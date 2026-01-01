Karpaha Sands
Passekudah
Beschreibung
Einleitung
Entspannen Sie sich am feinsandigen Sandstrand, geniessen Sie den Ozean oder den wunderschönen Infinitypool. Das resorteigene Spa bietet ayurvedische Behandlungen und Massagen an. Vielfältige Aktivitäten wie Kayak, Fischen, Schnorcheln, Beachvolleyball, Veloverleih, private Kinoabende, Koch- und Cocktailkurse, Katamaran-Ausflüge, Henna und weitere Aktivitäten werden angeboten. Ausserdem gibt es eine gemütliche Bibliothek mit Lounges und Spielen. Weitere Wassersportmöglichkeiten und Reiten ist in der Nähe möglich.
Lage
Abgelegen an der 15 km langen Kalkudah Bucht, einer der schönsten Strände des Landes befindet sich dieses traumhafte Resort. Perfekt eingebettet in die tropische Natur. Etwa 20 Minuten nach Passekudah, eine Stunde von Polonnaruwa und 6 Stunden vom internationalen Flughafen Colombo entfernt.
Angebot
Geschmackvolle sri lankische Küche sowie auch westliche Menüs geniessen Sie im halboffenen Strandrestaurant im ersten Stock mit wunderbarer Sicht. Gekocht wird mit den frischesten Zutaten der Region, Gemüse und Früchte aus dem eigenen Garten sowie täglich frisch gefangene Meeresfrüchte. Auf Wunsch können Sie auch in Ihrem Zimmer oder am Pool dinieren.
Zimmer
Die 17 Zeltsuiten sind perfekt in die tropische Umgebung eingebettet, bieten viel Privatsphäre und sind modern und mit vielen natürlichen Materialien und Designstücken eingerichtet. Sie verfügen über eine Klimaanlage, Deckenventilator, Smartphone, gratis Internetzugang, Bluetooth-Boxen, Fernseher (auf Anfrage), Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Grosszügiges Badezimmer mit freistehender Badewanne und eine grosse Aussendusche.
Die grosse Terrasse und die Outdoor-Dusche machen 50 m² der Fläche aus.
Die 17 Zeltsuiten sind perfekt in die tropische Umgebung eingebettet, bieten viel Privatsphäre und sind modern und mit vielen natürlichen Materialien und Designstücken eingerichtet. Sie verfügen über eine Klimaanlage, Deckenventilator, Smartphone, gratis Internetzugang, Bluetooth-Boxen, Fernseher (auf Anfrage), Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Grosszügiges Badezimmer mit freistehender Badewanne und eine grosse Aussendusche.
Palam Beachfront Suite (9): 110 m² grosse Zelte mit Kingsize Bett und bequemer Sofaecke direkt am Strand mit Blick auf das Meer.
Die grosse Terrasse und die Outdoor-Dusche machen 50 m² der Fläche aus.
Kolaya Garden Suite (6): Mit insgesamt 90 m² (davon 50 m² Innenbereich) etwas kleiner, dafür mit grossem privatem Garten rundherum.
Seed Family Suite (2): Die riesigen Suiten beherbergen 180 m², davon 100 m² Innenbereich mit 2 Schlafzimmern mit jeweils eigenem Bad und ein Wohnzimmer. Die Terrasse mit Esstisch und der weitläufige private Garten mit Lounges eignet sich perfekt für Familien.
ab CHF 95.– / pro Person
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