Beschreibung

Einleitung Das La Clé des Montages ist eine kleine Oase inmitten des pittoresken Städtchens Franschhoek und eignet sich als idealer Ausgangspunkt um die umliegenden Weingebiete zu erkunden.

Lage Die Lodge liegt in einer ruhigen Wohngegend von Franschhoek, nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt, wo zahlreiche Restaurants, Boutiquen und Galerien zum Flanieren einladen.

Angebot Das La Clé des Montagnes verteilt sich auf die La Clé Lodge sowie das in der Nähe liegende La Clé Village mit vier separaten Villen. Das Haupthaus, sowie jede der Villen verfügen über einen eigenen Swimmingpool. Regelmässig wird ein «Chefs Table» angeboten, wo vor den Augen der Gäste köstliche Gerichte zubereitet werden. Zur Lodge gehört ein wunderschöner, riesiger Garten, welcher zu Spaziergängen und Picknicks einlädt. Ein Putting Green, ein Tennis- und Rugbyplatz sowie ein Helikopter Landeplatz befinden sich ebenfalls auf dem Gelände. Um die Gegend zu erkunden stehen Fahrräder sowie ein Chauffeurdienst zur Verfügung.