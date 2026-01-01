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Nationalpark Marino Ballena, Costa Rica

Costa Rica Hotels vom Spezialisten

Die optimale Unterkunft für Ihre Ferien

Für Ihre Costa Rica Reisen stehen Hotels, Resorts oder Lodges in exponierter Lage zur Auswahl. Beispielsweise haben Sie während Ihrer Ferien in Costa Rica in einer Villa einen fantastischen Meerblick und im tropischen Garten begegnen Ihnen Schildkröten, die sich nicht stören lassen. Für Ihr leibliches Wohl sorgt ein Restaurant mit italienischer Küche und der Pool ist angenehm warm.

Manchmal ist dieser auch so nah an die Klippen gebaut, dass Sie das Gefühl bekommen, als würden Sie direkt aufs Meer hinausschwimmen. Hängen Sie Ihren Träumen nach, wenn Sie die Wolken ziehen und leichte Rauchschwaden über dem Vulkan aufsteigen sehen!

Hotels nach Regionen

Arenal NP

Alajuela & Bajos del Toro

Boca Tapada

Corcovado & Halbinsel Osa

Cahuita

Golfo de Papagayo

Limón

Manuel Antonio

Monteverde

Montezuma

Nationalpark Tenorio

Nosara

Playa Islita

Puerto Viejo

Rincon de la Vieja NP

Samara

San José

San Gerardo de Dota

Santa Teresa 

Sarapiqui

Tamarindo

Tambor

Tortuguero NP

Tempisque

Im Hotel und mit den Tieren auf Du und Du

Spüren Sie auf Ihren Costa Rica Reisen die Frische der Tropen und den geheimnisvollen Urwald auf der Terrasse Ihres Hotels bei einer fruchtigen „Batida de Mora“. Die Hotels und Lodges liegen so einmal ruhig, dass der Alltag Welten entfernt scheint. Liegt Ihre Unterkunft in einem Nationalpark, geniessen Sie gleichzeitig einen ungetrübten Blick auf den Regenwald und muntere Äffchen zählen zu Ihren Besuchern – oder am Pool auch so mancher farbenfroher Vogel. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne!

Ferien Costa Rica

Erholung und Entspannung pur in den schönsten Hotels mit direkter Strandlage in Costa Rica

Ferien mit den Kindern

Zahlreiche Costa Rica Reiseangebote für Familien mit Kindern

Flitterwochen in Costa Rica

Romantische und somit unvergessliche Flitterwochen im wunderschönen Costa Rica

Natur und Wildlife

Abenteuer und Action in einer wunderschönen Natur inmitten von Costa Rica

Tauchen und Surfen

Hier finden Sie alle Tipps und Informationen für diverse Wassersportaktivitäten in Costa Rica

Reiseinformationen

Nützliche und interessante Reisetipps rund um Costa Rica

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Zentralamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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