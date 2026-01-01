Varadero Reisen
Die perfekten tropischen Strandferien vom Spezialisten
Paradisus Princesa del Mar
Preis auf Anfrage
Varadero
Das elegante Resort der Melià Hotelgruppe verwöhnt seine ausschliesslich erwachsenen Gäste mit viel Luxus. 10...
Meliá Las Américas
ab CHF 145.– / pro Person
Varadero
Das Hotel Meliá Las Américas ist ideal für Golfliebhaber und all jene, die ruhige Ferien in einem entspannten...
Paradisus Varadero Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Varadero
Hier gibt es Luxus für die ganze Familie. Das Hotel besticht durch seine wunderschöne tropische Gartenanlage mit...
Royalton Hicacos
Preis auf Anfrage
Varadero
Das stilvolle und elegante All-Inclusive Resort, das ausschliesslich erwachsene Gäste begrüsst liegt direkt am...
Meliá Península Varadero
ab CHF 115.– / pro Person
Varadero
Das familienfreundliche Resort liegt direkt am Traumstrand von Varadero in einer tropischen Umgebung. Vorzügliche...
Sol Varadero Beach
Preis auf Anfrage
Varadero
Das Hotel Sol Sirenas Coral lieget direkt am Sandstrand von Varadero, eingebettet in eine weitläufige, tropische...
Sol Palmeras
Preis auf Anfrage
Varadero
Diese grosse Hotelanlage ist besonders auf Familien spezialisiert. Die grosse Vielfalt an Sport und Aktivitäten im...
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