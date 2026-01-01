Nur sechs luxuriöse und einzigartige Suiten befinden sich in diesem wunderschönen Anwesen und kombinieren gekonnt Design-Elemente der geschichtlichen Vergangenheit mit modernsten Annehmlichkeiten. Die Einrichtung ist sehr klassisch und stilvoll mit viel Platz. Es erwarten Sie Himmelbetten aus Holz und Wohnbereiche mit toller Aussicht. Auch die Badezimmer mit teils freistehender Badewanne und begehbarer Dusche können sich sehen lassen. Ein Butler Service ist rund um die Uhr für Sie verfügbar.

Alle Suiten sind ausgestattet mit Ventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, Musikanlage, Telefon, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Um Ihren Aufenthalt noch unvergesslicher zu machen ist im Zimmerpreis bereits folgendes eingeschlossen: Frühstück, Mittagessen und Abendessen, Getränke inkl. lokalem Bier, Hauswein und lokale Spirituosen, High Tea jeden Nachmittag, Minibar im Zimmer und Wäscheservice (6 Kleidungsstücke pro Zimmer/pro Tag)

The Lane Suites (2): 843-958 m² gross mit eigenem Kamin und freistehender Badewanne

The Pekoe Suites (2): 398-439 m² gross mit grossen Fenstern, herrlicher Panorama-Sicht sowie ebenfalls mit freistehender Badewanne

The Planter’s Suites (2): 416-444 m² gross mit malerischer Aussicht in den Garten und begehbarer Dusche.