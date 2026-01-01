Die sieben Gästezimmer sind alle im Herrenhaus untergebracht und alle einzigartig in Raumaufteilung und Design. Die Einrichtung besteht aus restaurierten Möbeln im klassischen Stil und wird ergänzt mit moderner Kunst lokaler Künstler. Komfortable Ausstattung mit Klimaanlage, Deckenventilator, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Kaffeemaschine, Teekocher, Minibar, Safe und Föhn. Badezimmer mit Regendusche.

Deluxe (3): 40 m² grosse Zimmer mit Sicht in den grünen Garten rundherum.

Superior (3): Leicht grössere Zimmer (ca. 43 m²) mit traditionellen Himmelbetten mit Holzsäulen.

Die Zimmer sind nebeneinander und teilen eine Veranda und es gibt einen privaten Essbereich für Abendessen, der nur von dieser Zimmerkategorie genutzt wird.

Premier Suite (1): Fast 90 m² grosse Suiten mit Himmelbett, separatem Wohnzimmer, grosszügigem Badezimmer und eine Veranda mit Esstisch für private Abendessen. Blick auf den tropischen Garten, Privatsphäre vorhanden.