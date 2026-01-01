Das teils im 17. und 18. Jahrhundert errichtete, gut erhaltene Farmhaus wurde zu einem Farmhotel umgebaut. In den hoteleigenen Restaurants werden die Mahlzeiten kreativ und frisch zubereitet mit Gemüse und Obst aus dem farmeigenen Garten.



Es stehen diverse Aktivitäten zur Verfügung. Gehen Sie auf eine Tour durch den Garten und betätigen Sie sich aktiv, nehmen Sie an einer Kellerführung teil und degustieren Sie die angebauten Weine, gehen Sie Kanu fahren auf dem Farmdamm oder flanieren Sie einfach über die herrliche Farmanlage.

Den Gästen steht zudem ein Fitnessbereich, ein Pool sowie ein Spa Bereich mit Sauna und Whirlpool zur Verfügung. Um sich auf dem Gelände fortzubewegen, können Sie die Fahrräder der Farm benutzen.