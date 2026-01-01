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Havanna, Kuba - 30. Juni 2017: HDR - Amerikanisches Klassisches Auto auf dem Malecon in der Nähe des Strandes in Havanna Cuba - Serie Cuba Reportage

Havanna Reisen vom Spezialisten

Havanna erleben: Altstadt, Kultur und kubanische Lebensfreude

Havanna, die kubanische Hauptstadt, ist kühn, widersprüchlich und - trotz 60 Jahren welkender Vernachlässigung – unvergleichlich schön. Die Zweimillionen-Metropole ist geprägt von einer langen Geschichte der Piraterie, des Kolonialismus und der Revolution von Che Guevara. Auch der Überlebenswille der Bevölkerung und das US-Handelsembargo haben Spuren hinterlassen. Über allem aber steht die sprichwörtliche kubanische Lebensfreude, die sich unter anderem in ihrer unermüdlichen Salsa Energie zeigt. Havanna mag noch nicht ganz mit der Szene in Paris oder New York mithalten, aber es ist eine pulsierende und lebhafte Kunst- und Kulturstadt.

Auch die UNESCO hat dies erkannt und die Altstadt La Habana Vieja zum Welterbe erklärt. Die alten Häuser zählen zu den schönsten der ganzen Karibik-Region. Wenn Sie in Ihren Karibik Ferien durch die Strassen der Altstadt von Havanna schlendern, werden Sie in den verwinkelten Gassen, bei den imposanten Küstenbefestigungen und auf den verkehrsfreien Plätzen voller Museen schnell eine echte Verbindung mit der Vergangenheit spüren.

Wer nach Kuba kommt, sollte ohne eine Liste mit Fragen anreisen und anstelle einen offenen Geist, Neugier und Spontaneität mitbringen. Fragen Sie unsere Karibik Spezialisten nach einer unverbindlichen Offerte für Ihre Havanna Reisen.

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