihren Platz. Nachmit­tags treffen Sie während einer Fahrt mit dem Jeep bestimmt auf Elefanten, welche sich am Wasser erfrischen. Zwischen Juni und September können Herden mit bis zu 300 Tieren im Minneriya National Park bewundert werden. In den darauf folgenden Monaten ziehen die grossen grauen Rie­sen in Richtung Kaudulla Park, wo sich die Tiere in kleinen Herden, aber nicht minder spektakulär, präsentieren.

5 . Tag Sigiriya - Kandy (F) Die heutige Fahrt bringt Sie nach Kandy. «Das Herz Sri Lankas» liegt eingebettet in eine liebliche Hügellandschaft. Für viele Sri Lanker ist Kandy das Synonym für singhalesische Kultur und Identität. Sie besuchen die Schätze der Stadt und eine der wichtigsten religiösen Stätte des Landes, den sagenumwobenen «Tempel des heiligen Zahns», dem man nachsagt, eine Zahnreliquie Buddhas zu beherbergen.

6 . Tag Kandy - Nuawara Eliya - Haputale (F) Die Strasse ins Hochland nach Nuwara Eliya windet sich entlang der malerischen Kulisse und üppiger Teeplantagen. Fas­zi­nierend ist auch der Temperatur- und Vegetationswechsel, der sich während der Fahrt einstellt und der den Teeanbau, der in dieser Region eine besonders wichtige Rolle spielt, begünstigt. Im Hochland besteigen Sie schliesslich einen lokalen Zug, der sich seinen Weg durch spektakuläre Landschaften bis nach Haputale ebnet - halten Sie Ihren Fotoapparat bereit!

7 . Tag Haputale - Ella - Haputale (F) Eine kurvenreiche Fahrt bringt Sie in die Region Ella mit im­posanten Wasserfällen, Höhlen und Schluchten. Geniessen Sie eine etwa 45 minütige Wanderung auf steilen Pfaden zum 1'615 m hohen «Lipton Seat», genannt nach dem schottischen Teebaron Sir Thomas Lipton. Die grossartige Aus­sicht lässt einem die Anstrengungen des Auf­stiegs vergessen. Sie besuchen eine Teefabrik und lernen die Qualitätsunterschiede des Tees und dessen Herstel­lungs­­prozesse näher kennen.

8 . Tag Haputale - Galle (F) Nach dem Frühstück führt Sie Ihre Reise aus dem Hochland weiter an die Südküste, nach Galle. Am äussersten, südwestlichen Küstenabschnitt der Insel gelegen, wurde die Galle Festung im 16. Jahrhundert von den Portugiesen erbaut. Als die Holländer im 17. Jahrhundert die Führung übernahmen, entwickelte sich das Fort zu Sri Lan­kas Haupthafen und zum wichtigsten Handelszentrum. Da die Briten im 18. Jahrhundert nur wenig veränderten, ist die Festung, so wie Besucher sie heutzutage erleben, authentischer Zeitzeuge des Festungsbaus im 17. Jahrhundert.

9 . Tag Galle - Strandaufenthalt/Colombo (F) Nach dem Frühstück endet Ihre Rundreise mit dem Transfer in Ihr Strandhotel an der Süd- oder Westküste Sri Lankas oder wir bringen Sie nach Co­lom­bo in die Stadt oder zum Flughafen.