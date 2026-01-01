Uga Riva
Negombo
Beschreibung
Einleitung
Entspannen Sie am Pool, geniessen Sie die Ruhe der exotischen Umgebung und entspannen Sie abends bei einem erfrischenden Cocktail.
Lage
Nur eine halbe Stunde nördlich vom Colombo Flughafen entfernt, im Landesinneren, was es zu einem idealen Ausgangspunkt vor oder nach einer Rundreise durch das Land macht. Zur Küste und nach Negombo sind es ca. 10 Fahrminuten.
Angebot
Das ausgezeichnete Restaurant serviert innovative Fusionküche und authentische srilankische Spezialitäten auf hohem Niveau aus den besten lokalen Zutaten. Sie haben auch die Möglichkeit in Ihrer Suite zu dinieren. Bar mit leckeren Cocktails.
Zimmer
Die sieben Gästezimmer sind alle im Herrenhaus untergebracht und alle einzigartig in Raumaufteilung und Design. Die Einrichtung besteht aus restaurierten Möbeln im klassischen Stil und wird ergänzt mit moderner Kunst lokaler Künstler. Komfortable Ausstattung mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Kaffeemaschine, Teekocher, Minibar, Safe und Föhn. Badezimmer mit Regendusche.
Die Zimmer sind nebeneinander und teilen eine Veranda und es gibt einen privaten Essbereich für Abendessen, der nur von dieser Zimmerkategorie genutzt wird.
Die sieben Gästezimmer sind alle im Herrenhaus untergebracht und alle einzigartig in Raumaufteilung und Design. Die Einrichtung besteht aus restaurierten Möbeln im klassischen Stil und wird ergänzt mit moderner Kunst lokaler Künstler. Komfortable Ausstattung mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Kaffeemaschine, Teekocher, Minibar, Safe und Föhn. Badezimmer mit Regendusche.
Deluxe (3): 40 m² grosse Zimmer mit Sicht in den grünen Garten rundherum.
Superior (3): Leicht grössere Zimmer (ca. 43 m²) mit traditionellen Himmelbetten mit Holzsäulen.
Die Zimmer sind nebeneinander und teilen eine Veranda und es gibt einen privaten Essbereich für Abendessen, der nur von dieser Zimmerkategorie genutzt wird.
Premier Suite (1): Fast 90 m² grosse Suiten mit Himmelbett, separatem Wohnzimmer, grosszügigem Badezimmer und eine Veranda mit Esstisch für private Abendessen. Blick auf den tropischen Garten, Privatsphäre vorhanden.
ab CHF 114.– / pro Person
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