Das Haupthaus des Hotels ist im kapholländischen Landhausstil mit Reetdach errichtet. Das Weingut bietet seinen Gästen zwei Restaurants. Auf der Terrasse werden leichte Speisen angeboten und im Hauptrestaurant können Sie gehobene Küche der Extraklasse geniessen.



Mont Rochelle hat eigene Weinreben und produziert ausgezeichneten Wein wie Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot, Shiraz und Cabernet Sauvignon. Geniessen Sie eine Weinprobe auf der Terrasse oder im Weinkeller.



Zur Entspannung steht ein beheizter Pool im Haupthaus mit Blick auf die Franschhoek Berge zur Verfügung.

Es werden Spa Behandlungen angeboten und den Gästen steht ein kleines Hammam zur Verfügung. Bei einem Picknick im wunderschönen Garten können Sie die Seele baumeln lassen. Ein Tennisplatz und ein Fitnessbereich laden zu sportlichen Aktivitäten ein. Es wird ein kostenloser Shuttle zum Zentrum von Franschhoek angeboten.