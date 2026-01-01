Grande Provence Heritage Wine Estate
Franschhoek
Beschreibung
Einleitung
Das Grande Provence Estate ist ein einzigartiges und elegantes Weingut vor den Toren von Franschhoek.
Lage
Das Hotel liegt im prächtigen Franschhoek Valley, nur gerade 5 Fahrminuten vom historischen Städtchen entfernt.
Angebot
Im herausragenden und als eines der Top 10 ausgezeichneten Gourmet- Restaurants werden Gaumen verwöhnt. Die Küche verbindet frischen Stil und traditionelle Methoden mit feinster Qualität lokaler Produkte. In der Galerie stellt Grande Provence zeitgenössische Kunstwerke südafrikanischer Künstler aus.
Im herausragenden und als eines der Top 10 ausgezeichneten Gourmet- Restaurants werden Gaumen verwöhnt. Die Küche verbindet frischen Stil und traditionelle Methoden mit feinster Qualität lokaler Produkte. In der Galerie stellt Grande Provence zeitgenössische Kunstwerke südafrikanischer Künstler aus.
Eine über 300-jährige Erfahrung in der Weinherstellung haben köstliche Weine hervorgebracht. Bei Weinproben lernen die Gäste auserlesene Tropfen wie Sauvignon Blanc, Chardonnay und Cabernet kennen.
Für gemütliche Stunden am Abend lädt die Bar und die Lounge mit Kamin ein. Die gepflegte Gartenanlage sorgt für ein ruhiges Ambiente und der Pool wie auch der Whirlpool unterstreichen das hochwertige Angebot und bieten eine atemberaubende Aussicht auf die Umgebung.
Zimmer
Die 6 Suiten bieten Komfort für anspruchsvolle Gäste in einem historisch bedeutsamen kapholländischen Gebäude. Die Shiraz und Cabernet Suite liegen im Erdgeschoss und sind geräumiger und heller eingerichtet. WIFI ist verfügbar.
Preis auf Anfrage
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