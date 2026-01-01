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Schöner tropischer Strand in Kuba

Varadero Reisen

Die perfekten tropischen Strandferien vom Spezialisten

Varadero, auf der gewundenen und langgezogenen Hicacos Halbinsel am Atlantik gelegen, steht an der Spitze von Kubas wichtiger Tourismusindustrie. Reisende aus aller Welt werden vor allem von den umwerfenden weissen Sandstränden angezogen. Wegen seines ununterbrochenen, zwanzig Kilometer langen Strandes zählt Varadero zu den beliebtesten und schönsten Badeferienorten von Kuba. Die Anreise nach Varadero erfolgt entweder mit einem Direktflug oder über die kubanische Hauptstadt Havanna. Ein riesiges Angebot an Hotels und schicken Strandresorts steht Ihnen hier zur Auswahl.

Wenn Sie nach einer Kuba Rundreise ein paar entspannte und unbeschwerte Tage an einem der schönsten Strände der Karibik verbringen möchten, sind Sie in Varadero am richtigen Ort gelandet. Und wenn Sie Wassersport aller Art mögen: die Einladung gilt. Während die Kids sich im sicheren Hotelpool auspowern, ist Ihnen vielleicht nach Wind- oder Kitesurfen, Tauchen, Schnorcheln, Wasserski oder Parasailing. Bei einem Stopp in Varadero kommt während Ihren Kuba Ferien die ganze Familie voll auf ihre Rechnung. Fragen Sie unsere Kuba Spezialisten nach einem massgeschneiderten Angebot für Ihre Varadero Ferien.

Paradisus Princesa del MarHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Varadero
Das elegante Resort der Melià Hotelgruppe verwöhnt seine ausschliesslich erwachsenen Gäste mit viel Luxus. 10...
Meliá Las AméricasHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 145.– / pro Person
Varadero
Das Hotel Meliá Las Américas ist ideal für Golfliebhaber und all jene, die ruhige Ferien in einem entspannten...
Paradisus Varadero Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Varadero
Hier gibt es Luxus für die ganze Familie. Das Hotel besticht durch seine wunderschöne tropische Gartenanlage mit...
Royalton HicacosHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Varadero
Das stilvolle und elegante All-Inclusive Resort, das ausschliesslich erwachsene Gäste begrüsst liegt direkt am...
Meliá Península VaraderoHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 115.– / pro Person
Varadero
Das familienfreundliche Resort liegt direkt am Traumstrand von Varadero in einer tropischen Umgebung. Vorzügliche...
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Varadero
Das Hotel Sol Sirenas Coral lieget direkt am Sandstrand von Varadero, eingebettet in eine weitläufige, tropische...
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Preis auf Anfrage
Varadero
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All inklusive Kuba

Geniessen Sie unbekümmerte Ferien

Kuba Tauchen

Machen Sie sich auf den Weg zu einer einmaligen Unterwasserwelt

Kuba Familien

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