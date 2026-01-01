Costa Rica Hotels vom Spezialisten
Die optimale Unterkunft für Ihre Ferien
Hotels nach Regionen
Im Hotel und mit den Tieren auf Du und Du
Spüren Sie auf Ihren Costa Rica Reisen die Frische der Tropen und den geheimnisvollen Urwald auf der Terrasse Ihres Hotels bei einer fruchtigen „Batida de Mora“. Die Hotels und Lodges liegen so einmal ruhig, dass der Alltag Welten entfernt scheint. Liegt Ihre Unterkunft in einem Nationalpark, geniessen Sie gleichzeitig einen ungetrübten Blick auf den Regenwald und muntere Äffchen zählen zu Ihren Besuchern – oder am Pool auch so mancher farbenfroher Vogel. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne!
Ferien Costa Rica
Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica
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