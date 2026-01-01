Die 17 individuell ausgestatteten Zimmer und Suiten zeichnen sich durch ihr klassisches und zeitgenössisches Design aus. Das massgefertigte Interieur, ansprechende Materialien, die ruhige Farbgebung und ausgewählte Kunstwerke schaffen ein Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Jedes der luxuriösen Gästezimmer verfügt über jeglichen Komfort sowie grosszügig ausgestattete Marmor-Badezimmer. Die meisten Zimmer verfügen über Kamine sowie eigene Terrassen mit einer herrlichen Aussicht auf die Weinberge.

Die Zimmer sind in verschiedenen Komplexen des Anwesens untergebracht und mit modernster Technik ausgestattet: Media-Hub im Schreibtisch mit kostenlosem WIFI und internationalen Steckdosen, Klimaanlage, TV, Nespressomaschine und Minibar. Die Executive Suiten sind äusserst grosszügig gestaltet und verfügen über eine herrliche Terrasse.