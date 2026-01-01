Beschreibung

Einleitung Im Garten befinden sich 2 Swim­­ming­pools mit separatem Kinderbecken, Liegen und Son­nen­­­­schirme. Der sehr breite und lange Sand­strand lädt zu ausgedehnten Strandspaziergängen ein. Im hübschen Spa mit Sauna geniessen Sie woh­l­tuende Wel­l­ness­­­be­hand­lungen und Massagen. Fitnesscenter, Yoga sowie diverse Wassersportarten und weitere Aktivitäten werden angeboten, es können auch Ausflüge in die Umgebung organisiert werden. In der Hochsaison finden regelmässige Abend­­­­unterhaltungs­programme wie Live-Musik und Shows statt.

Lage Direkt am kilometerlangen, breiten Sandstrand von Bentota gelegen. Ins Zentrum mit einigen Restaurants und Geschäften sind es etwa zehn Gehminuten. Hinter dem Hotel verläuft die Bahnlinie Colombo-Galle, die aber kaum stört. Die Transferzeit zum internationalen Flughafen beträgt ungefähr 2½ Stunden.

Angebot Das halboffene «Breeze» Restaurant mit Terrasse bietet Pool- und Gartenblick und serviert lokale Küche, sowie Seafood und internationale Favoriten in lockerer Atmosphäre. Für einen erfrischenden Cocktail oder ein Glas Wein und nette Gespräche stehen das «The Loft», direkt am Meer vorne, sowie die «Chatters Bar» zur Verfügung.