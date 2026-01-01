Mont Rochelle Hotel & Vineyard
Franschhoek
Beschreibung
Einleitung
Das idyllische Landgut überzeugt nicht nur mit Spitzenweinen, sondern auch mit einer wunderbaren Aussicht auf die umliegenden Weinreben und Berge sowie mit kulinarisch hochstehenden Köstlichkeiten.
Lage
Mont Rochelle befindet sich ca. 1 Fahrstunde von Kapstadt entfernt und etwas ausserhalb des Städtchens Franschhoek. Stellenbosch, Paarl und Somerset West befinden sich im Umkreis von jeweils ca. 30 Fahrminuten. Das Weingut liegt leicht erhöht und bietet einen herrlichen Weitblick auf die Umgebung.
Angebot
Das Haupthaus des Hotels ist im kapholländischen Landhausstil mit Reetdach errichtet. Das Weingut bietet seinen Gästen zwei Restaurants. Auf der Terrasse werden leichte Speisen angeboten und im Hauptrestaurant können Sie gehobene Küche der Extraklasse geniessen.
Das Haupthaus des Hotels ist im kapholländischen Landhausstil mit Reetdach errichtet. Das Weingut bietet seinen Gästen zwei Restaurants. Auf der Terrasse werden leichte Speisen angeboten und im Hauptrestaurant können Sie gehobene Küche der Extraklasse geniessen.
Mont Rochelle hat eigene Weinreben und produziert ausgezeichneten Wein wie Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot, Shiraz und Cabernet Sauvignon. Geniessen Sie eine Weinprobe auf der Terrasse oder im Weinkeller.
Zur Entspannung steht ein beheizter Pool im Haupthaus mit Blick auf die Franschhoek Berge zur Verfügung.
Es werden Spa Behandlungen angeboten und den Gästen steht ein kleines Hammam zur Verfügung. Bei einem Picknick im wunderschönen Garten können Sie die Seele baumeln lassen. Ein Tennisplatz und ein Fitnessbereich laden zu sportlichen Aktivitäten ein. Es wird ein kostenloser Shuttle zum Zentrum von Franschhoek angeboten.
Zimmer
Das Hotel verfügt insgesamt über 26 Zimmer und Suiten verschiedener Grössen und Ausstattung. Alle Zimmer und Suiten haben eine Klimaanlage und WIFI. Die Cabernet Zimmer verfügen zusätzlich über eine private Terrasse und die Cap Classic Suiten über einen Plungepool.
Exklusiv kann auch das Manor House, eine Villa mit 4 Schlafzimmern, gebucht werden.
Exklusiv kann auch das Manor House, eine Villa mit 4 Schlafzimmern, gebucht werden.
Preis auf Anfrage
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