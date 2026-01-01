In Colombo 03, direkt an der lebhaften Duplication Road gelegen. Einkaufs-, Verpflegungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung. Den Bambalapitiya Bahnhof erreicht man in 10 Minuten zu Fuss. Der internationale Flughafen Colombo Bandaranaika liegt ca. eine Fahrstunde entfernt.

Die 31 Zim­mer und Suiten sind eingerichtet im schlichten, klassischen Stil mit modernen Akzenten. Alle sind ausgestattet mit Kli­ma­­­­­an­lage, Bad mit Regendusche, Fernseher, gratis Inter­net­­­zu­gang, Mini Bar, Safe, Tee-/Kaffeekocher. Butler Service ist verfügbar in allen Kategorien.

Deluxe (11): Gemütlich eingerichtete Zimmer mit 25 m² Wohnfläche.

Superior Deluxe (5): 30 m² gross. Die Zimmer im Erdgeschoss verfügen zusätzlich über einen privaten, kleinen Innenhof.

Suite (15): 45 m² grosse Suiten, jede individuell gestaltet. Sie sind zusätzlich ausgestattet mit einem iMac Computer, Saftpresse und Dolce Gusto Kaffeemaschine. Die Suiten im Erdgeschoss verfügen ebenfalls über einen privaten, kleinen Innenhof.