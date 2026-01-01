Colombo Court Hotel & Spa
Colombo
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Jacuzzi, Fitnesscenter, Spa, Bibliothek, Live Musik jeden Samstag
Lage
In Colombo 03, direkt an der lebhaften Duplication Road gelegen. Einkaufs-, Verpflegungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten befinden sich in der Umgebung. Den Bambalapitiya Bahnhof erreicht man in 10 Minuten zu Fuss. Der internationale Flughafen Colombo Bandaranaika liegt ca. eine Fahrstunde entfernt.
Angebot
Zwei Restaurants mit internationaler Küche, Wein Lounge, zwei Bars, eine davon Rooftop Bar & Café
Zimmer
Die 31 Zimmer und Suiten sind eingerichtet im schlichten, klassischen Stil mit modernen Akzenten. Alle sind ausgestattet mit Klimaanlage, Bad mit Regendusche, Fernseher, gratis Internetzugang, Mini Bar, Safe, Tee-/Kaffeekocher. Butler Service ist verfügbar in allen Kategorien.
Deluxe (11): Gemütlich eingerichtete Zimmer mit 25 m² Wohnfläche.
Superior Deluxe (5): 30 m² gross. Die Zimmer im Erdgeschoss verfügen zusätzlich über einen privaten, kleinen Innenhof.
Suite (15): 45 m² grosse Suiten, jede individuell gestaltet. Sie sind zusätzlich ausgestattet mit einem iMac Computer, Saftpresse und Dolce Gusto Kaffeemaschine. Die Suiten im Erdgeschoss verfügen ebenfalls über einen privaten, kleinen Innenhof.
Deluxe (11): Gemütlich eingerichtete Zimmer mit 25 m² Wohnfläche.
Superior Deluxe (5): 30 m² gross. Die Zimmer im Erdgeschoss verfügen zusätzlich über einen privaten, kleinen Innenhof.
Suite (15): 45 m² grosse Suiten, jede individuell gestaltet. Sie sind zusätzlich ausgestattet mit einem iMac Computer, Saftpresse und Dolce Gusto Kaffeemaschine. Die Suiten im Erdgeschoss verfügen ebenfalls über einen privaten, kleinen Innenhof.
ab CHF 55.– / pro Person
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