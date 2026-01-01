Beschreibung

Einleitung Das Hotel Meliá Las Américas ist ideal für Golfliebhaber und all jene, die ruhige Ferien in einem entspannten Ambiente nur für Erwachsene ab 18 Jahren verbringen möchten. Ist Golf Ihre Leidenschaft, führt nichts an diesem Hotel direkt beim Golfplatz von Varadero vorbei.

Lage Das beliebte Meliá Las Américas liegt leicht erhöht und grenzt direkt an den fein-- sandigen Strand. Zum Zentrum Varaderos sind es 6 km und die Fahrt zum Flughafen dauert 30 Minuten.

Angebot Neben dem Hauptgebäude mit Lobbybar und Einkaufspassage verteilen sich die Bungalowunterkünfte in der weitläufigen Gartenanlage. Zwischen Palmen und Pflanzen eingebettet liegt auch die Schwimmbadlandschaft mit Inseln, Wasserfällen, Lagunen, Whirlpool und einer gemütlichen Aussichtslounge. Ein Buffet- und vier à la carte Restaurants bieten Spezialitäten aus der ganzen Welt an. Gratis WIFI.

Zimmer Das Hotel bietet 340 Zimmer und Bungalows. Die Classic Zimmer, meist mit kleinem Balkon, bieten Sicht Richtung Meer oder Golfplatz. Die Grand Suiten THE LEVEL sind zweistöckig und bieten Terrasse oder Balkon mit Blick auf den Golf-platz, den Garten oder das Meer. THE LEVEL: Die Gäste der THE LEVEL Zimmer profitieren von besonderen Privilegien: eigene Reception, Butler Service, ein eigenes Restaurant, Concierge Service am Strand und am Pool sowie viele weitere Annehmlichkeiten.