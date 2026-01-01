Paradisus Princesa del Mar
Varadero
Beschreibung
Einleitung
Das elegante Resort der Melià Hotelgruppe verwöhnt seine ausschliesslich erwachsenen Gäste mit viel Luxus. 10 stilvolle Restaurants, davon 6 Spezialitätenrestaurants, sorgen für das kulinarische Erlebnis, Spa und Wellnesscenter für Momente der Entspannung. Die Auswahl an komfortablen Zimmern ist gross. Buchen Sie den vortrefflichen Royal Service mit vielen Extras.
Lage
Beinahe am Ende der Halbinsel gelegen, 20 Fahrminuten vom Dorf Varadero und eine Stunde vom Flughafen entfernt.
Angebot
Die Lobby bietet einen Panoramablick über die Poolanlage. Rund um die Plaza Vieja liegen Geschäfte, Businesscenter und die Cigarbar. Verschiedene Spezialitätenrestaurants bieten abends japanische, asiatische, kubanische, französische sowie italienische Küche an. Tagsüber verwöhnt Sie das offene Buffetrestaurant, das Grillrestaurant in Strandnähe und mehrere Bars mit Mahlzeiten und Getränken. Ein Spa- und Fitnesscenter sowie sieben Aussenjacuzzis ergänzen das Angebot. Abends gibt es Shows und Live- Musik.
Sport/Wellness inbegriffen: Tennis, Fitness, Segeln, Katamaran, Aerobic, Volleyball, Pedalos, Billard und Tischtennis.
Gegen Gebühr: Behandlungen im Spa, Golfplatz in 6 km Entfernung.
Kinder: Nur für Erwachsene ab 18 Jahren
Sport/Wellness inbegriffen: Tennis, Fitness, Segeln, Katamaran, Aerobic, Volleyball, Pedalos, Billard und Tischtennis.
Gegen Gebühr: Behandlungen im Spa, Golfplatz in 6 km Entfernung.
Kinder: Nur für Erwachsene ab 18 Jahren
Zimmer
Die Zimmer sind modern und elegant eingerichtet und bieten jeglichen Komfort wie Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Minibar, Kaffeekocher, Safe, Haartrockner, Bügeleisen/-brett, 24h Zimmerservice, sowie Balkon oder Terrasse. Die Junior Suiten befinden sich auf der zweiten oder dritten Hoteletage und bieten Ausblick auf den Garten oder den Pool. Die Junior Suiten Seaview befinden sich ebenfalls auf der zweiten oder dritten Hoteletage und bieten eine tolle Aussicht auf das Meer.
Die Royal Service Junior Suiten befinden sich im Erdgeschoss und im Royal Service-Bereich in den zweigeschossigen Bungalows. Die Suiten sind in Eingangsbereich, Wohnzimmer mit Maxibar, Schlafzimmer, Badezimmer mit Sprudelbad und möbliertem Balkon unterteilt. Die Royal Service Junior Suiten Seaview sind identisch eingerichtet, befinden sich aber auf der oberen Etage im Royal Service- Bereich und bieten Meerblick.
Royal Service Zimmer
Der separate Hotelteil hat eine eigene Reception, Butler Service, einen exklusiven Swimmingpool und am Strand Concierge Service. Ein Yhi-Spa Durchlauf ist inklusive, 30% Ermässigung auf Massagen, garantierte Reservierungen in den à-la-carte Restaurants. 1 x Green Fee im Varadero Golf Club pro Person/ Tag. Zubuchertransfer ab/bis Flughafen Varadero.
Preis auf Anfrage
Loading map...