Leeu Estates
Franschhoek
Beschreibung
Einleitung
Ein funkelnder Stern am Himmel des Western Cape in Südafrika, welches weltbekannt ist für seine natürliche Schönheit und atemberaubende Landschaft. Leeu Collection vereint sich aus drei Unterkünften und bietet ein Höchstmass an Luxus und kulinarischen Highlights.
Lage
Leeu Estates ist ein exklusives Boutique-Hotel und Weingut. Idyllisch inmitten von Weinbergen, Gärten und Fynbos gelegen, gehört es zu den Top-Destinationen für gehobene Gastronomie und Spitzenweine. Eingebettet zwischen den Bergen und dem Fluss, ist Leeu Estates ein elegantes und stilvolles privates Hideaway, das seine Gäste mit jeglichem Komfort, erlesener Küche und einem Service auf höchstem Niveau verwöhnt. Im Herzen des Weinguts steht das aufwendig restaurierte Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert mit dem Speise- und Leseraum. Angrenzend befindet sich das Spa und ein Fitnessbereich.
Angebot
Das Team des Leeu Estates kredenzt innovative Gourmetfreuden auf höchstem Niveau. Zum Lunch und Dinner geniessen Gäste eine köstliche Mélange von Speisen, die von den Aromen Südafrikas sowie der Geschmacksvielfalt aus aller Welt inspiriert ist - begleitet von den besten Weinen Südafrikas. Die Gäste sind auch herzlich willkommen in den Schwestern-Hotels Leeu House und Le Quartier Français zu speisen.
Im Wine Studio, welches auf dem Gelände und unweit des Hauptgebäudes liegt, können Sie in einem schönen Ambiente an einer Weinprobe der mehrfach prämierten Spitzenweine der Marke Mullineux & Leeu Family Wines teilnehmen.
Im Wine Studio, welches auf dem Gelände und unweit des Hauptgebäudes liegt, können Sie in einem schönen Ambiente an einer Weinprobe der mehrfach prämierten Spitzenweine der Marke Mullineux & Leeu Family Wines teilnehmen.
Zimmer
Die 17 individuell ausgestatteten Zimmer und Suiten zeichnen sich durch ihr klassisches und zeitgenössisches Design aus. Das massgefertigte Interieur, ansprechende Materialien, die ruhige Farbgebung und ausgewählte Kunstwerke schaffen ein Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Jedes der luxuriösen Gästezimmer verfügt über jeglichen Komfort sowie grosszügig ausgestattete Marmor-Badezimmer. Die meisten Zimmer verfügen über Kamine sowie eigene Terrassen mit einer herrlichen Aussicht auf die Weinberge.
Die Zimmer sind in verschiedenen Komplexen des Anwesens untergebracht und mit modernster Technik ausgestattet: Media-Hub im Schreibtisch mit kostenlosem WIFI und internationalen Steckdosen, Klimaanlage, TV, Nespressomaschine und Minibar. Die Executive Suiten sind äusserst grosszügig gestaltet und verfügen über eine herrliche Terrasse.
Tipp vom Spezialisten
Leeu Collection besitzt mit dem preisgekrönten «La Petite Colombe» eines der besten Restaurants in Südafrika. Es gehört zu den Top 100 der Welt. Gerne nehmen wir Ihre Vorreservation entgegen, damit Ihnen diese kulinarisch hochstehende Gaumenfreude nicht entgeht.
Preis auf Anfrage
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