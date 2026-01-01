Uga Halloowella
Hatton
Beschreibung
Einleitung
Vom wunderschönen Infinity Pool geniessen Sie eine Aussicht ins Grüne und auf das Castlereagh Reservoir, den hiesigen Stausee. Geniessen Sie einfach die Ruhe oder unternehmen Sie spannende Ausflüge in die Umgebung. Wandern Sie den traumhaften «Pekoe Trail», der nach einer Teesorte der Region benannt ist und Ihnen die Natur und Kultur der Region näherbringt, paddeln Sie mit dem Kayak durch das kühle Wasser des Sees oder besuchen Sie eine lokale Teefabrik. Auch Velofahren und Kochkurse gehören zum Angebot.
Lage
In den ruhigen Hügeln von Hatton gelegen im Landesinneren. Die Umgebung ist geprägt vom Teeanbau. Der Flughafen Colombo ist ca. 4 – 4.5 Stunden Fahrzeit entfernt, zur Küste (Süden/Südwesten) sind um die 5 Stunden. Kandy ist in etwa 3 Stunden zu erreichen. Es gibt auch die Möglichkeit ab Colombo mit dem Helikopter anzureisen.
Angebot
Kulinarisch hochstehende Erlebnisse mit den frischesten Produkten aus dem Hochland gehören zum All-Inclusive Paket des Resorts. Es erwarten Sie Einflüsse aus aller Welt, ob Sie im Restaurant oder draussen im Garten speisen. Selbstverständlich gibt es auf Wunsch auch Tea Tastings.
Zimmer
Alle Suiten sind ausgestattet mit Ventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, Musikanlage, Telefon, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Um Ihren Aufenthalt noch unvergesslicher zu machen ist im Zimmerpreis bereits folgendes eingeschlossen: Frühstück, Mittagessen und Abendessen, Getränke inkl. lokalem Bier, Hauswein und lokale Spirituosen, High Tea jeden Nachmittag, Minibar im Zimmer und Wäscheservice (6 Kleidungsstücke pro Zimmer/pro Tag)
Nur sechs luxuriöse und einzigartige Suiten befinden sich in diesem wunderschönen Anwesen und kombinieren gekonnt Design-Elemente der geschichtlichen Vergangenheit mit modernsten Annehmlichkeiten. Die Einrichtung ist sehr klassisch und stilvoll mit viel Platz. Es erwarten Sie Himmelbetten aus Holz und Wohnbereiche mit toller Aussicht. Auch die Badezimmer mit teils freistehender Badewanne und begehbarer Dusche können sich sehen lassen. Ein Butler Service ist rund um die Uhr für Sie verfügbar.
Alle Suiten sind ausgestattet mit Ventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, Musikanlage, Telefon, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Um Ihren Aufenthalt noch unvergesslicher zu machen ist im Zimmerpreis bereits folgendes eingeschlossen: Frühstück, Mittagessen und Abendessen, Getränke inkl. lokalem Bier, Hauswein und lokale Spirituosen, High Tea jeden Nachmittag, Minibar im Zimmer und Wäscheservice (6 Kleidungsstücke pro Zimmer/pro Tag)
The Lane Suites (2): 843-958 m² gross mit eigenem Kamin und freistehender Badewanne
The Pekoe Suites (2): 398-439 m² gross mit grossen Fenstern, herrlicher Panorama-Sicht sowie ebenfalls mit freistehender Badewanne
The Planter’s Suites (2): 416-444 m² gross mit malerischer Aussicht in den Garten und begehbarer Dusche.
ab CHF 366.– / pro Person
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