Beschreibung

Einleitung Das Brookdale Estate Manor House ist ein eleganter Rückzugsort inmitten der herrlichen Weinbergen Paarls.

Lage Umgeben von Weinreben und einer dramatischen Bergkulisse befindet sich das Brookdale Estate auf einer Weinfarm nur 15 Fahrminuten ausserhalb von Paarl.

Angebot Das grosszügige, im Kapholländischen Stil erbaute, Manor House lässt keine Wünsche offen. Eine Bibliothek lädt zum Verweilen und der grosse Pool zur Abkühlung ein. Ein Fitnessbereich steht Ihnen 24h zur Verfügung. Im Bistro werden saisonale Köstlichkeiten angeboten und im Tasting Room können die auserlesenen Weine des Brookdale Estate degustiert werden. Schlendern Sie durch die Weinreben oder entdecken Sie das Estate bei einer Traktorfahrt.