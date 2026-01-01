Im herausragenden und als eines der Top 10 ausgezeichneten Gourmet- Restaurants werden Gaumen verwöhnt. Die Küche verbindet frischen Stil und traditionelle Methoden mit feinster Qualität lokaler Produkte. In der Galerie stellt Grande Provence zeitgenössische Kunstwerke südafrikanischer Künstler aus.



Eine über 300-jährige Erfahrung in der Weinherstellung haben köstliche Weine hervorgebracht. Bei Weinproben lernen die Gäste auserlesene Tropfen wie Sauvignon Blanc, Chardonnay und Cabernet kennen.





Für gemütliche Stunden am Abend lädt die Bar und die Lounge mit Kamin ein. Die gepflegte Gartenanlage sorgt für ein ruhiges Ambiente und der Pool wie auch der Whirlpool unterstreichen das hochwertige Angebot und bieten eine atemberaubende Aussicht auf die Umgebung.