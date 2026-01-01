Die 17 Zeltsuiten sind perfekt in die tropische Umgebung eingebettet, bieten viel Privatsphäre und sind modern und mit vielen natürlichen Materialien und Designstücken eingerichtet. Sie verfügen über eine Klimaanlage, Deckenventilator, Smartphone, gratis Internetzugang, Bluetooth-Boxen, Fernseher (auf Anfrage), Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Grosszügiges Badezimmer mit freistehender Badewanne und eine grosse Aussendusche.

Palam Beachfront Suite (9): 110 m² grosse Zelte mit Kingsize Bett und bequemer Sofaecke direkt am Strand mit Blick auf das Meer.

Die grosse Terrasse und die Outdoor-Dusche machen 50 m² der Fläche aus.

Kolaya Garden Suite (6): Mit insgesamt 90 m² (davon 50 m² Innenbereich) etwas kleiner, dafür mit grossem privatem Garten rundherum.

Seed Family Suite (2): Die riesigen Suiten beherbergen 180 m², davon 100 m² Innenbereich mit 2 Schlafzimmern mit jeweils eigenem Bad und ein Wohnzimmer. Die Terrasse mit Esstisch und der weitläufige private Garten mit Lounges eignet sich perfekt für Familien.