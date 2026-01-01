Thaala Bentota Resort
Bentota
Beschreibung
Einleitung
Im Garten befinden sich 2 Swimmingpools mit separatem Kinderbecken, Liegen und Sonnenschirme. Der sehr breite und lange Sandstrand lädt zu ausgedehnten Strandspaziergängen ein. Im hübschen Spa mit Sauna geniessen Sie wohltuende Wellnessbehandlungen und Massagen. Fitnesscenter, Yoga sowie diverse Wassersportarten und weitere Aktivitäten werden angeboten, es können auch Ausflüge in die Umgebung organisiert werden. In der Hochsaison finden regelmässige Abendunterhaltungsprogramme wie Live-Musik und Shows statt.
Lage
Direkt am kilometerlangen, breiten Sandstrand von Bentota gelegen. Ins Zentrum mit einigen Restaurants und Geschäften sind es etwa zehn Gehminuten. Hinter dem Hotel verläuft die Bahnlinie Colombo-Galle, die aber kaum stört. Die Transferzeit zum internationalen Flughafen beträgt ungefähr 2½ Stunden.
Angebot
Das halboffene «Breeze» Restaurant mit Terrasse bietet Pool- und Gartenblick und serviert lokale Küche, sowie Seafood und internationale Favoriten in lockerer Atmosphäre. Für einen erfrischenden Cocktail oder ein Glas Wein und nette Gespräche stehen das «The Loft», direkt am Meer vorne, sowie die «Chatters Bar» zur Verfügung.
Zimmer
Die 75 modern gestalteten Zimmer sind in 2-3 stöckigen Hotelflügeln untergebracht. Sie sind mit warmen Erdfarben dekoriert und verfügen alle über einen Balkon oder Terrasse mit Sicht in die tropische, luftige Gartenanlage und das Meer. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Standard (16): 31 m² (inkl. Aussenfläche) grosse, hübsche Zimmer mit Dusche.
Superior (45): Gleiche Einrichtung wie Standard, aber mit 38 m² noch etwas geräumiger.
Deluxe (12): Mit 83 m² sehr grosszügige Zimmer mit gemütlicher Sitzecke mit Sofa, sowie zusätzlich einer Kaffeemaschine und Bad mit Badewanne und separater Dusche.
Standard (16): 31 m² (inkl. Aussenfläche) grosse, hübsche Zimmer mit Dusche.
Superior (45): Gleiche Einrichtung wie Standard, aber mit 38 m² noch etwas geräumiger.
Deluxe (12): Mit 83 m² sehr grosszügige Zimmer mit gemütlicher Sitzecke mit Sofa, sowie zusätzlich einer Kaffeemaschine und Bad mit Badewanne und separater Dusche.
ab CHF 69.– / pro Person
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