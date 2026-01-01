Die Zimmer sind modern und elegant eingerichtet und bieten jeglichen Komfort wie Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Minibar, Kaffeekocher, Safe, Haartrockner, Bügeleisen/-brett, 24h Zimmerservice, sowie Balkon oder Terrasse. Die Junior Suiten befinden sich auf der zweiten oder dritten Hoteletage und bieten Ausblick auf den Garten oder den Pool. Die Junior Suiten Seaview befinden sich ebenfalls auf der zweiten oder dritten Hoteletage und bieten eine tolle Aussicht auf das Meer.

Die Royal Service Junior Suiten befinden sich im Erdgeschoss und im Royal Service-Bereich in den zweigeschossigen Bungalows. Die Suiten sind in Eingangsbereich, Wohnzimmer mit Maxibar, Schlafzimmer, Badezimmer mit Sprudelbad und möbliertem Balkon unterteilt. Die Royal Service Junior Suiten Seaview sind identisch eingerichtet, befinden sich aber auf der oberen Etage im Royal Service- Bereich und bieten Meerblick.