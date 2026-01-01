Brookdale Estate Manor House
Paarl
Beschreibung
Einleitung
Das Brookdale Estate Manor House ist ein eleganter Rückzugsort inmitten der herrlichen Weinbergen Paarls.
Lage
Umgeben von Weinreben und einer dramatischen Bergkulisse befindet sich das Brookdale Estate auf einer Weinfarm nur 15 Fahrminuten ausserhalb von Paarl.
Angebot
Das grosszügige, im Kapholländischen Stil erbaute, Manor House lässt keine Wünsche offen. Eine Bibliothek lädt zum Verweilen und der grosse Pool zur Abkühlung ein. Ein Fitnessbereich steht Ihnen 24h zur Verfügung. Im Bistro werden saisonale Köstlichkeiten angeboten und im Tasting Room können die auserlesenen Weine des Brookdale Estate degustiert werden. Schlendern Sie durch die Weinreben oder entdecken Sie das Estate bei einer Traktorfahrt.
Zimmer
Die 5 Manor House Suiten sind individuell und in warmen Farben eingerichtet. Eine Vineyard Suite befindet sich im angrenzenden Gebäude mit Blick auf die Weinreben und den Pool. Die Suiten sind allen Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, Minibar, TV, und WIFI ausgestattet.
Das Brookdale Estate Manor House kann auch exklusiv gebucht werden.
Das Brookdale Estate Manor House kann auch exklusiv gebucht werden.
Preis auf Anfrage
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