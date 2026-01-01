Die 10 geschmackvollen Zimmer und Suiten sind im traditionellen Stil und mit viel Teakholz eingerichtet. Sie bieten viel Platz und verteilen sich auf zweistöckige Häuser, welche alle zur Meerseite gerichtet sind. Zur modernen Ausstattung zählen Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Geräumiges Badzimmer mit Regendusche.

Oceanview Bedroom (4): 50 m² grosse und sehr gemütlich eingerichtete Zimmer mit Himmelbett und Mosiktonetz und Balkon oder Veranda mit Blick auf den Garten und das Meer.

Oceanview Suite (4): 75 m² grosse, luxuriös eingerichtete Suiten mit Himmelbett, Moskitonetz und Lounge mit bequemem Sofa.

Die Suiten im Erdgeschoss verfügen über eine Terrasse mit direktem Zugang zum Garten und zusätzlicher Aussendusche. Die Suiten im 1. Stock bieten einen geräumigen Balkon mit Blick auf Pool, Meer und Garten.