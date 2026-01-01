Beschreibung

Einleitung Ein funkelnder Stern am Himmel des Western Cape in Südafrika, welches weltbekannt ist für seine natürliche Schönheit und atemberaubende Landschaft. Leeu Collection vereint sich aus drei Unterkünften und bietet ein Höchstmass an Luxus und kulinarischen Highlights.

Lage Leeu Estates, Leeu House sowie Le Quartier Français befinden sich nur gerade eine Fahrstunde von Kapstadt entfernt im Franschhoek Valley, welches bekannt ist für seine edlen Tropfen die hier angebaut werden. Leeu Estates erstreckt sich auf 100 Hektaren Farmland nur wenige Fahrminuten von Franschhoeks Zentrum entfernt (Shuttle Service). Leeu House und Le Quartier Français liegen direkt an der Dorfstrasse von Franschhoek, wo es zahlreiche Restaurants, Marktstände, Boutiquen sowie Kunstgalerien gibt.

Angebot Le Quartier Français, Teil der Leeu Collection, ist ein exklusives, charmantes Boutique- Hotel direkt im Ortskern von Franschhoek. Die Gäste haben Zugang zu allen Annehmlichkeiten der Schwestern-Hotels Leeu Estates und Leeu House.

Zimmer Alle 32 Zimmer, Suiten und Villen zeichnen sich durch ihr wunderschönes Interieur, erlesenen Stoffen, einen Kamin und jeglichen Annehmlichkeiten aus. Die Zimmer sind mit modernster Technik ausgestattet.

Tipp vom Spezialisten Leeu Collection besitzt mit dem preisgekrönten „La Petite Colombe" eines der besten Restaurants in Südafrika und unter den Top 100 der Welt. Gerne nehmen wir Ihre Vorreservation entgegen, damit Ihnen diese kulinarisch hochstehende Gaumenfreude nicht entgeht.