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Kumu Beach

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Balapitiya

Klasse statt Masse ist hier das Motto. Die familiäre Atmosphäre, die fantastische Küche und die tolle Sicht auf den Ozean bilden hervorragende Bedingungen für erholsame Ferientage.

Beschreibung

Einleitung
Ein grosser Infinity Pool und ein ge­mütlicher Spa-Bereich laden zum Entspannen ein. Wind­surfen, Jet Skiing, Hochsee-Fischen sowie zahlreiche Aus­flüge, unter anderem zum Schildkröten Schutzprojekt bei Kosgoda können vor Ort organisiert werden.
Lage
Das kleine Bijou liegt direkt am Anfang eines feinen Sandstrandes südlich von Balapitiya. Das kleine Stadt­zentrum ist cirka 1 km entfernt. Die Fahrzeit zum nördlich gelegenen Bentota oder südlich gelegenen Hikkaduwa mit Res­taurants und touristischer Infrastruktur beträgt cirka 30 Minuten. Die historische Stadt Galle ist cirka 1 Fahrstunde entfernt. Es be­finden sich keine Restaurants in Gehdistanz. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt cirka 2 Stunden.
Angebot
Im eleganten, familiären à la carte Restau­rant können Sie sowohl Drinnen als auch auf der grossen Terrasse unter dem Sternenhimmel speisen. Mit Blick auf das Meer werden die Gäste mit Meeresfrüchten und einer Aus­wahl an traditionellen und internationalen Gerichten verwöhnt. Drinks und leichte Snacks werden den ganzen Tag über im Restaurant serviert.
Zimmer

Die 10 geschmackvollen Zimmer und Suiten sind im traditionellen Stil und mit viel Teakholz eingerichtet. Sie bieten viel Platz und verteilen sich auf zweistöckige Häuser, welche alle zur Meerseite gerichtet sind. Zur modernen Ausstattung zählen Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Geräumiges Badzimmer mit Regendusche.
Oceanview Bedroom (4): 50 m² grosse und sehr gemütlich eingerichtete Zimmer mit Himmelbett und Mosiktonetz und Balkon oder Veranda mit Blick auf den Garten und das Meer.
Oceanview Suite (4): 75 m² grosse, luxuriös eingerichtete Suiten mit Himmelbett, Moskitonetz und Lounge mit bequemem Sofa.

Die Suiten im Erdgeschoss verfügen über eine Terrasse mit direktem Zugang zum Garten und zusätzlicher Aussendusche. Die Suiten im 1. Stock bieten einen geräumigen Balkon mit Blick auf Pool, Meer und Garten.

ab CHF 172.– / pro Person

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