Beschreibung

Einleitung Ein funkelnder Stern am Himmel des Western Cape in Südafrika, welches weltbekannt ist für seine natürliche Schönheit und atemberaubende Landschaft. Leeu Collection vereint sich aus drei Unterkünften und bietet ein Höchstmass an Luxus und kulinarischen Highlights.

Lage Leeu Estates, Leeu House sowie Le Quartier Français befinden sich nur gerade eine Fahrstunde von Kapstadt entfernt im Franschhoek Valley, welches bekannt ist für seine edlen Tropfen die hier angebaut werden. Leeu Estates erstreckt sich auf 100 Hektaren Farmland nur wenige Fahrminuten von Franschhoeks Zentrum entfernt (Shuttle Service). Leeu House und Le Quartier Français liegen direkt an der Dorfstrasse von Franschhoek, wo es zahlreiche Restaurants, Marktstände, Boutiquen sowie Kunstgalerien gibt.

Angebot Leeu House ist eine komfortable Oase der Ruhe im Herzen von Franschhoek. Klare Linien, erlesene Stoffe, ansprechende Materialien und zeitgenössische Kunst bestimmen das geschmackvolle Interieur. Den Gästen steht ein gemütliches Restaurant sowie eine Lounge zur Verfügung. Zudem können die Top-Restaurants der Schwestern-Hotels Leeu Estates und Le Quartier Français benutzt werden.



Im abgeschieden gelegenen Garten befindet sich der beheizte Pool mit einer schattigen Terrasse. Die Gäste haben Zugang zu allen Einrichtungen des Leeu Estates.

Zimmer Jedes der 12 individuell ausgestatteten Gästezimmer verfügt über jeglichen Komfort sowie grosszügig gestaltete Marmor-Badezimmer. Die Zimmer verfügen über modernste Technik sowie WIFI.