Babylonstoren Farmhotel
Paarl
Beschreibung
Einleitung
Umgeben von einer atemberaubenden Aussicht auf die majestätischen Berge bietet dieses geschmackvolle und natürliche Farmhotel ein exzellentes Weinerlebnis. Die Farm ist noch heute eine aktive Obstund Gemüsefarm.
Lage
Babylonstoren liegt im Drakenstein- Tal eingebettet zwischen den drei meistbesuchten Städten der Weingebiete Franschhoek, Stellenbosch und Paarl. Alle drei Orte sind in ca. 25 Minuten Fahrt zu erreichen.
Angebot
Das teils im 17. und 18. Jahrhundert errichtete, gut erhaltene Farmhaus wurde zu einem Farmhotel umgebaut. In den hoteleigenen Restaurants werden die Mahlzeiten kreativ und frisch zubereitet mit Gemüse und Obst aus dem farmeigenen Garten.
Das teils im 17. und 18. Jahrhundert errichtete, gut erhaltene Farmhaus wurde zu einem Farmhotel umgebaut. In den hoteleigenen Restaurants werden die Mahlzeiten kreativ und frisch zubereitet mit Gemüse und Obst aus dem farmeigenen Garten.
Es stehen diverse Aktivitäten zur Verfügung. Gehen Sie auf eine Tour durch den Garten und betätigen Sie sich aktiv, nehmen Sie an einer Kellerführung teil und degustieren Sie die angebauten Weine, gehen Sie Kanu fahren auf dem Farmdamm oder flanieren Sie einfach über die herrliche Farmanlage.
Den Gästen steht zudem ein Fitnessbereich, ein Pool sowie ein Spa Bereich mit Sauna und Whirlpool zur Verfügung. Um sich auf dem Gelände fortzubewegen, können Sie die Fahrräder der Farm benutzen.
Zimmer
Die Farm verfügt über 33 Einheiten, welche sich in Cottages, Farm House Suiten und zwei Villen aufteilen.
Die Cottages mit zwei Schlafzimmern eignen sich ideal für Familien. Die beiden Villen sind mit jeweils fünf Schlafzimmern ausgestattet.
Alle Zimmer verfügen über ein Bad mit separater Dusche und Badewanne, Fussbodenheizung, einen grosszügigen Sitzbereich mit Sicht auf den Garten oder die Weinreben sowie teilweise einen Kamin.
Die Cottages mit zwei Schlafzimmern eignen sich ideal für Familien. Die beiden Villen sind mit jeweils fünf Schlafzimmern ausgestattet.
Alle Zimmer verfügen über ein Bad mit separater Dusche und Badewanne, Fussbodenheizung, einen grosszügigen Sitzbereich mit Sicht auf den Garten oder die Weinreben sowie teilweise einen Kamin.
Preis auf Anfrage
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