Beschreibung

Einleitung Das stilvolle und elegante All-Inclusive Resort, das ausschliesslich erwachsene Gäste begrüsst liegt direkt am wunderschönen kilometerlangen weissen Sandstrand von Varadero und ist perfekt geeignet für Paare und Erholungssuchende. Das Royalton Hicacos zeichnet sich durch hochwertigen Service und seine angenehme Atmosphäre aus.

Lage Beinahe am Ende der Halbinsel gelegen ca. 15 Fahrminuten vom Dorf Varadero entfernt. Den Flughafen Varadero erreicht man nach ca. 45 Fahrminuten. Nach Havanna sind es ca. zwei Stunden.

Angebot Das Resort besticht durch seine grosszügig gestaltete tropische Gartenlandschaft, die von Wasserläufen durchzogen ist. Die Zimmer verteilen sich auf mehrere farbenfrohe Gebäude. Zum Angebot gehören ein Hauptpool mit kleinen Brücken, Wasserfällen und Buchten sowie zwei kleinere Pools, mehrere Jacuzzis und eine moderne Poolbar. Für kulinarische Abwechslung sorgen das Buffetrestaurant «Gran Plaza Hicacos» sowie vier exzellente à la carte Restaurants, welche italienische, karibische, internationale sowie Meeresfrüchte-Gerichte anbieten. Ein abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten und eine grosse Auswahl an Wassersportmöglichkeiten lässt keine Langeweile aufkommen. Entspannen Sie sich im Spa mit Sauna oder lassen Sie sich im Schönheitssalon verwöhnen.

Zimmer Die grosszügig und geschmackvoll eingerichteten Junior Suiten bestehen aus einem kombinierten Wohn- und Schlafraum und sind u.a. mit Klimaanlage, Fernseher, Haartrockner, Bügeleisen/-brett, Kaffee-/Teezubereiter und einem Balkon oder Terrasse mit einem herrlichen Blick auf die Gartenanlage ausgestattet. Die Royal Suiten sind geräumiger und bieten ein separates Schlafzimmer und speziellen Service wie Express Check-in/out, Minibarauffüllung täglich, bevorzugte Reservierung in den à la carte Restaurants, Ermässigung auf Wellnessanwendungen und Butlerservice. Die Presidential Suite verfügt über zwei Schlafzimmer, einen luxuriösen Wohnbereich, ein Badezimmer mit Jacuzzi, sowie eine möblierte Terrasse auf der Sie den Abend gemütlich ausklingen lassen können.

Aktivitäten Tennis, Tischtennis, Squash, Windsurfen, Segeln, Katamaran, Schnorcheln, Kajak

Gegen Gebühr Wellnessbereich mit Schönheitssalon, Sauna, Tauchen

Kinder nur für Erwachsene ab 18 Jahren